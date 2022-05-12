Полезные свойства: худеть и здороветь

Комбинация такого полезного состава и низкой калорийности делает шампиньон замечательным продуктом для худеющих и сторонников здорового питания.

Еще эти грибы считают отличным вариантом для тех, кто страдает диабетом: у шампиньонов очень низкий гликемический индекс, всего 15 единиц. В них нет сахара, мало углеводов и жиров — идеальный продукт для считающих калории.

У шампиньонов, помимо всего прочего, множество полезных для здоровья свойств. Например, благодаря тому, что в этом продукте много воды и пищевых волокон, шампиньоны очищают организм и улучшают пищеварение. Кроме того, грибы считают помощниками печени и поджелудочной железы.

На этот продукт стоит также обратить внимание тем, кто не любит есть морепродукты. Дело в том, что в шампиньонах столько же полезного для работы мозга фосфора, сколько и в креветках и мидиях. А благодаря содержанию витаминов группы В эти грибы помогают укрепить нервную систему. Еще шампиньоны позволяют привести в норму липидный обмен, а значит, они способствуют снижению уровня холестерина в крови. Меньше холестерина — ниже риск развития болезней сердца и сосудов.

Еще шампиньоны помогают лучше соображать: благодаря калию в составе продукт улучшает приток крови к мозгу, что положительно сказывается на когнитивных способностях.