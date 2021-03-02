Какие продукты снизят тягу к сладкому, советует диетолог

Какие продукты снизят тягу к сладкому, советует диетолог19:34, 30.04.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев
Причин, почему нам все время хочется сладкого, может быть очень много. Но есть один способ чуть снизить пагубное желание "подсластить" жизнь еще и еще. О нем рассказала врач-диетолог.
Мы едим сладкие, соленые, кислые, острые продукты. Но меньше всего в нашем рационе горьких вкусов. И это плохо - горечь чрезвычайно важна, она стимулирует пищеварение и снижает тягу к сладкому.
- Если вы сладкоежка, каждый прием пищи заканчивайте горечью, - рекомендует врач-диетолог Наталья Сычева. - Пожуйте листочек рукколы, базилика или съешьте несколько долек грейпфрута, это даст вам более гармоничный настрой, чем сладкое завершение трапезы. Если съели сладкое, и ещё тянет взять конфетку, прополощите рот крепким зелёным чаем.
Диетолог отметила, что продукты с горьким вкусом также содержат фитонутриенты, которые поддерживают печень.
- Продукты с горьким вкусом стимулируют выработку пищеварительных соков, еда лучше переваривается и усваивается. Горечи помогают побороть слабость и вялость, снизить уровень плохого холестерина, нормализуют работу желчного пузыря, поджелудочной железы, снижают газообразование, - говорит Наталья Сычева.
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Горько!
Вот такие продукты помогут снизить тягу к сладкому
- кейл, мангольд, руккола, кинза,
- какао-порошок, кофе,
- хрен,
- миндаль,
- горький шоколад,
- редис,
- чабрец, лавровый лист, имбирь, кардамон, шалфей, перец, розмарин, эстрагон,
- лук репчатый.
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© Доктор Питер
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