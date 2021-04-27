Укрощаем голод по методу принцессы Дианы. Как перестать много есть по вечерам, советует диетолог

Если в течение дня вы не страдаете повышенным аппетитом, а вечером буквально сметаете все, что есть в холодильнике и не можете остановиться, у вас - нарушение пищевого поведения, которое, скорее всего, связано с накопившимся стрессом. Что такое компульсивное переедание, как свести его последствия к минимуму и сохранить стройную фигуру, разъясняет диетолог.

Вечерние приступы обжорства, когда за короткий промежуток времени человек может съесть большое количество еды, называют компульсивным перееданием. Причины его появления - психологические. После тяжелого дня и стрессовых ситуаций человек пытается избежать эмоционального срыва при помощи еды. Она дает положительные эмоции. Правда, последствия таких "зажоров" - лишние килограммы.

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"Человек через активацию вкусовых рецепторов хочет получить некоторое количество эндорфина ("гормона радости", ‒ ред.) и таким образом отдохнуть от трудового дня. В этот момент человек начинает много есть", – рассказала радио Sputnik врач-диетолог Марият Мухина.

Она советует во время приступов обжорства есть не булочки и торты, а полезную еду - например, свежие овощи, которые почти не имеют калорий. Так в свое время поступала британская принцесса Диана. Она страдала более серьезным пищевым расстройством - булимией, для которого характерно бесконтрольное переедание. "Королева сердец" Диана Спенсер укрощала голод зелеными листовыми овощами и горошком.

"Очень хорошо взять пучок сельдерея и его жевать. Таким образом вы не съедите лишних калорий и не наберете лишних калорий", – объяснила врач. Она посоветовала не увлекаться овощами и не грызть только их в течение дня.

"Чтобы переварить калории, организм тратит энергию. Например, если морковь, условно, дает 10 килокалорий, а на переваривание идет 12, то образуется минус. На практике нельзя круглосуточно есть овощи с отрицательной калорийностью. Такой человек будет чувствовать упадок сил и у него будет нехватка жизненной энергии. Очень тяжело сидеть на этих продуктах и сохранять работоспособность", – предупреждает диетолог.

© Доктор Питер