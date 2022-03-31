Достаточно часто люди с избыточным весом придерживаются принципов правильного питания, посещают спортзал, проходят в день положенные 10 тысяч шагов, но вес практически не снижается. И они слышат совет: «Проверьте гормоны».
Мы часто видим в гормонах корень любых проблем со здоровьем, и некоторые из них действительно влияют на вес. Какие именно гормоны влияют на набор веса, рассказывает эксперт врач эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского медицинского центра Островская Елена.
Эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицинеvk.com/emcmos
Смотрим уровень гормонов
Дисбаланс гормонов может приводить к появлению лишнего веса или накоплению жировых отложений в определенных частях тела. Причем гормональные сбои влияют на состояние и мужского организма, и женского. Обсудим, из-за каких гормонов увеличивается вес.
Кортизол
Гормон кортизол, который вырабатывается корой надпочечников:
обладает мощным противовоспалительным действием,
способствует нашей адаптации к стрессовым ситуациям,
поддерживает жизненный тонус и артериальное давление,
влияет на наш иммунитет.
В некоторых случаях количество кортизола бывает повышенным. Это может быть связано, например, с его избыточной выработкой при стрессах (особенно хронических), при некоторых опухолевых образованиях. Либо это может обуславливаться тем, что человек принимает гормоны глюкокортикоиды в виде препаратов из-за таких заболеваний как тяжелая бронхиальная астма, системные заболевания соединительной ткани, которые требуют длительной противовоспалительной терапии.
Почему прибывает вес: из-за какого гормона толстеют
На фоне избытка глюкокортикоидов увеличивается количество жировой ткани. А вот количество мышечной ткани уменьшается, потому что на белковые структуры кортизол действует как катаболический гормон. То есть, он способствует распаду белка.
На жировую ткань он действует как анаболический гормон, способствуя ее образованию. За счет этого перераспределяется жировая клетчатка, которая локализуется в основном в области живота. При этом конечности становятся достаточно худыми.
Дополнительно появляются растяжки на теле — стрии, округляется лицо. Также характерным признаком является повышенное артериальное давление.
В некоторых случаях, если длительно существует гиперкортицизм — повышенный уровень кортизола, может развиться вторичный диабет и даже стероидный остеопороз.
Гормон роста
Гормон роста или соматотропный гормон (СТГ) влияет не только на рост человека, но и на характер метаболизма. Увеличение массы тела — следствие не избытка гормона роста, а напротив, его недостатка. Ведь он стимулирует процессы окисления жиров, способствует уменьшению объема абдоминального жира, снижению массы тела в общем.
Если гормона мало, то у человека сокращается объем мышечной ткани и растет объем жировой.
Так что отмечается не только ожирение, но и плохая переносимость физических нагрузок. С возрастом продукция гормона роста уменьшается у всех людей. Однако такие факторы как хронический недосып и сбитые биоритмы приводят к тому, что падение гормона ускоряется.
Лептин
Этот гормон подавляет аппетит и отвечает за наступление чувства сытости. У некоторых людей отмечается врожденный дисбаланс лептина, обусловленный генетически, и тогда ожирение отмечается уже в детском возрасте. Также со временем у человека может снизиться чувствительность тканей к гормону, что также вызывает набор веса.
Гормоны щитовидной железы
Они регулируют интенсивность метаболизма и являются основными энергетическими гормонами нашего организма.
При их дефиците начинается избыточное отложение жира, уменьшается количество вырабатываемой энергии.
Это приводит к тому, что человек начинает мерзнуть, у него развивается отечность, что само по себе дает прибавку в весе. В таких случаях очень сложно похудеть, потому что организм просто не склонен расходовать запасы жиров.
Какие гормоны влияют на вес у женщин и мужчин: пролактин
Большинство людей знает, что этот гормон отвечает за лактацию. Но он вырабатывается и в организме мужчин, участвуя в процессах, связанных с иммунитетом и формированием либидо. Пролактин способствует дифференцировке жировых клеток до адипоцитов. При избытке гормона, из зачаточных клеток — преадипоцитов они быстрее превращаются в зрелые клетки, увеличиваются в объеме и количестве, из-за чего человек полнеет. Поэтому этот гормон напрямую влияет на увеличение жировой ткани.
Какие половые гормоны влияют на вес: эстроген и прогестерон
Это так называемые «женские» гормоны (хотя они вырабатываются и у мужчин), и их дисбаланс приводит к отложению жира на животе и бедрах.
Также рост выработки эстрогена влияет на работу щитовидной железы, а значит, может привести к нарушению метаболизма в целом, и в частности — к ожирению.
Гормоны, влияющие на вес у мужчин: тестостерон
В организме мужчины тестостерон отвечает за сексуальное здоровье, рост мышц, оволосение по мужскому типу и т.д. При недостатке тестостерона у мужчины объем мышечной массы уменьшается, она замещается жировой тканью. Повышение объема жировой ткани еще сильнее снижает уровень тестостерона у мужчин, а концентрация эстрогенов в этом случае — растет.