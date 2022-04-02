До определенного момента многим женщинам (и большинству мужчин) удается держать себя в форме за счет контроля питания, регулярных походов в спортзал и расширения общей физической активности. Но после 40 лет многие начинают отмечать, что у них преимущественно растет живот, жир концентрируются на талии, и причина тому — гормоны. Бороться с этим типом лишнего веса очень сложно, поскольку жир находится в своеобразных «жировых ловушках».

Это области, в которых быстрее и легче всего откладывается жирок, но вытопить его и этих областей за счет тренировок и диет — крайне сложно. «Доктор Питер» вместе с Дарьей Нечаевой, эндокринологом, диетологом «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге, разбирался, в чем причины гормонального живота у женщин, почему у одних он появляется, у других — почти незаметен?