Диабет тесно связан с уровнем сахара в крови. Болезнь может привести к самым страшным последствиям, поэтому так важно следить за этим показателем.

Впрочем, есть простой способ снизить уровень сахара в крови — причем довольно быстро. Для этого нужно просто съесть лук. Этот овощ дает ощутимый эффект за несколько часов. Причем это работает и для пациентов с диабетом первого типа, и для больных диабетом второго типа.