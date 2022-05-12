Наслаждаться лесными грибами большинство из нас может только в осенний сезон. А вот шампиньоны люди научились выращивать в промышленных масштабах уже давно, так что отыскать их можно во многих магазинах.
Не стоит недооценивать эти грибы: у шампиньонов масса полезных свойств, однако есть их можно далеко не всем. Подробнее об этом рассказывает эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Денис Буханцев.
Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзораxn--o0a4bldqa9a8d
Мультивитаминный состав
Шампиньон — отличный продукт для худеющих: в 100 г грибов содержится 4,3 г белка, 1 г жира и 0,1 г углеводов, пищевая ценность — всего 27 калорий. При этом благодаря высокому содержанию белка шампиньоны способны дать продолжительное чувство сытости.
Еще в этом продукте много следующих витаминов и минералов:
Никотиновая кислота;
Витамин А;
Рибофлавин;
Витамин В4;
Фолиевая кислота;
Витамин В5;
Калий;
Тиамин;
Витамин D;
Сера;
Цинк;
Фосфор.
Полезные свойства: худеть и здороветь
Комбинация такого полезного состава и низкой калорийности делает шампиньон замечательным продуктом для худеющих и сторонников здорового питания.
Еще эти грибы считают отличным вариантом для тех, кто страдает диабетом: у шампиньонов очень низкий гликемический индекс, всего 15 единиц. В них нет сахара, мало углеводов и жиров — идеальный продукт для считающих калории.
У шампиньонов, помимо всего прочего, множество полезных для здоровья свойств. Например, благодаря тому, что в этом продукте много воды и пищевых волокон, шампиньоны очищают организм и улучшают пищеварение. Кроме того, грибы считают помощниками печени и поджелудочной железы.
На этот продукт стоит также обратить внимание тем, кто не любит есть морепродукты. Дело в том, что в шампиньонах столько же полезного для работы мозга фосфора, сколько и в креветках и мидиях. А благодаря содержанию витаминов группы В эти грибы помогают укрепить нервную систему. Еще шампиньоны позволяют привести в норму липидный обмен, а значит, они способствуют снижению уровня холестерина в крови. Меньше холестерина — ниже риск развития болезней сердца и сосудов.
Еще шампиньоны помогают лучше соображать: благодаря калию в составе продукт улучшает приток крови к мозгу, что положительно сказывается на когнитивных способностях.
Как грибы готовить
Шампиньоны можно готовить по-разному: эти грибы запекают, жарят, варят, их можно даже есть в сыром виде. Однако самый безопасный и полезный способ — запечь их в духовке без масла, приготовить на гриле или сварить. Масло добавлять не стоит, особенно если вы следите за фигурой.
Кому шампиньоны нельзя
Увы, напоминает
В день рекомендуют есть не больше 150-200 г шампиньонов.
Некоторым людям лучше вообще отказаться от этого продукта. Так, шампиньоны нельзя есть при следующих диагнозах:
Панкреатит;
Болезни печени;
Аллергия на растительный белок.
Кроме того, грибы не стоит давать детям до 5 лет. Дело в том, что пищеварение малышей не обладает нужным количеством ферментов для того, чтобы справиться с шампиньонами.