6 продуктов, которые ускоряют метаболизм печени и активируют ген стройности

Черешня: снижает уровень кортизола

Кортизол — гормон стресса, который заставляет наше тело работать в экстремальном режиме. Обычно это сопровождается усилением чувства голода, ведь обычно нам все-таки не нужно никого бить или куда-то бежать, как того требует зашитая в нашей ДНК программа. Поэтому кортизол было бы неплохо контролировать: в этом прекрасно помогает черешня. В ней содержатся антоцианы, пигменты, которые успокаивают надпочечники. Благодаря сладкой ягоде надпочечники снижают выработку кортизола, голод отступает, нервы успокаиваются.

Больше всего антоцианов содержит темно-красная черешня, чем насыщеннее цвет, тем больше в ягоде полезных веществ. Но только не перестарайтесь: в черешне много сахара, так что, если съесть слишком много, можно, наоборот, поправиться. Кроме того, с черешней нужно быть крайне осторожными, если у вас есть склонность к диабету.

Редис: сжигает висцеральный жир

Всего три редиски в день — и в течение следующих двух часов сжигание висцерального жира будет идти на 25 процентов активней. Если лакомиться редиской каждый день, то можно не только ускорить свое расставание с жиром на животе, но и уменьшить уровень воспаления в организме. Эти два явления тесно связаны между собой, ведь внутренний жир — это провокатор воспалительных процессов в брюшной полости, передает издание First for Woman .