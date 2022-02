Наши привычки формируются с годами, они сильно зависят от образа жизни, работы, круга общения, предпочтений. Иногда мы даже можем не замечать, что делаем какое-то действие неосознанно.

Некоторые привычки могут нам мешать добиваться своих целей. Например, похудеть, уменьшить объем талии, выглядеть свежее. Мы отказываемся только от самых очевидных: есть много сахара, мучного, мало заниматься спортом. Однако другие факторы могут быть не менее вредны, говорят американские диетологи. Какие привычки провоцируют накопление жира на животе и мешают с ним расстаться, объясняет портал Eat This, Not That!

Вы слишком мало спите

Если организм постоянно испытывает дефицит сна, то этот «пробел» ему нужно чем-то восполнять. Ответ простой: вам хочется есть все чаще и чаще, ведь откуда-то же надо брать энергию. Поэтому не пренебрегайте своим сном. Старайтесь ложиться в одно и то же время и проводить в кровати не меньше 7-8 часов.

Вы пьете диетическую газировку

Один из самых популярных самообманов. Если на баночке написано, что в напитке нет сахара, то это не означает, что он не вредный. В газировку добавляют различные подсластители, которые провоцируют скачок глюкозы в крови. После этого наступает голод, от которого никуда не деться.