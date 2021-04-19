Незаслуженно забытый овощ поддержит организм весной. Врач назвал полезные свойства редьки

Незаслуженно забытый овощ поддержит организм весной. Врач назвал полезные свойства редьки10:20, 19.04.2021 / Верcия для печати / 3 комментария
Редька появляется на наших столах нечасто, хотя в древности этот овощ был очень популярен и любим. Он издавна применялся для укрепления иммунитета. О редьке, ее видах и пользе для организма рассказал врач-фитотерапевт.
Неприхотливая редька относится к семейству капустных и зря подзабыта россиянами, считает врач. Она поможет поддержать организм в весенний период. Редька обладает массой полезных свойств, очищает и обеззараживает.
В редьке есть одержащее серу соединение – рафанин. Именно оно отвечает за специфических запах этого овоща. Это соединение очень полезно для правильного функционирования щитовидной железы, влияет на состояние кожи, ногтей, волос.
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"Когда мы едим редьку, она способствует выведению всех неблагоприятных веществ, потому что сера сама по себе является ловушкой для тяжелых металлов, для вредных веществ", – пояснил в интервью радио Sputnik врач-гомеопат, фитотерапевт, кандидат биологических наук Михаил Лущик.
Повышает иммунитет и сок редьки, он содержит витамины группы B и группы С, обладает бактерицидным эффектом, отметил фитотерапевт. Особенно много витамина C в черной редьке.
"Когда человек принимает черную редьку с большим количеством воды, он пропотевает, как от аспирина. То есть через систему потоотделения быстро выходят токсины, которые принесли вирус, бактерии или грибки", – уточнил Михаил Лущик.
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Кроме того, в редьке много калия, который обладает мочегонным эффектом, тормозит удары сердца и ускоряет работу кишечника, рассказал фитотерапевт.
Зеленая редька, как и белая, и дайкон - это разновидность черной. В зеленой много витамина А. Он улучшает здоровье глаз и является мощным антиоксидантом, борющимся против окислительного стресса. Белая редька повышает иммунитет, укрепляет организм, уничтожает вредные бактерии и вирусы, оказывает мочегонное и желчегонное действие. Употребляя редьку дайкон, можно восполнить дефицит витаминно-минерального комплекса в организме.
Эксперты отмечают, что редьку нельзя есть при заболеваниях и воспалениях желудочно-кишечного тракта, подагре, проблемах с почками и печенью, тем, кто недавно перенес инфаркт. При диабете корнеплод помогает снизить уровень сахара в крови, но следует относится к этому с осторожностью, ведь большое количество редьки может привести к гипогликемии.
3 комментария Оставить комментарий
На фото не редька, а дайкон- японская редиска. Стыдно. Редька (настоящая) бывает черной и зеленой. Она не капуста, хотя и крестоцветное растение. Растение довольно опасное: плохо действует на печень, желудок, раздражает кишечник. Может вызвать приступ панкреатита. сильную рвоту.
“ через систему потоотделения быстро выходят токсины, которые принесли вирус, бактерии или грибки", – уточнил Михаил Лущик.”
Что такое токсин?
Спробуй заячий помет: он ядрёный, он-проймёт.
Слова-индикаторы: токсин, гомеопатия, "повышает иммунитет".