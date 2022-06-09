Врач Пустовит рассказала о способах избавиться от камней в желчном пузыре без операции

По данным статистики число людей, страдающих желчнокаменной беленью, возрастает чуть ли не на 50% каждые 10 лет. Чем старше возраст женщины или мужчины, тем выше вероятность развития желчнокаменной болезни. Нередко о том, что в желчном пузыре образовались камни, человек узнают, сталкиваясь с приступом желчной колики. Это резкая боль в правом боку, под ребрами, возникающая, если камни перекрывают отток желчи из пузыря или закрывают выход в двенадцатиперстную кишку.
По аналогии с почечными камнями, люди думают о том, что можно раздробить конкременты и в желчном пузыре. Но обычно врачи говорят им о полном удалении всего пузыря. Действительно ли это единственный способ борьбы с проблемой, «Доктору Питеру» рассказала Екатерина Пустовит, врач-гастроэнтеролог.
врач общей практики, гастроэнтеролог клиники «АБИА»vk.com/abia_clinika
Говорят, что девушки к камням неравнодушны. Но точно не к желчным. Но, если взглянуть на факторы риска холецистолитиаза, именно женщины в 2-3 раза чаще мужчин страдают от этого недуга.
Но оба пола в равной степени, столкнувшись с выявлением камней в желчном пузыре, задаются вопросом: «А оперировать обязательно? Может, есть способ убрать камни и сохранить желчный пузырь?»
Чтобы узнать ответ на этот вопрос, давайте сначала подробнее изучим механизм камнеобразования, динамику образования камней внутри желчного пузыря, и сделаем логичный вывод — нужна ли радикальная операция.
Время изучать камни
Итак, начнем с самого простого — по своему составу камни бывают холестериновые и пигментные. Давайте начнем разбирать ЖКБ с холестериновых камней, поскольку это вещество знакомо многим из нас. Первой ступенькой их формирования является наличие билиарного сладжа (сгущения желчи). Состояние, при котором желчь становится более густой, вязкой считают предвестником того, что желчь стала литогенной (склонной к образованию песка и камней). Концентрация холестерина в ней увеличивается, что постепенно приводит к склеиванию холестериновых капель и образованию мелких кристаллов.
Чтобы желчь стала литогенной, необходимо:
сочетание генетического фактора (предрасположенности к желчнокаменной болезни),
питания с повышенным количеством углеводов, холестерина.
Камешки также начинают образовываться на фоне замедленной работы желчного пузыря, если он редко и не полностью опорожняется.
Если это пигментные камни — тут все по-другому
При образовании пигментных камней механизм их зарождения и роста существенно отличается. Прежде всего, нарушается функция эпителия желчного пузыря, ответственная за поддержание рН желчи и образование солей билирубина.
Если стенки пузыря воспалены или раздражены, постепенно начинается камнеобразование. Забегая вперед, сразу скажем, что возможность использования органосберегающих методов лечения — удаления камней с сохранением самого пузыря, крайне ограничена жесткими условиями.
Можно ли раздробить камни?
Много вопросов касается проведения литотрипсии — это метод разбивания камней внутри пузыря. Применение возможно при наличии максимум 1-3 камней в желчном пузыре общим диаметром менее 30 мм, и только при условии сохранения функции самого желчного пузыря.
Метод малоэффективен и рискован, опасен своими осложнениями в виде печеночной колики, острого холецистита, панкреатита и т.д. Частота рецидива камней достигает 50% в первые 1-2 года.
Можно ли растворить камни?
Консервативная терапия препаратами урсодезоксихолевой кислоты (УДХК) эффективна лишь у 10% пациентов. Камни должны быть рентгено-негативными, т.е. они не видны на КТ органов брюшной полости. Растворить можно конкременты диаметром менее 15 мм, при этом только у людей с работающим желчным пузырем. 70% эффективности приходится на камни размером менее 5 мм.
Лечение проводится в течение 1 года под контролем УЗИ органов брюшной полости каждые 3-6 месяцев. Если камни не уменьшаются в размере в течение 6 месяцев терапии УДХК, само лечение признается неэффективным. Рецидивы камней после консервативного лечения в течение 1 года — 25%. Этот метод подходит только для холестериновых камней при наличии противопоказаний к оперативному лечению.
Диета вообще не способна растворить уже образовавшиеся камни, но может замедлить рост имеющихся конкрементов и предотвратить различные осложнения холецистолитиаза.
Как эффективно лечиться?
Таким образом, думаем, вы уже догадались, что единственный эффективный метод лечения камней желчного пузыря — хирургический подход.
Но при бессимптомном носительстве камней, если человек внедряет в свой образ жизни и питания радикальные изменения таким образом, что факторы риска снижаются, немедленно выполнять операцию нет необходимости. Профилактическая холецистэктомия у пациентов без эпизодов желчной колики не рекомендуется. Практикуется тактика «наблюдения без активного лечения».