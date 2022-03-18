Какая боль в животе может сигналить о серьезных проблемах с печенью

Как распознать болезнь

На ранних стадиях заподозрить жировую болезнь печени крайне сложно — выявить, что с органом что-то не так, поможет плановое обследование у специалистов и сдача анализов. Однако организм может подавать тревожные сигналы. Один из главных «звоночков» — это тупая или ноющая боль справа в верхней части живота, пишет издание Express. Неприятный симптом то появляется, то исчезает. К нему также могут добавиться следующие признаки:

вам тяжело просыпаться, кажется, что нужно отдыхать больше обычного;

вы стали резко терять вес;

вы постоянно чувствуете усталость.

Почему она опасна

Такая патология может привести к развитию других болезней, например, циррозу печени или стеатогепатиту. Они чреваты серьезными осложнениями, человеку может потребоваться операция.

В зоне риска люди со следующими патологиями и привычками:

если человек страдает от ожирения;

люди, у которых есть диабет 2 типа;

те, кому диагностирован преддиабет;

люди с повышенным уровнем холестерина в крови;

те, у кого есть проблемы с щитовидной железой;

люди старше 50 лет;

курильщики.

Чтобы выявить это заболевание, пациенту необходимо сдать анализ на печеночные пробы — он также может помочь выявить и другие опасные заболевания, например, гепатит. К нему специалисты также рекомендуют добавить УЗИ брюшной полости, чтобы у врача была полная картина перед глазами.