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Диабет тесно связан с уровнем сахара в крови. Болезнь может привести к самым страшным последствиям, поэтому так важно следить за этим показателем.

Впрочем, есть простой способ снизить уровень сахара в крови — причем довольно быстро. Для этого нужно просто съесть лук. Этот овощ дает ощутимый эффект за несколько часов. Причем это работает и для пациентов с диабетом первого типа, и для больных диабетом второго типа.

Признаки диабета:

  • Частые походы в туалет;

  • Постоянная усталость;

  • Повышенный аппетит;

  • Жажда;

  • Туман перед глазами;

  • Раздражительность;

  • Зуд в ногах.

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Исследование, которое подтверждает это, было опубликовано в издании Environmental Health Insights. Авторы работы выяснили, что поедание лука существенно снижает уровень сахара в крови. Причем у больных диабетом второго типа этот показатель падал на 40 мг/дл уже через 4 часа. Уровень глюкозы в крови у больных диабетом первого типа тоже снизился.

Есть и другое исследование, которое подтверждает влияние лука на уровень сахара в крови.

В рамках эксперимента специалисты проверили, как лук влияет на крыс с медикаментозно индуцированный диабетом. Оказалось, что две дозы экстракта лука, 400 и 600 мг в день, снижали уровень сахара в крови грызунов на 50 % и 35% по сравнению с изначальным уровнем. Ученые пока так и не смогли понять, как именно работает лук, и благодаря чему сахар падает.

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Другие полезные свойства лука

В любом виде лука — множество витаминов групп B, C, A, а также калий, магний, железо и протеин. Поэтому овощ известен как прекрасное общеукрепляющее, противогриппозное и антивоспалительное средство.

Кроме того, лук благотворно влияет на нервную систему и может оптимизировать, активизировать работу головного мозга. Еще этот продукт богат пребиотиками, которые важны для нормальной работы пищеварения. Наконец, лук полезен для иммунитета.

Чем лук плох

Есть у лука и свои серьезные недостатки. Так, этот овощ провоцирует изжогу и газообразование. А еще сырой лук может оказывать слабительное действие. Если переборщить с употреблением этого продукта, можно получить диарею.

Какие еще продукты позволят быстро снизить уровень сахара в крови:

  • Яблоки;

  • Груши;

  • Капуста;

  • Бобовые;

  • Черная смородина;

  • Орехи;

  • Мясо птицы;

  • Красный перец.

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Кстати

Больной диабетом человек может долгое время не замечать недуг, так как все симптомы можно списать на другие проблемы. Однако если долго откладывать лечение, начнут страдать все органы — от почек до сердца. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.

Дарья Балясникова