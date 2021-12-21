- Примерно 40 процентов женщин и 15 процентов мужчин признаются, что должны время от времени перехватить шоколадку, что можно расценивать как определенную зависимость, — приводит статистику Павлова.

При этом, как отмечает врач, другие продукты и сладкое не в силах избавить человека от страстного желания съесть шоколадку.

Ученые уже давно пытаются объяснить природу магнетизма шоколада. Как отмечает Павлова, одно время исследователи полагали, что все дело в большом количестве магния в составе: мол, людей так тянет на шоколадки, потому что организму нужно восполнить дефицит. Однако магний есть и в других продуктах (например, в орехах), однако от них люди почему-то не впадают в зависимость.

Можно ли назвать шоколад наркотиком?

Некоторые основания для этого есть, говорит врач:

- С точки зрения химии в нем действительно есть психоактивные вещества:

теобромин (слабый стимулятор центральной нервной системы),

анандамид (эндогенный каннабиноид),

фенилэтиламин (амфетаминоподобное соединение),

кофеин.

Но содержание их настолько мало, что вряд ли это на что-то влияет. Хотя при употреблении шоколада активизируются те же участки мозга, что и при приеме наркотиков.