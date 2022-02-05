Гастроэнтерологи и диетологи каждый год продолжают изучать вопросы правильного питания и грамотного снижения веса. Появляются новые исследования, из-за чего старые рекомендации, как и следовало ожидать, устаревают. Однако некоторые продолжают придерживаться советам «старой школы»: худеть так, как вам уже не посоветует худеть ни один современный диетолог,
Чтобы вы не совершали ошибок и не верили в мифы о здоровье, американские диетологи собрали подборку из 21 привычки — эти советы пора либо забыть, либо учитывать новые «но».
Вы заменили сахар подсластителями
Сахар продолжают активно демонизировать во всех социальных сетях. Маркетологи не могут пройти мимо этого, поэтому навязывают якобы полезные подсластители. На самом деле они могут быть гораздо вреднее привычной глюкозы. Плюс в таких продуктах много пальмового масла и сливок — они нужны, чтобы компенсировать вкус.
Вывод: если вам хочется чего-нибудь сладкого, откажитесь от вариантов «без сахара» и ешьте то, что вам действительно хочется, но умеренных количествах.
Вы тренируетесь каждый день
Физические нагрузки — это очень хорошо, но они всегда должны быть в меру. В противном случае ваше тело не успеет восстановиться, вместо прогресса вы увидите регресс. Поэтому тренируйтесь 2-3 раза в неделю, а если вы занимаетесь спортом давно и серьезно — максимум 4.
Вы увлекаетесь спортивным питанием
Некоторые любят пить протеиновые коктейли и есть такие же батончики до или после тренировок. На самом деле полезнее будет обычная нежирная еда, говорят диетологи. Проконсультируйтесь с вашим тренером, он точно знает, нужна ли вам очередная порция протеина.
Вы откладываете калории «на потом»
«Я не буду есть днем, ведь вечером меня ждет застолье», — думают некоторые, надеясь съесть меньше. На самом деле голод только провоцирует переедание. Если вечеринка уже близко, а вы не хотите приходить сытым, то перекусите овощным салатом, орехами, куриной грудкой.
Вы едите «полезные» батончики
Маркетологи нас обманывают и здесь. Злаковые батончики, на которых написано «цельнозерновой», «без глютена» и «с низким содержанием жира» на самом деле содержат столько же (а иногда и во много раз больше) калорий, как печенье или мороженое.
Вы покупаете обезжиренные продукты
Существует полезные жиры, например, ими богато оливковое масло — их важно и нужно есть. В обезжиренном молоке/йогурте/твороге нет ничего полезного — это «пустые» продукты, которые лишь будут провоцировать голод.
Вы не высыпаетесь ради утренней тренировки
Если вы будете недосыпать, то никакие тренировки не помогут — организм начнет просить больше еды, чтобы нормально функционировать, плюс станет запасать «на потом». Так что лучше больше поспите, говорят диетологи.
Вы пропускаете завтрак или ужин
Этим приемом пользуются многие худеющие. На самом деле пропуск приема пищи только замедляет метаболизм. Так что лучше уменьшите размер порций — питайтесь помаленьку и часто.
Вы слишком много спите
Сон до полудня не только заставит вас чувствовать себя уставшим и разбитым, но и внесет коррективы в ваш метаболизм. Старайтесь вставать и ложиться в одно и то же время, а спать по 7-8 часов.
Вы не едите желток
В желтках содержится холин — это источник витамина D, плюс он как раз-таки помогает сжигать жир. Кроме того, желтки содержат полезные жиры, которые повышают чувство сытости, снижая вероятность переесть в течение дня.
Вы едите только овощи и белки
Заполняя свою тарелку, следите, чтобы в ней был баланс белков, жиров и углеводов. Есть одни овощи тоже плохо — избыток клетчатки спровоцирует вздутие живота, проблемы с ЖКТ и диарею.
Вы не меняете тренировки
Чтобы худеть и «лепить» красивое тело, нужен баланс. Некоторые отказываются от силовых тренировок и растяжки, делая упор только на кардио. Организм быстро привыкает, эффективность становится почти нулевой.
Вы отказываетесь от хлеба
Не стоит демонизировать этот продукт. Да, мы можете исключить из меню хлеб из белой муки, но оставьте цельнозерновые булочки — в умеренных количествах они никак не навредят.
Вы едите перед тренировкой
Так делают те, кто не хочет есть после. На самом деле есть нужно тогда, когда вы ощущаете реальный голод. Белковая пища после тренировки не навредит, а даже поможет вашим мышцам восстановиться.
Вы отказываетесь от «молочки»
Молочные продукты богаты кальцием, который играет ключевую роль в регулировании того, как организм усваивает пищу. В частности он определяет, сжигаем ли мы калории или откладываем их в виде лишнего жира.
Вы едите много белка
Избыток белка может спровоцировать набор веса также, как и избыток углеводов. Схема такая: он будет откладываться в виде жира, а избыточные аминокислоты будут выводиться из организма. Ешьте все, но в меру.
Вы покупаете только «органические» продукты
Нет, они не сделают вас здоровее и стройнее, говорят диетологи. Это тоже маркетинговый ход. В таких продуктах содержится не меньше сахаров и жиров, чем в привычных упаковках на полках.
Вы запрещаете себе сладости и считаете калории
Запретный плод всегда сладок. Если вы постоянно отказываетесь от кусочка любимого тортика, то лишь сформируете навязчивое желание, которое потом спровоцирует переедание.
Подсчет калорий — дело хорошее. Но когда вы только этим и заняты — в ресторане, дома, на работе, гостях, — стоит дать себе немного отдыха. Это хороший способ похудеть, но все-таки иногда стоит съесть то, что действительно хочется.
Вы занимаетесь только йогой
Диетологи выделили йогу в отдельную категорию, потому что заниматься этим видом спорта — модно. Да, это хороший способ расслабиться и отдохнуть, но для снижения веса нужны силовые, кардио и растяжка.
Вы отказались от кофе
Этот напиток не причинит вреда вашей фигуре — пейте кофе хоть каждый день, но не добавляйте в него сахар и сливки. Кофе также считают отличным напитком перед тренировкой — благодаря ему вы получаете заряд энергии без всех добавленных наполнителей и искусственных подсластителей, которыми богаты же те протеиновые батончики.
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