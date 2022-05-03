У каждой женщины есть своя проблемная зона, которая худеет в последнюю очередь. Очень часто это живот и бока: сколько пресс ни качай, предательская складочка все равно остается. Но это еще полбеды. Гораздо опасней висцеральный жир, который обволакивает внутренние органы, буквально душит их, провоцируя развитие самых разных болезней — вплоть до сердечного приступа.

6 продуктов, которые ускоряют метаболизм печени и активируют ген стройности
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Сжечь висцеральный жир еще сложнее, чем обычный подкожный. К счастью, справиться с ним можно не только занимаясь спортом, но и при помощи вкусной еды. Мы собрали продукты, которые помогают бороться с лишним весом и при этом оздоравливают.

Ягоды: активирует ген стройности

Неважно, свежие ягоды или замороженные, они хороши в любом виде. Если выбирать в качестве перекуса пригоршню ягод изо дня в день, то можно за месяц потерять порядка полутора-двух килограммов. По данным ученых Кливлендской клиники, содержащиеся в ягодах соединения каротиноиды воздействуют на организм таким образом, что пробуждают «ген стройности» — наше тело начинает быстрее расщеплять накопленный за долгие годы жир на животе.

Лучшие ягоды:

  • асаи,

  • черника,

  • клюква,

  • малина,

  • кислая вишня,

  • ягоды годжи.

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Черешня: снижает уровень кортизола

Кортизол — гормон стресса, который заставляет наше тело работать в экстремальном режиме. Обычно это сопровождается усилением чувства голода, ведь обычно нам все-таки не нужно никого бить или куда-то бежать, как того требует зашитая в нашей ДНК программа. Поэтому кортизол было бы неплохо контролировать: в этом прекрасно помогает черешня. В ней содержатся антоцианы, пигменты, которые успокаивают надпочечники. Благодаря сладкой ягоде надпочечники снижают выработку кортизола, голод отступает, нервы успокаиваются.

Больше всего антоцианов содержит темно-красная черешня, чем насыщеннее цвет, тем больше в ягоде полезных веществ. Но только не перестарайтесь: в черешне много сахара, так что, если съесть слишком много, можно, наоборот, поправиться. Кроме того, с черешней нужно быть крайне осторожными, если у вас есть склонность к диабету.

Редис: сжигает висцеральный жир

Всего три редиски в день — и в течение следующих двух часов сжигание висцерального жира будет идти на 25 процентов активней. Если лакомиться редиской каждый день, то можно не только ускорить свое расставание с жиром на животе, но и уменьшить уровень воспаления в организме. Эти два явления тесно связаны между собой, ведь внутренний жир — это провокатор воспалительных процессов в брюшной полости, передает издание First for Woman.

Способность редиса сжигать висцеральный жир обнаружили исследователи Стэндфордского университета. Как оказалось, в корнеплоде содержатся соединения изотиоцианаты, которые подают сигнал организму о срочной необходимости сжечь хотя бы немного жировой ткани.

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Эндивий: стабилизирует уровень сахара в крови

Эндивий — это салатный цикорий, замечательная зелень, которую еще называют одуванчиком за схожесть формы листьев. Эндивий содержит флавоноиды — вещества, которые замедляют всасывание сахара в кишечнике, благодаря чему удается избежать скачков уровня сахара в крови. На вес это влияет самым непосредственным образом: когда уровень сахара резко падает, мы чувствуем упадок сил и энергии, просыпается голод, рука автоматически тянется к какому-нибудь лакомству.

Австралийские исследователи выяснили, что если съедать по 120 граммов эндивия каждый день, то за три месяца вы можете скинуть порядка 2,5 килограмма без всяких усилий.

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Кокос: ускоряет метаболизм печени

В кокосовом масле содержится редкая группа растительных соединений, у которых есть поистине волшебное свойство — они стимулируют клетки печени к сжиганию жирных кислот для получения энергии. По словам ученых Колумбийского университета, если заменить обычные масла в рационе кокосовым маслом, висцеральный жир буде уходить гораздо быстрее — можно потерять на 67% жира больше, чем если готовить на традиционном масле. Правда, есть нюанс: количество таких жиров в рационе в день должно быть не больше двух столовых ложек.

Яйца: обеспечивают сытость

Многочисленные исследования показали, что яйца помогают худеть. Идеально, если вы будете съедать две штуки на завтрак — это поможет продержаться до обеда без каких-либо проблем и жажды перекусов. А все потом, что в яйцах содержатся витамин В-12 и холин, которые подавляют действие гормона голода грелина. То есть, по сути, яйца подавляют аппетит. Главное — готовить их правильно и не перестараться с количеством, двух штук в день будет вполне достаточно.

Татьяна Евсеева