Диабет тесно связан с уровнем сахара в крови. Болезнь может привести к самым страшным последствиям, поэтому так важно следить за этим показателем.
Впрочем, есть простой способ снизить уровень сахара в крови — причем довольно быстро. Для этого нужно просто съесть лук. Этот овощ дает ощутимый эффект за несколько часов. Причем это работает и для пациентов с диабетом первого типа, и для больных диабетом второго типа.
Признаки диабета:
Частые походы в туалет;
Постоянная усталость;
Повышенный аппетит;
Жажда;
Туман перед глазами;
Раздражительность;
Зуд в ногах.
Исследование, которое подтверждает это, было опубликовано в издании
Есть и другое
В рамках эксперимента специалисты проверили, как лук влияет на крыс с медикаментозно индуцированный диабетом. Оказалось, что две дозы экстракта лука, 400 и 600 мг в день, снижали уровень сахара в крови грызунов на 50 % и 35% по сравнению с изначальным уровнем. Ученые пока так и не смогли понять, как именно работает лук, и благодаря чему сахар падает.
Другие полезные свойства лука
В любом виде лука — множество витаминов групп B, C, A, а также калий, магний, железо и протеин. Поэтому овощ известен как прекрасное общеукрепляющее, противогриппозное и антивоспалительное средство.
Кроме того, лук благотворно влияет на нервную систему и может оптимизировать, активизировать работу головного мозга. Еще этот продукт богат пребиотиками, которые важны для нормальной работы пищеварения. Наконец, лук полезен для иммунитета.
Чем лук плох
Есть у лука и свои серьезные недостатки. Так, этот овощ провоцирует изжогу и газообразование. А еще сырой лук может оказывать слабительное действие. Если переборщить с употреблением этого продукта, можно получить диарею.
Какие еще продукты позволят быстро снизить уровень сахара в крови:
Яблоки;
Груши;
Капуста;
Бобовые;
Черная смородина;
Орехи;
Мясо птицы;
Красный перец.
Кстати
Больной диабетом человек может долгое время не замечать недуг, так как все симптомы можно списать на другие проблемы. Однако если долго откладывать лечение, начнут страдать все органы — от почек до сердца. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.
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