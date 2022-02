Гастроэнтерологи и диетологи каждый год продолжают изучать вопросы правильного питания и грамотного снижения веса. Появляются новые исследования, из-за чего старые рекомендации, как и следовало ожидать, устаревают. Однако некоторые продолжают придерживаться советам «старой школы»: худеть так, как вам уже не посоветует худеть ни один современный диетолог, пишет издание Eat This, Not That! Поэтому вес может стоять на месте, а вы будете бить себя по рукам, когда потянетесь за очередной конфетой.

Чтобы вы не совершали ошибок и не верили в мифы о здоровье, американские диетологи собрали подборку из 21 привычки — эти советы пора либо забыть, либо учитывать новые «но».

Вы заменили сахар подсластителями

Сахар продолжают активно демонизировать во всех социальных сетях. Маркетологи не могут пройти мимо этого, поэтому навязывают якобы полезные подсластители. На самом деле они могут быть гораздо вреднее привычной глюкозы. Плюс в таких продуктах много пальмового масла и сливок — они нужны, чтобы компенсировать вкус.

Вывод: если вам хочется чего-нибудь сладкого, откажитесь от вариантов «без сахара» и ешьте то, что вам действительно хочется, но умеренных количествах.

Вы тренируетесь каждый день

Физические нагрузки — это очень хорошо, но они всегда должны быть в меру. В противном случае ваше тело не успеет восстановиться, вместо прогресса вы увидите регресс. Поэтому тренируйтесь 2-3 раза в неделю, а если вы занимаетесь спортом давно и серьезно — максимум 4.