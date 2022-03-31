Достаточно часто люди с избыточным весом придерживаются принципов правильного питания, посещают спортзал, проходят в день положенные 10 тысяч шагов, но вес практически не снижается. И они слышат совет: «Проверьте гормоны».

Мы часто видим в гормонах корень любых проблем со здоровьем, и некоторые из них действительно влияют на вес. Какие именно гормоны влияют на набор веса, рассказывает эксперт врач эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского медицинского центра Островская Елена.