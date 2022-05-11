Инсулинорезистентность — состояние, при котором выраженных симптомов того, что инсулин начал «шалить», еще нет. Но если это состояние не обнаружить и не начать контролировать, можно получить диагноз «предиабет».

Как выяснили ученые на основании анализа данных о здоровье примерно 2 млн человек, примерно у каждого двадцатого пациента в возрасте 65+ с предиабетом в в течение 12 месяцев развивается диабет 2 степени. В группе риска — люди с высоким индексом массы тела, высоким показателем среднего уровня глюкозы в крови за последние два-три месяца (гликированный гемоглобин), диабетом в анамнезе у близких родственников и гипертонией.