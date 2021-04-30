Холодная картошка и еще 5 продуктов, которые избавят от вздутия живота: советы диетолога

Тяжесть в животе, мучают газы, а живот будто надутый мяч для фитбола - почему это происходит, каковы причины вздутия живота и почему это бывает нормальным явлением, а также какие продукты стоит ограничить, и что нужно добавить в свой рацион, чтобы "победить" вздутие.

Газы в кишечнике и пучит живот - эти неприятные симптомы могут говорить как о временном недомогании из-за погрешностей в питании, так и о серьезных проблемах со здоровьем. Столкнуться с метеоризмом могут в том числе вегетарианцы, "зожники" и сидящие на диете.

Диетологи объясняют, что причинами вздутия живота могут быть переедание, быстрые перекусы на ходу, мало клетчатки или ее избыток в рационе, и увлечение "пучащими" продуктами. У женщин вздутие может случаться во время ПМС - из-за гормональных изменений.

«Уровни гормонов эстрогена и прогестерона сначала повышаются, а прямо перед менструацией резко падают. Эти изменения заставляют организм удерживать больше воды и соли, что приводит к отекам и вздутию живота. Относиться к этому нужно спокойно, выбирать более свободную одежду и есть продукты, которые помогут убрать симптомы", - говорит австралийский диетолог Линн Уорд.

По ее словам, иногда вздутие - это совершенно нормальное явление.

«Плохо, если вы чувствуете постоянное, болезненное вздутие живота или к нему добавляется диарея. В этом случае надо обязательно сходить к врачу", - отмечает Линн. Плохой симптом и спазмы в животе. Они могут быть связаны с появлением эрозии, язвы или опухоли. Есть такие заболевания, как лактазная недостаточность или целиакия, которые тоже могут сопровождаться повышенным газообразованием.

Простые советы, как убрать вздутие живота:

есть чаще, но меньше,

оценить - сколько клетчатки в рационе (слишком мало и слишком много - плохо),

правильно пережевывать еду - не торопитесь во время приема пищи (честно, ТАК полезно!),

уменьшите количество выпиваемой газировки, сладкого алкоголя и напитков с подсластителями,

меньше ешьте пучащие продукты - фасоль, горох, белокочанную и цветную капусту,

жирные молочные продукты лучше заменить на низколактозные или исключить,

ограничьте употребление полуфабрикатов и продуктов с высоким содержанием жира.

Что поможет от вздутия живота и повышенного газообразования:

чай с мятой,

папайя,

киви,

холодная отварная картошка,

семена чиа,

льняное семя,

сокращение порций,

тщательное пережевывание пищи,

расширение питьевого режима.

© Доктор Питер