Печень выполняет в организме массу различных функций. Первое, самое очевидное — она синтезирует желчь и выделяет ее по желчным протокам в желчный пузырь. Когда мы едим плотную, жирную пищу, желчь из пузыря идет в кишечник и помогает нам усвоить жирную свинину, сало, сливочное масло и картошку фри. Но этим роль печени не ограничивается.
Она нейтрализует пищевые токсины, метаболиты лекарств, аллергены, частицы погибших бактерий и вирусов, создает белки, которые расходуются на нужды организма. И это далеко не все функции этого органа. Но нездоровый образ жизни, вредные привычки и стрессы больно бьют по печени, что ведет к ее повреждению. Поэтому важно поддержать ее, добавив в питание продукты, которые «любит» печень. «Доктор Питер» расспросил о них подробнее Ирину Учурову, гастроэнтеролога, гепатолога СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.
Печени нужны антиоксиданты
Для здоровья печени и желчного пузыря полезно включать в рацион различные продукты, богатые природными антиоксидантами и витаминами. Они помогут очистить организм от промежуточных продуктов метаболизма, токсических соединений и предупредят развитие ожирения печени.
Источником антиоксидантов является свежая зелень:
кинза,
укроп,
петрушка,
сельдерей,
а также мята и базилик.
Добавьте зелень в салаты, смузи или посыпьте ваши любимые блюда после приготовления. Добавляйте зелень везде, где только можно.
Пектины как детокс
Хотя печень самостоятельно очищается от различных токсических соединений и промежуточных метаболитов, образующихся в ходе обменных процессов, поддержать ее никогда не будет лишним. Для этого полезны природные сорбенты.
Так, например, в свекле и яблоках содержится большое количество пектина — натурального полисахарида, оказывающего на организм эффект детокса. Кроме того, пектины содержатся в персиках, абрикосах, айве, груше, винограде, малине и смородине, ежевике, крыжовнике, сливе.
Аргинин и Омега-3 для регенерации клеток
Смело можно включать в рацион грецкие орехи, богатые омега-3 и аргинином. Эта аминокислота ускоряет регенерацию клеток печени и защищает ее от накопления жиров. Омега-кислоты помогают восстанавливать мембраны клеток, чтобы печень быстрее восстанавливалась даже после серьезных стрессов. Полезны такие продукты, как:
морская рыба и морепродукты;
тыквенные семечки;
кунжутное семя;
куриное филе;
яйцо;
горох.
Клетчатка и масла против токсинов
Избавиться от токсинов и других вредных веществ также помогут продукты с высоким содержанием клетчатки. Например, отруби, хлеб из муки грубого помола и даже белокочанная капуста.
Продукты, богатые клетчаткой:
нут и чечевица;
перловая крупа;
тыква;
авокадо;
пшеничная крупа;
брокколи;
гречка;
яблоки.
Полезно употреблять в пищу сухофрукты и морковь. Эти продукты являются источником различных витаминов и микроэлементов, способствующих расщеплению и выведению жиров. При болезнях желчного пузыря врачи рекомендуют включать в меню тыкву, тыквенные семечки и семена льна, дающие желчегонный эффект.
Аналогичным действием славятся и растительные масла. Особенно льняное и оливковое.
А какие продукты, наоборот, вредят здоровью этих органов?
Главным врагом печени является алкоголь. Спиртные напитки оказывают на этот орган прямое повреждающее действие за счет токсинов, что чревато разрушением клеток. Регулярное злоупотребление алкоголем провоцирует серьезные повреждения с ожирением печени и алкогольным гепатитом.
При проблемах с желчным пузырем стоит воздержаться от любых продуктов с высоким содержанием животных жиров. К ним относятся:
жирные кисломолочные продукты,
колбасы,
сливочное масло,
сало,
жирные сорта мяса: свинина, баранина, утка, гусь.
Они провоцируют застой желчи.
Как питаться при заболеваниях печени и желчного пузыря
При болезнях печени и желчного пузыря огромное значение имеет не только состав рациона, но и режим питания. Лучше отдать предпочтение небольшим порциям. Перерыв межу приемами пищи не должен превышать 3,5–4 часов, а сама еда — средней температуры.
От жарки и щедрого использования специй следует отказаться. Лучше выбирать другие методы приготовления пищи: варку, тушение или запекание.
С осторожностью стоит подходить к супам. Мясные, рыбные, грибные бульоны необходимо исключить, а в овощных супах — перетирать крупы и овощи. Под запрет попадают ржаной хлеб, продукты из слоеного и сдобного теста, перловка, пшено, ячневая крупа, а также кофе и газировка. Фрукты и овощи в свежем виде употреблять можно, но в ограниченном количестве.