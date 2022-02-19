Чаще всего от отеков мы страдаем по утрам. Причиной тому может быть недосып, жирный или слишком соленый ужин, сбитый режим дня. В таком случае отек проходит через 2-3 часа, а ускорить этот процесс помогут зарядка, контрастный душ или же специальные патчи, которые можно купить в любом магазине косметики.

Однако иногда отеки могут сигнализировать о различных патологиях, говорит врач-терапевт Алексей Водовозов. Так, один из возможных вариантов — это болезни сердца. Поэтому запишитесь на консультацию к кардиологу, особенно, если вы давно не были у этого специалиста.

Если с сердцем все в порядке, то еще один орган, который может сигналить о болезнях посредством отеков — это почки.

«Далее — глубокие вены. Это может быть либо тромбоз глубоких вен, либо хроническая венозная недостаточность. И то, и то будет сопровождаться отеками, они будут немного отличаться, но отличить одно от другого сможет специалист-флеболог», — рассказал врач редакции RT.

Помимо этого, отеки могут указать на поражение печени или сосудов. Так, например, венозная кровь начинает задерживаться, не поступает в сердце в необходимом количестве, случается застой, из-за которого страдают сосуды.