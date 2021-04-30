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Холодная картошка и еще 5 продуктов, которые избавят от вздутия живота: советы диетолога

16:50, 14.05.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев

Тяжесть в животе, мучают газы, а живот будто надутый мяч для фитбола - почему это происходит, каковы причины вздутия живота и почему это бывает нормальным явлением, а также какие продукты стоит ограничить, и что нужно добавить в свой рацион, чтобы "победить" вздутие.

Холодная картошка и еще 5 продуктов, которые избавят от вздутия живота: советы диетолога
Фото: unsplash.com

Газы в кишечнике и пучит живот - эти неприятные симптомы могут говорить как о временном недомогании из-за погрешностей в питании, так и о серьезных проблемах со здоровьем. Столкнуться с метеоризмом могут в том числе вегетарианцы, "зожники" и сидящие на диете.  

Диетологи объясняют, что причинами вздутия живота могут быть переедание, быстрые перекусы на ходу, мало клетчатки или ее избыток в рационе, и увлечение "пучащими" продуктами. У женщин вздутие может случаться во время ПМС - из-за гормональных изменений. 

«Уровни гормонов эстрогена и прогестерона сначала повышаются, а прямо перед менструацией резко падают. Эти изменения заставляют организм удерживать больше воды и соли, что приводит к отекам и вздутию живота. Относиться к этому нужно спокойно, выбирать более свободную одежду и есть продукты, которые помогут убрать симптомы", - говорит австралийский диетолог Линн Уорд.

По ее словам, иногда вздутие - это совершенно нормальное явление. 

«Плохо, если вы чувствуете постоянное, болезненное вздутие живота или к нему добавляется диарея. В этом случае надо обязательно сходить к врачу", - отмечает Линн. Плохой симптом и спазмы в животе. Они могут быть связаны с появлением эрозии, язвы или опухоли. Есть такие заболевания, как лактазная недостаточность или целиакия, которые тоже могут сопровождаться повышенным газообразованием.

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Простые советы, как убрать вздутие живота:

  • есть чаще, но меньше,
  • оценить - сколько клетчатки в рационе (слишком мало и слишком много - плохо),
  • правильно пережевывать еду - не торопитесь во время приема пищи (честно, ТАК полезно!),
  • уменьшите количество выпиваемой газировки, сладкого алкоголя и напитков с подсластителями,
  • меньше ешьте пучащие продукты - фасоль, горох, белокочанную и цветную капусту,
  • жирные молочные продукты лучше заменить на низколактозные или исключить,
  • ограничьте употребление полуфабрикатов и продуктов с высоким содержанием жира.

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Что поможет от вздутия живота и повышенного газообразования:

  • чай с мятой,
  • папайя,
  • киви,
  • холодная отварная картошка,
  • семена чиа,
  • льняное семя,
  • сокращение порций,
  • тщательное пережевывание пищи,
  • расширение питьевого режима.

Холодная картошка и еще 5 продуктов, которые избавят от вздутия живота: советы диетолога

 

© Доктор Питер

Рубрики: Диетология

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