Какая боль в животе может сигналить о серьезных проблемах с печенью

Печень — это уникальный орган, в котором происходит множество биохимических процессов. Одна из главных функций печени — это фильтрация крови, которую она пропускает через себя, освобождая от ненужных «отходов». Однако именно этот орган врачи называют «молчаливым»: если с ним не все в порядке, то человек может долго этого не замечать. Печень месяцами или даже годами не болит, в то время как заболевание успешно ее атакует. Один из самых распространенных диагназов, с которым сталкиваются медики — это жировая болезнь печени.
Справка
Жировая болезнь печени — это состояние, при котором в печеночных клетках происходит накопление жира. Это может быть как реакцией органа на различные токсические воздействия, так и симптомом какого-либо заболевания и патологических изменений в организме. Чаще всего от него страдают люди с лишним весом.
По словам экспертов, существует два основных типа заболевания: алкогольная и неалкогольная жировая болезнь печени. Последняя чаще всего протекает бессимптомно. В этом и заключается коварство диагноза: пациент обращается к врачу, уже в запущенной состоянии, а это может быть опасно для жизни.
Как распознать болезнь
На ранних стадиях заподозрить жировую болезнь печени крайне сложно — выявить, что с органом что-то не так, поможет плановое обследование у специалистов и сдача анализов. Однако организм может подавать тревожные сигналы. Один из главных «звоночков» — это тупая или ноющая боль справа в верхней части живота,
вам тяжело просыпаться, кажется, что нужно отдыхать больше обычного;
вы стали резко терять вес;
вы постоянно чувствуете усталость.
Почему она опасна
Такая патология может привести к развитию других болезней, например, циррозу печени или стеатогепатиту. Они чреваты серьезными осложнениями, человеку может потребоваться операция.
В зоне риска люди со следующими патологиями и привычками:
если человек страдает от ожирения;
люди, у которых есть диабет 2 типа;
те, кому диагностирован преддиабет;
люди с повышенным уровнем холестерина в крови;
те, у кого есть проблемы с щитовидной железой;
люди старше 50 лет;
курильщики.
Чтобы выявить это заболевание, пациенту необходимо сдать анализ на печеночные пробы — он также может помочь выявить и другие опасные заболевания, например, гепатит. К нему специалисты также рекомендуют добавить УЗИ брюшной полости, чтобы у врача была полная картина перед глазами.
Кстати
Вы можете «поддерживать» свою печень, обезопасив ее от опасных факторов. Для этого нужно соблюдать несколько простых правил, ведь простые повседневные действия способны сильно сказаться на здоровье главного «фильтра» организма. О привычках, которые могут разрушить вашу печень можно прочитать ЗДЕСЬ.