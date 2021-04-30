Холодная картошка и еще 5 продуктов, которые избавят от вздутия живота: советы диетолога

Холодная картошка и еще 5 продуктов, которые избавят от вздутия живота: советы диетолога16:50, 14.05.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев
Тяжесть в животе, мучают газы, а живот будто надутый мяч для фитбола - почему это происходит, каковы причины вздутия живота и почему это бывает нормальным явлением, а также какие продукты стоит ограничить, и что нужно добавить в свой рацион, чтобы "победить" вздутие.
Газы в кишечнике и пучит живот - эти неприятные симптомы могут говорить как о временном недомогании из-за погрешностей в питании, так и о серьезных проблемах со здоровьем. Столкнуться с метеоризмом могут в том числе вегетарианцы, "зожники" и сидящие на диете.
Диетологи объясняют, что причинами вздутия живота могут быть переедание, быстрые перекусы на ходу, мало клетчатки или ее избыток в рационе, и увлечение "пучащими" продуктами. У женщин вздутие может случаться во время ПМС - из-за гормональных изменений.
«Уровни гормонов эстрогена и прогестерона сначала повышаются, а прямо перед менструацией резко падают. Эти изменения заставляют организм удерживать больше воды и соли, что приводит к отекам и вздутию живота. Относиться к этому нужно спокойно, выбирать более свободную одежду и есть продукты, которые помогут убрать симптомы", - говорит австралийский диетолог Линн Уорд.
По ее словам, иногда вздутие - это совершенно нормальное явление.
«Плохо, если вы чувствуете постоянное, болезненное вздутие живота или к нему добавляется диарея. В этом случае надо обязательно сходить к врачу", - отмечает Линн. Плохой симптом и спазмы в животе. Они могут быть связаны с появлением эрозии, язвы или опухоли. Есть такие заболевания, как лактазная недостаточность или целиакия, которые тоже могут сопровождаться повышенным газообразованием.
Читайте также: Какие продукты снизят тягу к сладкому, советует диетолог
Простые советы, как убрать вздутие живота:
- есть чаще, но меньше,
- оценить - сколько клетчатки в рационе (слишком мало и слишком много - плохо),
- правильно пережевывать еду - не торопитесь во время приема пищи (честно, ТАК полезно!),
- уменьшите количество выпиваемой газировки, сладкого алкоголя и напитков с подсластителями,
- меньше ешьте пучащие продукты - фасоль, горох, белокочанную и цветную капусту,
- жирные молочные продукты лучше заменить на низколактозные или исключить,
- ограничьте употребление полуфабрикатов и продуктов с высоким содержанием жира.
Читайте также: Укрощаем голод по методу принцессы Дианы. Как перестать много есть по вечерам, советует диетолог
Что поможет от вздутия живота и повышенного газообразования:
- чай с мятой,
- папайя,
- киви,
- холодная отварная картошка,
- семена чиа,
- льняное семя,
- сокращение порций,
- тщательное пережевывание пищи,
- расширение питьевого режима.
© Доктор Питер
Ещё нет комментариев