Один из нюансов, который нужно учитывать, если вы решили сбросить вес — это то, что мы все худеем равномерно, так как подкожно-жировая клетчатка распределена по всему нашему телу. То есть когда мы решаем сесть на диету, уходить будут и щечки, и бедра, и живот.

Но помимо подкожного жира у нас есть еще и жир висцеральный. Он-то как раз и образует тот самый проблемный животик.