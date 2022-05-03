6 продуктов, которые ускоряют метаболизм печени и активируют ген стройности

У каждой женщины есть своя проблемная зона, которая худеет в последнюю очередь. Очень часто это живот и бока: сколько пресс ни качай, предательская складочка все равно остается. Но это еще полбеды. Гораздо опасней висцеральный жир, который обволакивает внутренние органы, буквально душит их, провоцируя развитие самых разных болезней — вплоть до сердечного приступа.
Сжечь висцеральный жир еще сложнее, чем обычный подкожный. К счастью, справиться с ним можно не только занимаясь спортом, но и при помощи вкусной еды. Мы собрали продукты, которые помогают бороться с лишним весом и при этом оздоравливают.
Ягоды: активирует ген стройности
Неважно, свежие ягоды или замороженные, они хороши в любом виде. Если выбирать в качестве перекуса пригоршню ягод изо дня в день, то можно за месяц потерять порядка полутора-двух килограммов. По данным ученых
Лучшие ягоды:
асаи,
черника,
клюква,
малина,
кислая вишня,
ягоды годжи.
Черешня: снижает уровень кортизола
Кортизол — гормон стресса, который заставляет наше тело работать в экстремальном режиме. Обычно это сопровождается усилением чувства голода, ведь обычно нам все-таки не нужно никого бить или куда-то бежать, как того требует зашитая в нашей ДНК программа. Поэтому кортизол было бы неплохо контролировать: в этом прекрасно помогает черешня. В ней содержатся антоцианы, пигменты, которые успокаивают надпочечники. Благодаря сладкой ягоде надпочечники снижают выработку кортизола, голод отступает, нервы успокаиваются.
Больше всего антоцианов содержит темно-красная черешня, чем насыщеннее цвет, тем больше в ягоде полезных веществ. Но только не перестарайтесь: в черешне много сахара, так что, если съесть слишком много, можно, наоборот, поправиться. Кроме того, с черешней нужно быть крайне осторожными, если у вас есть склонность к диабету.
Редис: сжигает висцеральный жир
Всего три редиски в день — и в течение следующих двух часов сжигание висцерального жира будет идти на 25 процентов активней. Если лакомиться редиской каждый день, то можно не только ускорить свое расставание с жиром на животе, но и уменьшить уровень воспаления в организме. Эти два явления тесно связаны между собой, ведь внутренний жир — это провокатор воспалительных процессов в брюшной полости, передает издание
Способность редиса сжигать висцеральный жир обнаружили исследователи
Эндивий: стабилизирует уровень сахара в крови
Эндивий — это салатный цикорий, замечательная зелень, которую еще называют одуванчиком за схожесть формы листьев. Эндивий содержит флавоноиды — вещества, которые замедляют всасывание сахара в кишечнике, благодаря чему удается избежать скачков уровня сахара в крови. На вес это влияет самым непосредственным образом: когда уровень сахара резко падает, мы чувствуем упадок сил и энергии, просыпается голод, рука автоматически тянется к какому-нибудь лакомству.
Австралийские исследователи выяснили, что если съедать по 120 граммов эндивия каждый день, то за три месяца вы можете скинуть порядка 2,5 килограмма без всяких усилий.
Кокос: ускоряет метаболизм печени
В кокосовом масле содержится редкая группа растительных соединений, у которых есть поистине волшебное свойство — они стимулируют клетки печени к сжиганию жирных кислот для получения энергии. По словам ученых
Яйца: обеспечивают сытость
Многочисленные исследования показали, что яйца помогают худеть. Идеально, если вы будете съедать две штуки на завтрак — это поможет продержаться до обеда без каких-либо проблем и жажды перекусов. А все потом, что в яйцах содержатся витамин В-12 и холин, которые подавляют действие гормона голода грелина. То есть, по сути, яйца подавляют аппетит. Главное — готовить их правильно и не перестараться с количеством, двух штук в день будет вполне достаточно.