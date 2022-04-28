6 признаков повышенного холестерина, которые легко распознать по изменениям на коже

Проверить холестерин можно, сдав липидограмму. Это подробный анализ, где показан уровень не только общего холестерина, но и «плохого» (липопротеины низкой плотности) и «хорошего» (высокой плотности). Такой анализ желательно сдавать раз в год, особенно тем, кто входит в группу риска по атеросклерозу, имеет вредные привычки или сахарный диабет и гипертонию в анамнезе.
Терапевт, увидев «плохой» результат анализа на холестерин, в первую очередь, посоветует пациенту изменить образ жизни. Особенно актуально это для людей с лишним весом, курящих и употребляющих алкоголь в больших количествах. Так, понизить холестерин (даже без лекарств) и улучшить показатели вполне возможно уже в течение 6-8 недель, если выполнять ряд рекомендаций врачей. Большинство из них связаны с увеличением двигательной активности и изменением рациона питания.
Важно помнить: коварство повышенного уровня холестерина состоит в том, что на начальных этапах заподозрить проблему практически невозможно. Сбои в организме отобразятся лишь в результатах анализов. Вы можете хорошо себя чувствовать, у вас может ничего не болеть, в то время как образовавшиеся бляшки уже начали медленно, но верно разрушать организм.
Когда точно пора на обследование
Когда уровень холестерина станет довольно высоким, организм начнет подавать тревожные звоночки — на коже появятся определенные изменения,
Заподозрить высокий уровень холестерина можно по следующим изменениям:
кожа становится чересчур гладкой, как будто немного натянутой;
на ней появляется своеобразный блеск;
кожа может стать немного прохладной на ощупь;
кожу как будто стягивает, появляется неприятное ощущение пересушенности, зуд, на ногах и руках могут начать выпадать волосы, а ногти будут утолщаться;
вы чувствуете, что кожа как будто бы стала толще и грубее;
кожа приобрела сероватый оттенок, особенно хорошо это будет видно на ногах.
Эти признаки могут проявляться как по одиночке, так и в тандеме, говорят британские кардиологи. К ним могут добавиться еще и некоторые неприятные ощущения: ломота в теле, спазмы в икроножных мышцах, бедрах и ягодицах. При ходьбе вы можете ощущать дискомфорт, боль в ногах, есть риск, что могут появиться судороги.
«Боль часто проходит, когда вы перестаете тренироваться, хотя это может занять несколько минут. Некоторые из менее известных признаков, сигнализирующих о перебоях в притоке крови, могут проявляться через ощущение покалывания в руках и ногах», — поясняет Кунал Кармали, кардиолог из Северо-западной мемориальной больницы в Чикаго.
Холестерин и еда
При высоком уровне холестерина надо пересмотреть свой рацион — об этом вам скажет любой врач, увидевший подчеркнутые красным строчки в анализе крови. Диетолог Лорен Манакер и доктор Ник Фуллер из Сиднейского университета рассказали о продуктах, которые помогут вам справиться с этой проблемой. Подробнее можно прочитать ЗДЕСЬ.