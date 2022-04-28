6 признаков повышенного холестерина, которые легко распознать по изменениям на коже

Проверить холестерин можно, сдав липидограмму. Это подробный анализ, где показан уровень не только общего холестерина, но и «плохого» (липопротеины низкой плотности) и «хорошего» (высокой плотности). Такой анализ желательно сдавать раз в год, особенно тем, кто входит в группу риска по атеросклерозу, имеет вредные привычки или сахарный диабет и гипертонию в анамнезе.

Терапевт, увидев «плохой» результат анализа на холестерин, в первую очередь, посоветует пациенту изменить образ жизни. Особенно актуально это для людей с лишним весом, курящих и употребляющих алкоголь в больших количествах. Так, понизить холестерин (даже без лекарств) и улучшить показатели вполне возможно уже в течение 6-8 недель, если выполнять ряд рекомендаций врачей. Большинство из них связаны с увеличением двигательной активности и изменением рациона питания.