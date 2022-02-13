- Практически все преимущества употребления сырых яиц обнуляются из-за большего риска получить заражение сальмонеллезом и острую пищевую инфекцию. Ежегодно сальмонеллезом заболевают около 33 тысяч россиян, в их числе около 17 тысяч детей. К тому же яйца могут быть несвежими и без термической обработки можно легко стать добычей для бактерий, — предупреждает Светлана Незванова.

Часто можно услышать, что перепелиные яйца мол безопаснее куриных. По словам диетолога, это не так.

- Считается, что у перепелок более высокая температура тела — 42 градуса и они не болеют сальмонеллезом. Действительно, они не болеют, но могут быть носителями и распространителями опасных сальмонелл. Поэтому употреблять любые сырые яйца опасно. Причем, если выбирать между домашними и магазинными, я больше склоняюсь в пользу последних. К сожалению, следы антибиотиков есть и в мясе, и в яйцах, но зато меньше риск наличия сальмонеллы, — говорит врач, добавляя, что перед употреблением яйца надо тщательно мыть горячей водой и дополнительно очищать щеткой следы со скорлупы.

Если же исключить риск заражения и вероятность развития аллергии на яичный белок, по мнению врача, сырое яйцо можно считать идеальным по усвоению продуктом .