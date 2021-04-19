Незаслуженно забытый овощ поддержит организм весной. Врач назвал полезные свойства редьки

Редька появляется на наших столах нечасто, хотя в древности этот овощ был очень популярен и любим. Он издавна применялся для укрепления иммунитета. О редьке, ее видах и пользе для организма рассказал врач-фитотерапевт.

Неприхотливая редька относится к семейству капустных и зря подзабыта россиянами, считает врач. Она поможет поддержать организм в весенний период. Редька обладает массой полезных свойств, очищает и обеззараживает.

В редьке есть одержащее серу соединение – рафанин. Именно оно отвечает за специфических запах этого овоща. Это соединение очень полезно для правильного функционирования щитовидной железы, влияет на состояние кожи, ногтей, волос.

"Когда мы едим редьку, она способствует выведению всех неблагоприятных веществ, потому что сера сама по себе является ловушкой для тяжелых металлов, для вредных веществ", – пояснил в интервью радио Sputnik врач-гомеопат, фитотерапевт, кандидат биологических наук Михаил Лущик.

Повышает иммунитет и сок редьки, он содержит витамины группы B и группы С, обладает бактерицидным эффектом, отметил фитотерапевт. Особенно много витамина C в черной редьке.

"Когда человек принимает черную редьку с большим количеством воды, он пропотевает, как от аспирина. То есть через систему потоотделения быстро выходят токсины, которые принесли вирус, бактерии или грибки", – уточнил Михаил Лущик.

Кроме того, в редьке много калия, который обладает мочегонным эффектом, тормозит удары сердца и ускоряет работу кишечника, рассказал фитотерапевт.

Зеленая редька, как и белая, и дайкон - это разновидность черной. В зеленой много витамина А. Он улучшает здоровье глаз и является мощным антиоксидантом, борющимся против окислительного стресса. Белая редька повышает иммунитет, укрепляет организм, уничтожает вредные бактерии и вирусы, оказывает мочегонное и желчегонное действие. Употребляя редьку дайкон, можно восполнить дефицит витаминно-минерального комплекса в организме.

Эксперты отмечают, что редьку нельзя есть при заболеваниях и воспалениях желудочно-кишечного тракта, подагре, проблемах с почками и печенью, тем, кто недавно перенес инфаркт. При диабете корнеплод помогает снизить уровень сахара в крови, но следует относится к этому с осторожностью, ведь большое количество редьки может привести к гипогликемии.