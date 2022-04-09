После долгой зимы и однообразного плотного питания многие набрали жирку, устали от мяса и макарон. С первыми лучами солнышка, улучшением погоды хочется весенних продуктов и блюд. Один из самых популярных салатов — с огурцом, редисом, зеленым лучком и разными видами зелени. Да, эти витаминные салаты полезны, но важно помнить — зеленый лук, редис или, к примеру, свежую петрушку, в значительном количестве можно не всем.
Хотя свежая зелень помогает поддержать иммунную систему после долгой зимы, пополняет витаминно-минеральные запасы организма, важно знать некоторые противопоказания в отношении определенных компонентов весенних салатов.
терапевт, гастроэнтеролог
Зеленый лук: не более 5 стрелок за раз
Со всех сторон мы слышим о том, что зелень очень полезна для здоровья и пищеварения, она — источник витаминов весной. Но это справедливо при условии, что это совершенно здоровый, взрослый человек, не имеющий проблем со здоровьем и пищеварением. Так, к примеру, есть данные о том, что перья зеленого лука не стоит употреблять людям с гипертонией, особенно со склонностью к скачкам давления и кризовому течению болезни.
Также от зеленого лука в больших количествах и в свежем виде стоит отказаться тем людям, которые имеют серьезные проблемы с сердцем или мужчинам, женщинам, имеющим патологии в венозной системе. Компоненты этого продукта могут провоцировать сосудистые спазмы.
Осторожно нужно быть с зеленым луком при беременности, стоит ограничить его прием небольшим количеством — буквально горсточкой мелко нарубленного пера зеленого лука в салате.
Здоровым людям без проблем с пищеварением и общим здоровьем врачи рекомендуют ограничить зеленый лук в весеннее время 5-ю перьями в сутки. Это количество продукта помогает справляться с бессонницей, укрепить нервы и получить порцию витаминов для бодрости.
Язвенникам — зелень под запрет!
Свежий укроп, петрушка или базилик, кинза — эти ароматные травы способны стимулировать аппетит, пополнить запасы витаминов в первые теплые деньки и разнообразить рацион. Кроме того, свежая зелень улучшает усвоение железа из мяса и пищевого белка. Но салат с зеленью можно далеко не всем людям.
Свежая огородная травка практически любого вида запрещена у людей с синдромом раздраженного кишечника (СРК).
У них эти продукты спровоцирует обострение. Кроме того, зелень не стоит употреблять людям с гиперацидными гастритами и язвенной болезнью. Все травы обладают сокогонным эффектом, стимулируют пищеварение, поэтому могут спровоцировать приступ боли и ухудшение течения язвы и воспаления стенок желудка.
Женщинам — особое во внимание
Есть данные о том, что ежедневное потребление достаточно большого количества петрушки может обладать абортивным эффектом. Хотя подобное мнение поддерживают не все гинекологи и гастроэнтерологи, но будущим мамам, особенно в первом триместре, рекомендуют ограничивать количество петрушки (свежей) в блюдах небольшой щепоткой.
Тем представительницам прекрасного пола, которые страдают мочекаменной болезнью или имеют склонность к ней, стоит избегать ревеня, щавеля и листового салата.
Эти продукты повышают концентрацию солей в моче, меняют кислотность и способствуют росту камней. Особенно это актуально для тех женщин, которые хотя бы раз в жизни переносили циститы или пиелонефрит.
Для мужчин образование камней тоже актуально, но это обычно люди старше 60 лет, им тоже стоит скорректировать рацион и уменьшить объем этих свежих продуктов.
Укроп — не для гипотоников
Есть данные о том, что укроп расслабляет сосуды и снижает давление, обладает легким мочегонным эффектом. Поэтому его не стоит в большом количестве потреблять тем людям, которые страдают от гипотонии (низкого давления). Избыток укропа может временно ухудшать зрение, давать приступы головокружения и упадка сил. С осторожностью его нужно есть во время беременности.
Редис — можно не всем!
Традиционный весенний салатик со свежим редисом могут позволить себе далеко не все из нас. Хотя этот корнеплод богат минералами и витаминами, в нем также много фруктовых кислот и эфирных масел. Именно за счет них он и приобретает специфический вкус (иногда еще и горчит). Поэтому салат из редиса с зеленью исключается из весеннего меню при следующих проблемах:
острые патологии пищеварения — гастриты, панкреатиты, колиты;
патологии печени и желчных путей — гепатиты или холецистит, особенно — с камнями;
язвенная болезнь как желудка, так и кишечника;
любые виды кишечных инфекций.
Те люди, которые часто страдают от изжоги, тоже отмечают усиление приступов при употреблении редиса. Особенно опасно принимать редиску натощак — она раздражает желудок.
Также не рекомендовано употреблять много редиски людям, склонным к образованию узлов в щитовидной железе. Это продукт может стимулировать рост диффузного или узлового зоба.