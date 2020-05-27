Зачем нужно знать индекс массы тела перед прививкой от коронавируса и почему врачи не считают его объективным признаком ожирения

Американцы и европейцы срочно начали высчитывать свой индекс массы тела (ИМТ), когда узнали, что эффект от прививки против коронавируса слабее у тех, кто имеет лишний вес. Об этой зависимости стало известно по результатам исследований, основанным на данных о привитых вакциной Pfizer. Но врачи говорят, что значение ИМТ не всегда однозначно.

Диагноз "ожирение" устанавливают человеку с индексом массы тела 30 или выше. Однако высокий ИМТ не обязательно означает, что вы нездоровы, пишет издание CNN. Оценка ИМТ - довольно быстрый, но "грязный" способ косвенного измерения количества жира в вашем теле.

ИМТ вычисляется по формуле: вес в килограммах делится на рост в метрах, возведенный в квадрат. Например, при росте 162 см и весе 72 кг ИМТ составит 27 (72/1,62*1,62).

Для взрослых ИМТ в норме - от 18,5 до 24,9, показатель от 25 до 29,9 говорит об избыточном весе, а 30 и выше - об ожирении и высоком риске диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. У страдающих ожирением нередко отмечается тяжелое течение COVID-19, и есть вероятность не получить достаточное количество антител после прививки от коронавируса. Так, итальянские ученые проанализировали данные тех, кому ввели обе дозы вакцины Pfizer. У большинства сформировались антитела, но у пациентов с лишним весом и ожирением иммунный ответ оказался слабее.

При этом врачи отмечают, что очень редко здоровый человек задумывается о своем индексе массы тела. И нередко он прав. У качающих мышцы и занимающихся спортом этот показатель может быть довольно высоким, говорит доктор Кэролайн Аповиан из Бостонского университета.

«У многих футболистов ИМТ 30, 35 или даже 40, но все они мускулисты и очень здоровы», - сказала Аповиан.

Кроме того, пропорции мышечной и жировой ткани в организме изменяются. С возрастом замедляется метаболизм, начинается распад мышечной ткани и отложение жировой. Поэтому для правильных выводов необходимо брать во внимание и пол, и возраст человека, говорится в исследованиях ученых.

Если вы не знаете, связан ли высокий индекс массы тела с лишним количеством жира в организме, или вы просто мускулистый человек, врач рекомендует обратиться к специалисту по снижению веса, чтобы сделать более конкретные тесты.

Снизить ИМТ можно с помощью диеты и физических упражнений.

"Первый шаг - надо понять, что это не ваша вина, и взять на себя ответственность за свое тело, - говорит доктор Клиффорд Розен. - Скажите себе: «Я не знаю, чем это вызвано, но я собираюсь что-то с этим сделать».

Второй шаг - измените свой рацион. Следует ограничить количество потребляемых обработанных пищевых продуктов и заменить их цельнозерновыми, фруктами и овощами".

«Осознанное питание - реальный способ похудеть, - сказал доктор Роберт Кушнер, профессор Медицинской школы Файнберга Северо-Западного университета в Чикаго. - Остановитесь, наслаждайтесь процессом. Заранее планируйте, что вы едите, и учитывайте размеры порций». Он отметил, что резко снижать калорийность еды в течение дня до 1200-1500 калорий без разрешения специалиста категорически не рекомендуется.

Следующим шагом к снижению ИМТ являются физические упражнения.

По словам Розена, около 150 минут упражнений в неделю, которые можно разделить примерно на 20 минут в день, - отличный способ снизить вес.

Рекомендуются и силовые тренировки не реже двух раз в неделю, потому что они помогут нарастить мышечную массу и сжечь жир.

Врач подчеркнул, что при сложных случаях важно обратиться к специалисту по снижению веса.