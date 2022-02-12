Наши привычки формируются с годами, они сильно зависят от образа жизни, работы, круга общения, предпочтений. Иногда мы даже можем не замечать, что делаем какое-то действие неосознанно.
Некоторые привычки могут нам мешать добиваться своих целей. Например, похудеть, уменьшить объем талии, выглядеть свежее. Мы отказываемся только от самых очевидных: есть много сахара, мучного, мало заниматься спортом. Однако другие факторы могут быть не менее вредны, говорят американские диетологи. Какие привычки провоцируют накопление жира на животе и мешают с ним расстаться, объясняет
Вы слишком мало спите
Если организм постоянно испытывает дефицит сна, то этот «пробел» ему нужно чем-то восполнять. Ответ простой: вам хочется есть все чаще и чаще, ведь откуда-то же надо брать энергию. Поэтому не пренебрегайте своим сном. Старайтесь ложиться в одно и то же время и проводить в кровати не меньше 7-8 часов.
Вы пьете диетическую газировку
Один из самых популярных самообманов. Если на баночке написано, что в напитке нет сахара, то это не означает, что он не вредный. В газировку добавляют различные подсластители, которые провоцируют скачок глюкозы в крови. После этого наступает голод, от которого никуда не деться.
Вы часто едите в компаниях
Походы на обед с коллегами и семьей — это прекрасно, однако, если вы часто едите вместе с кем-то, вам нужно быть предельно осторожным. Исследование, опубликованное в журнале
Вы предпочитаете большие тарелки
Посуда, из которой вы едите, тоже может мешать вам похудеть. Ведь хочется же заполнить всю тарелку целиком. Постарайтесь есть из средних тарелок, особенно, когда дело доходит до ужина.
Вы листаете соцсети перед сном
Исследование, проведенное
Вы отвлекаетесь во время еды
На сообщения в мессенджерах, сериал, разговоры, социальные сети… Эта привычка мешает мозгу сконцентрироваться на пище. В результате чего он посылает сигнал «все, я наелся» гораздо позже, чем нужно.
Вы едите слишком быстро
Исследование, опубликованное в
Вы пьете слишком мало воды
Если вы недавно поели, но вдруг чувствуете, что не против перекусить снова, выпейте целый стакан чистой воды. Организм иногда подает сигнал о жажде таким образом, что мы легко путаем его с сигналом о голоде.
Вы едите, когда вам грустно, одиноко или страшно
Исследование, проведенное
Вы всегда пользуетесь лифтом
Допустим, вы живете на 5 этаже. Это не так высоко, поэтому можно подниматься домой пешком. Но лень заставляет нас ждать лифт. Попробуйте по возможности выбирать лестницу — это поможет вам сбросить 2-3 кг.
Вы храните сладости на видном месте
Когда запретный плод постоянно на виду, то так и хочется его съесть. Попробуйте хранить конфеты и печенья в навесных ящиках или непрозрачных контейнерах.
Вы привыкли жить в слишком теплой квартире
Чем выше температура в доме, тем больше нам хочется есть. Согласно исследованию, опубликованному в
Вы покупаете только белый хлеб
Не обязательно отказываться от хлеба, если вы хотите похудеть. Попробуйте перейти на цельнозерновую выпечку. И да, обязательно смотрите состав, чтобы контролировать сахар.
Вы едите слишком много белка
Вы пропускаете приемы пищи
Это еще одна распространенная ошибка худеющих. Когда организм долго испытывает голод, он начинает накапливать жиры. Поэтому не мучайте себя, а потихоньку уменьшайте или дробите порции.
Вы отказываетесь от перекусов
Приучите свой организм к тому, что он точно не останется голодным, завтра его не ждет очередное испытание. Если время обеда еще не пришло, съешьте горсть орехов, немного сыра или натурального йогурта. А потом просто немного уменьшите опрцию.
Вы покупаете обезжиренные продукты
Как правило, обезжиренное молоко или сметана содержат чуть меньше калорий, но производители заменяют состав быстрыми углеводами. Еда быстро усвоится, вызовет выброс глюкозы в крови, поэтому вы не почувствуете насыщения.
Вы отказываетесь от орехов
Небольшая горсть орехов всегда пойдет вам только на пользу. Да, это калорийный продукт, но ведь вы можете съедать совсем немного. Орехи помогают дольше оставаться сытым, защищают сосуды и снижают тягу к сахару.
Вы слишком много сидите
Беда всех офисных работников — сидячий образ жизни. Старайтесь вставать раз в час и ходить хотя бы по 5 минут. Это отразится на вашем метаболизме и защитит от тромбоза.
Вы отказываетесь вставать на весы
Вы не разрешаете себе злиться
Если вы постоянно будете копить негативные эмоции, то это тоже плохо скажется на вашей фигуре. Такая привычка может привести к хронически повышенному уровню кортизола, вызывая проблемы со сном и иммунитетом, сахар будет расти, а вес — увеличиваться.
Вы редко гуляете
Удаленка научила всех сидеть дома и заказывать доставку еды. Это очень вредная привычка. Попробуйте каждый день ходить до магазина самостоятельно, выбирая тот, который находится в паре километров от вашего дома.
Вы не обращаетесь за помощью, когда вам плохо
Исследование, опубликованное в
Вы слишком мало едите
Некоторые люди, сидящие на диете, настолько зацикливаются на том, чтобы похудеть, что сильно ограничивают количество потребляемых калорий. Или же устраивают себе голодные дни. Организм в это время стрессует и включает «режим запасания жира».
Вы пьете сок по утрам
Красивая привычка, которую многие заимствуют у героев из фильмов и сериалов. Все соки, даже стопроцентно натуральные, содержат большое количество сахара. Если вы пьете сок утром, то это провоцирует скачок глюкозы в крови, из-за чего вы хотите есть еще сильнее.
Вы всегда тренируетесь одинаково
Организм привыкает к определенной нагрузке, из-за чего жиры сжигаются медленнее. Чередуйте кардио, силовые и растяжки, меняя комплексы упражнений.
Вы зациклены на спорте
Ежедневные тренировки точно не принесут никакой пользы. Организму надо восстанавливаться. Поэтому занимайтесь 2-3 раза в неделю, постепенно увеличивая нагрузку.
Вы игнорируете зелень
В овощах и салатах содержится много клетчатки, которая помогает организму усваивать пищу, нормализует работу ЖКТ и насыщает. Старайтесь есть каждый день хотя бы небольшую порцию овощей.
Вы отказались от кофе
Если у вас нет медицинских противопоказаний, то не нужно отказываться от любимого напитка. Чашка кофе с утра помогает ускорять метаболизм и положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. Пейте его без сливок и сладких сиропов.
Вы всегда отказываетесь от десерта
Постоянное лишение себя любимой сладости может привести к неконтролируемому перееданию позже. Поэтому позволяйте себе иногда и кусок торта, и любимую шоколадку. Нет «плохих» и «хороших» продуктов, есть чувство меры и полезные привычки.
Комментарии1