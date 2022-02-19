Чаще всего от отеков мы страдаем по утрам. Причиной тому может быть недосып, жирный или слишком соленый ужин, сбитый режим дня. В таком случае отек проходит через 2-3 часа, а ускорить этот процесс помогут зарядка, контрастный душ или же специальные патчи, которые можно купить в любом магазине косметики.
Однако иногда отеки могут сигнализировать о различных патологиях, говорит врач-терапевт Алексей Водовозов. Так, один из возможных вариантов — это болезни сердца. Поэтому запишитесь на консультацию к кардиологу, особенно, если вы давно не были у этого специалиста.
Если с сердцем все в порядке, то еще один орган, который может сигналить о болезнях посредством отеков — это почки.
«Далее — глубокие вены. Это может быть либо тромбоз глубоких вен, либо хроническая венозная недостаточность. И то, и то будет сопровождаться отеками, они будут немного отличаться, но отличить одно от другого сможет специалист-флеболог», — рассказал врач редакции
Помимо этого, отеки могут указать на поражение печени или сосудов. Так, например, венозная кровь начинает задерживаться, не поступает в сердце в необходимом количестве, случается застой, из-за которого страдают сосуды.
У некоторых людей отеки могут появиться из-за определенных привычек, к заболеваниям они не будут иметь никакого отношения. Так, это может привычка выпивать слишком много жидкости, долго стоять в течение дня. Еще один вариант: отеки могут провоцировать некоторые лекарства. Поэтому если вы заметили, что после приема таблеток стали сильно отекать, обязательно скажите об этом своему врачу.
Специалист также отметил, что отеки могут быть связаны с различными популярными методиками похудения.
«В основном они ничего общего с научным подходом не имеют, зачастую люди себе вредят. Из-за того что поступает недостаточное количество белков с пищей, могут возникать онкотические отеки», — заключил Водовозов.
Однако не всегда отеки сигналят о том, что с организмом не все в порядке. Иногда этот неприятный симптом можно перепутать… с лишним весом! Как понять, что припухлость на лице — это сигнал, что вы немного набрали вес и когда пора на прием к врачу, «Доктору Питеру» рассказала дерматовенеролог, косметолог Ирина Орлова.
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