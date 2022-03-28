Печень выполняет в организме массу различных функций. Первое, самое очевидное — она синтезирует желчь и выделяет ее по желчным протокам в желчный пузырь. Когда мы едим плотную, жирную пищу, желчь из пузыря идет в кишечник и помогает нам усвоить жирную свинину, сало, сливочное масло и картошку фри. Но этим роль печени не ограничивается.

Она нейтрализует пищевые токсины, метаболиты лекарств, аллергены, частицы погибших бактерий и вирусов, создает белки, которые расходуются на нужды организма. И это далеко не все функции этого органа. Но нездоровый образ жизни, вредные привычки и стрессы больно бьют по печени, что ведет к ее повреждению. Поэтому важно поддержать ее, добавив в питание продукты, которые «любит» печень. «Доктор Питер» расспросил о них подробнее Ирину Учурову, гастроэнтеролога, гепатолога СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.