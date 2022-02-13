Все знают, что мясо долго переваривается, но не все знают, что из-за этого к нему подходят далеко не все гарниры. По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, мясо не стоит есть вместе с богатой углеводами пищей: макаронами, крупами и хлебом. Любимые сосиски с макаронами и котлетка с картофельным пюре могут привести к интоксикации, метеоризму и другим малоприятным последствиям.
Дело в том, поясняет специалист, что углеводы в организме перевариваются довольно быстро. Однако если съесть такие продукты вместе с мясом, они начнут бродить.
Кусочки мяса или мясных продуктов долго находятся в желудке — пока полностью не переварятся под воздействием соляной кислоты. И макароны или картофель тоже не могут пойти дальше. Еще хуже, если после такого обеда человек съел сладкий еще и десерт.
В итоге в желудке еда начинает бродить, запускается процесс интоксикации. Полезная флора погибает, от чего страдает иммунитет. Любая интоксикация ослабляет наш организм.
С чем есть мясо
Чтобы сберечь здоровье, мясо лучше сочетать с овощным гарниром. Рыбу, например, можно съесть и вместе с картошкой, а вот для мяса лучше приготовить овощной салат. Кстати, суп с хлебом — тоже не самое удачное сочетание.
А картошку лучше оставить для холодных салатов без добавления мяса. В таком виде она не добавит лишних килограммов и не будет откладываться в жир, подчеркивает диетолог Соломатина.
Самые полезные виды мяса:
Мясо кролика — легко усваивается и не провоцирует вздутие.
Индейка — благоприятно влияет на нервную систему и метаболизм.
Курица — богата белком и фосфором, низкокалорийное мясо.
Баранина — богата витамином Е, который защищает от тромбозов.
Говядина и телятина — в этих видах мяса много белка, магния, калия, селена, витаминов группы В, витамина D и железа.
Кстати
У макарон есть много полезных свойств: этот продукт при сравнительно низкой калорийности позволяет наесться надолго. А еще в них много пищевых волокон. Однако для того, чтобы макароны сохранили пользу, их нужно правильно приготовить. Подробнее об этом читай ЗДЕСЬ.
Нередко даже самые полезные продукты в сочетании друг с другом могут навредить здоровью. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.
Комментарии2