Зеленый лук: не более 5 стрелок за раз

Со всех сторон мы слышим о том, что зелень очень полезна для здоровья и пищеварения, она — источник витаминов весной. Но это справедливо при условии, что это совершенно здоровый, взрослый человек, не имеющий проблем со здоровьем и пищеварением. Так, к примеру, есть данные о том, что перья зеленого лука не стоит употреблять людям с гипертонией, особенно со склонностью к скачкам давления и кризовому течению болезни.

Также от зеленого лука в больших количествах и в свежем виде стоит отказаться тем людям, которые имеют серьезные проблемы с сердцем или мужчинам, женщинам, имеющим патологии в венозной системе. Компоненты этого продукта могут провоцировать сосудистые спазмы.

Осторожно нужно быть с зеленым луком при беременности, стоит ограничить его прием небольшим количеством — буквально горсточкой мелко нарубленного пера зеленого лука в салате.

Здоровым людям без проблем с пищеварением и общим здоровьем врачи рекомендуют ограничить зеленый лук в весеннее время 5-ю перьями в сутки. Это количество продукта помогает справляться с бессонницей, укрепить нервы и получить порцию витаминов для бодрости.