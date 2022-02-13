Все знают, что мясо долго переваривается, но не все знают, что из-за этого к нему подходят далеко не все гарниры. По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, мясо не стоит есть вместе с богатой углеводами пищей: макаронами, крупами и хлебом. Любимые сосиски с макаронами и котлетка с картофельным пюре могут привести к интоксикации, метеоризму и другим малоприятным последствиям.

Дело в том, поясняет специалист, что углеводы в организме перевариваются довольно быстро. Однако если съесть такие продукты вместе с мясом, они начнут бродить.

Кусочки мяса или мясных продуктов долго находятся в желудке — пока полностью не переварятся под воздействием соляной кислоты. И макароны или картофель тоже не могут пойти дальше. Еще хуже, если после такого обеда человек съел сладкий еще и десерт.

В итоге в желудке еда начинает бродить, запускается процесс интоксикации. Полезная флора погибает, от чего страдает иммунитет. Любая интоксикация ослабляет наш организм.