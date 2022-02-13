Например, до сих пор расходятся мнения, сколько же яиц можно съедать в сутки без вреда для здоровья. А сырым яйцам некоторые вообще приписывают «чудодейственные» свойства, считая их намного полезнее вареных.
Полезно, но опасно
У сырых яиц, действительно, есть некоторые преимущества. По словам врача-гастроэнтеролога, диетолога Светланы Незвановой, из сырого продукта лучше усваиваются витамины A, B, E, D, PP. В то же время уровень железа, йода, марганца, калия и кальция в продукте зависит больше от корма птиц и региона выращивания, а не от термической обработки. Стоит ли ради этого пить сырые яйца и рисковать здоровьем, каждый решает сам. Но доктор не советует.
Светлана Незванова
Диетология
Врач-диетолог, гастроэнтеролог, нутрициолог
- Практически все преимущества употребления сырых яиц обнуляются из-за большего риска получить заражение сальмонеллезом и острую пищевую инфекцию. Ежегодно сальмонеллезом заболевают около 33 тысяч россиян, в их числе около 17 тысяч детей. К тому же яйца могут быть несвежими и без термической обработки можно легко стать добычей для бактерий, — предупреждает Светлана Незванова.
Часто можно услышать, что перепелиные яйца мол безопаснее куриных. По словам диетолога, это не так.
- Считается, что у перепелок более высокая температура тела — 42 градуса и они не болеют сальмонеллезом. Действительно, они не болеют, но могут быть носителями и распространителями опасных сальмонелл. Поэтому употреблять любые сырые яйца опасно. Причем, если выбирать между домашними и магазинными, я больше склоняюсь в пользу последних. К сожалению, следы антибиотиков есть и в мясе, и в яйцах, но зато меньше риск наличия сальмонеллы, — говорит врач, добавляя, что перед употреблением яйца надо тщательно мыть горячей водой и дополнительно очищать щеткой следы со скорлупы.
Если же исключить риск заражения и вероятность развития аллергии на яичный белок, по мнению врача, сырое яйцо можно считать идеальным по усвоению продуктом.
- Можно включать в меню от 2-х до 9 яиц в сутки. По данным последних медицинских исследований, 2 яйца в сутки — это профилактика проблем с холестерином и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Уже давно понятно, что холестерин в еде и холестерин в крови — показатели, напрямую не связанные между собой. Наоборот, желток яиц оказывает мягкое желчегонное действие и помогает печени и желчному пузырю выводить лишний холестерин через желчь. В целом же важно следить за количеством чистого протеина — белка, которое поступает в организм. Если в течение дня много источников белка (мясо, рыба, птица), количество яиц следует уменьшать. Также надо оценивать свой рацион в зависимости от цели: снизить вес или набрать массу. Я рекомендую использовать больше целых яиц или отдельно только белок. В этом случае лучше употреблять мягкий белок и желток — в сыром виде или яйца пашот. Для снижения и контроля веса более безопасно включать в меню отдельно белки, — добавляет Светлана Незванова.
Может, все-таки не стоит увлекаться?
Ранее китайские исследователи пришли к выводу, что регулярное употребление яиц в любом виде — будь то вареные или жареные очень вредно для здоровья. Их выводы гласили, что употребление всего лишь половины целого яйца (с желтком и белком) увеличивает риск смерти на 7%, а целого — на 14% по сравнению с теми, кто не увлекается этим продуктом. Такое влияние на продолжительность жизни авторы объясняют высоким уровнем жира и холестерина в яйцах. Авторы работы советовали использовать только белки или перейти на альтернативные источники белка — орехи, бобовые, мясо птицы и молочные продукты.
В свою очередь, эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова говорила, что 2-3 яйца не навредят здоровью, но ежедневно их в таком количестве употреблять нельзя — рекомендуется не более 4 яиц в неделю.
Сырые яйца полезны для голоса — миф или правда?
По словам гастроэнтеролога Светланы Незвановой, яйца в жидком виде, действительно, обладают увлажняющим действием на голосовые связки.
- Дело в особенной аминокислоте — лизине, которая улучшает состояние слизистой, в том числе увлажняет и защищает голосовые связки. Из расчета 100 г яичный белок содержит 5,5 г лизина, желток — 2,5 г. Когда яйцо проглатывают в жидком виде, это дополнительно увлажняет связки. Можно ответить, что толк в этом есть, но эффективнее пить именно белки яиц, — говорит врач-гастроэнтеролог.
В то же время врач-оториноларинголог, фониатр Анна Колесникова придерживается иной точки зрения.
Анна Колесникова
Оториноларингология
Врач-оториноларинголог, фониатр. кандидат медицинских наук, эксперт платформы профессионального развития врача DOCCLUB
- Существует миф о том, что для улучшения работы голосовых складок и смягчения слизистой нужно пить сырые яйца. На самом деле, это неправда. Сырые яйца, как и любая другая пища и жидкость, не попадают на голосовые складки. Это связано с процессом глотания. В момент глотания надгортанник закрывает гортань с голосовыми складками, поэтому пищевой комок или жидкость попадают в пищевод. Поэтому все, что человек ест или пьет, в том числе и сырые яйца, в норме до голосовых связок не доходит, — объяснила Анна Колесникова.
По мнению лор-врача, для голосового аппарата будут особо полезны жирные сорта рыбы, авокадо, нерафинированные масла. В них содержатся Омега-3,6,9 жирные кислоты, витамины А и Е, которые ответственны за эластичность тканей, в том числе и голосовых складок. А вот на фоне изнуряющих диет или однообразного питания голос может утрачивать силу и тускнеть.
Также тем, кто заботиться о голосе, специалист советует ограничивать в рационе продукты, повышающих кислотность в ЖКТ и провоцирующих рефлюксную болезнь (ГЭРБ), при которой желудочный сок попадает в гортань. Все это приводит к развитию воспаления, вызывая ощущение кома в горле, першение, щекотания и покашливание. К таким продуктам относят шоколад, томаты, кофе, алкоголь, жирную, соленую и острую пищу.
Кому нельзя есть яйца
При истинной аллергии на яичный белок. А при «ложной пищевой» аллергии часто это временное исключение. После выявления причины, восстановления микробиоты и устранения паразитов «ложная» аллергия уходит навсегда.
При любых обострениях, особенно со стороны желчного пузыря и поджелудочной железы.
Детям. У них менее агрессивный желудочный сок и желчь, чем у взрослых, а это как открытые ворота для бактерий и паразитов.
Ослабленным пациентам, людям с дефицитом массы тела.
Как выбрать яйца: 3 совета от врача-диетолога
Срок годности яиц всего 25 суток, поэтому при покупке выбирайте самые свежие.
Старайтесь покупать более мелкие яйца от молодых кур — лучше категория С2. Однако в супермаркетах этот сорт днем с огнем не найдешь. Причем надо помнить, что сорт яиц зависит от размера, а не от свежести и качества. Самые мелкие весят от 35-44 г — это 3-я категория, от 45 до 54,9 г — 2-я категория, от 55 до 64 г — 1-я категория, от 65 до 74,9 г — отборные. К высшей (В) категории относят яйца весом более 75 г.
Проверяйте свежесть яиц. У свежего яйца скорлупа твердая, если она мягкая — яйцо, однозначно, протухло. Многим известен способ: свежее яйцо, положенное в воду, опустится на дно емкости, старое — всплывет. Или свежее яйцо, если его попробовать раскрутить, не будет крутиться, а несвежее крутится свободно. Также есть специальный прибор для просвечивания яиц — овоскоп. У свежего яйца при осмотре с помощью овоскопа содержимое будет более прозрачным, нетемным.
Комментарии0