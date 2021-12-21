Любовь к шоколаду бывает такой сильной, что становится похожей уже на настоящую зависимость. Кандидат медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова рассказала в своем telegram-канале, почему так происходит и как справиться с тягой к шоколаду.
Зухра Павлова
Медицина
Кандидат медицинских наук, врач-эндокринологwww.instagram.com/doctorpavlova/?hl=ru
- Примерно 40 процентов женщин и 15 процентов мужчин признаются, что должны время от времени перехватить шоколадку, что можно расценивать как определенную зависимость, — приводит статистику Павлова.
При этом, как отмечает врач, другие продукты и сладкое не в силах избавить человека от страстного желания съесть шоколадку.
Ученые уже давно пытаются объяснить природу магнетизма шоколада. Как отмечает Павлова, одно время исследователи полагали, что все дело в большом количестве магния в составе: мол, людей так тянет на шоколадки, потому что организму нужно восполнить дефицит. Однако магний есть и в других продуктах (например, в орехах), однако от них люди почему-то не впадают в зависимость.
Можно ли назвать шоколад наркотиком?
Некоторые основания для этого есть, говорит врач:
- С точки зрения химии в нем действительно есть психоактивные вещества:
теобромин (слабый стимулятор центральной нервной системы),
анандамид (эндогенный каннабиноид),
фенилэтиламин (амфетаминоподобное соединение),
кофеин.
Но содержание их настолько мало, что вряд ли это на что-то влияет. Хотя при употреблении шоколада активизируются те же участки мозга, что и при приеме наркотиков.
Плацебо не поможет
Павлова рассказала об интересном опыте: любителям шоколада попробовали дать капсулы с какао-порошком или плацебо. Однако в итоге удалось выяснить, что утолить страсть к шоколаду ничем другим нельзя.
В итоге ученые пришли к выводу, что дело тут не только в фармакологии, но и во вкусе шоколада в целом.
В рамках другого опыта добровольцев кормили плитками настоящего шоколада. Люди с зависимостью от него стабильно ели сладости больше других — примерно 112 граммов против 45. При этом они были еще и толще участников «контрольной группы».
Полезные свойства шоколада:
Снижает риск развития болезней сердца и сосудов;
Нормализует артериальное давление;
Повышает продуктивность работы головного мозга;
Способствует липидному обмену.
Как избавиться от шоколадной зависимости
Как отмечает специалист, к шоколаду нужно относится серьезно — лечить от этой зависимости очень тяжело.
- Немного снизить тягу можно с помощью добавок с хромом и магнием, — отмечает эндокринолог.
Однако назначать себе эти добавки самостоятельно нельзя — это нужно делать при помощи врача. Тем более, что в первую очередь для борьбы с зависимостью нужна сильная воля и контроль: нужно обязательно смотреть за тем, сколько шоколада вы едите.
Можно взять маленький кусочек и рассасывать ее за щекой. Причем его лучше ничем не запивать — так можно продлить удовольствие.
А если сорвались и съели больше, чем хотели, говорит врач, нужно учесть это в своем калораже и учесть при составлении рациона.
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