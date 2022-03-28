- Взрослый человек должен спать от семи до десяти часов каждую ночь, — говорит врач-диетолог Стефани Нельсон. — За это время мозг циклических проходит через четыре стадии: три стадии медленных движений глаз (NREM) и одну стадию быстрых движений глаз (REM).

Во время медленного сна, мозг сохраняет воспоминания и знания, восстанавливает организм. Во время быстрого сна — тело восстанавливает клетки и мышечную ткань, поддерживает рост костей, укрепляет иммунную систему.

- Если вы часто просыпаетесь посреди ночи, или не можете уснуть, вы мешаете своему телу выполнять «восстановительные работы» , которые поддерживают ваше здоровье и продуктивность, — предупреждает Нельсон.

Из-за плохого сна возрастает риск: