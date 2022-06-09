Врач Пустовит рассказала о способах избавиться от камней в желчном пузыре без операции

По данным статистики число людей, страдающих желчнокаменной беленью, возрастает чуть ли не на 50% каждые 10 лет. Чем старше возраст женщины или мужчины, тем выше вероятность развития желчнокаменной болезни. Нередко о том, что в желчном пузыре образовались камни, человек узнают, сталкиваясь с приступом желчной колики. Это резкая боль в правом боку, под ребрами, возникающая, если камни перекрывают отток желчи из пузыря или закрывают выход в двенадцатиперстную кишку.

По аналогии с почечными камнями, люди думают о том, что можно раздробить конкременты и в желчном пузыре. Но обычно врачи говорят им о полном удалении всего пузыря. Действительно ли это единственный способ борьбы с проблемой, «Доктору Питеру» рассказала Екатерина Пустовит, врач-гастроэнтеролог.