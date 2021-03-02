Какие продукты снизят тягу к сладкому, советует диетолог

Причин, почему нам все время хочется сладкого, может быть очень много. Но есть один способ чуть снизить пагубное желание "подсластить" жизнь еще и еще. О нем рассказала врач-диетолог.

Мы едим сладкие, соленые, кислые, острые продукты. Но меньше всего в нашем рационе горьких вкусов. И это плохо - горечь чрезвычайно важна, она стимулирует пищеварение и снижает тягу к сладкому.

- Если вы сладкоежка, каждый прием пищи заканчивайте горечью, - рекомендует врач-диетолог Наталья Сычева. - Пожуйте листочек рукколы, базилика или съешьте несколько долек грейпфрута, это даст вам более гармоничный настрой, чем сладкое завершение трапезы. Если съели сладкое, и ещё тянет взять конфетку, прополощите рот крепким зелёным чаем.



Диетолог отметила, что продукты с горьким вкусом также содержат фитонутриенты, которые поддерживают печень.



- Продукты с горьким вкусом стимулируют выработку пищеварительных соков, еда лучше переваривается и усваивается. Горечи помогают побороть слабость и вялость, снизить уровень плохого холестерина, нормализуют работу желчного пузыря, поджелудочной железы, снижают газообразование, - говорит Наталья Сычева.



Горько!

Вот такие продукты помогут снизить тягу к сладкому

кейл, мангольд, руккола, кинза,

какао-порошок, кофе,

хрен,

миндаль,

горький шоколад,

редис,

чабрец, лавровый лист, имбирь, кардамон, шалфей, перец, розмарин, эстрагон,

лук репчатый.

© Доктор Питер