Улучшить настроение, память, работу мышц и нервной системы — это неполный список того, как может повлиять на организм всего одно яйцо в день. Также оно способно выводить «плохой» холестерин. А все благодаря содержащемуся в яйцах питательному веществу, которое называется холин.
Холин поддерживает производство нейромедиатора ацетилхолина. Его открыли в 1921 году, а ученый Отто Леви, сделавший это, получил в 1936 году Нобелевскую премию. Ацетилхолин может замедлять сердечные сокращения, расширять сосуды, снижать давление, усиливать перистальтику кишечника, секрецию пищеварительных, бронхиальных желез. Нейромедиатор способен снижать внутриглазное давление, поэтому в чистом виде он используется для лечения глаукомы. Играет важную роль ацетилхолин и в передаче импульсов в разных отделах мозга, недостаток же способен привести к болезни Альцгеймера.
«В одном яйце содержится около 147 миллиграммов холина, — подсчитали в
В день женщине требуется 278 миллиграммов холина или чуть меньше 2 яиц, мужчине — 402 миллиграмма или 3 яйца в день. Такими данными располагает Национальный институт здоровья. Однако это вовсе не означает, что надо питаться одними яйцами, так как мы ежедневно употребляем продукты, которые содержат холин, правда, в меньших дозах, чем в яйце, например, в огурцах, помидорах, рисе, картофеле.
Помимо холина яйца также богаты витаминами A, D, E, K, B. Почему же диетологи рекомендуют употреблять сваренные в крутую? Все очень просто: его легче всего приготовить, вы не используете лишний жир для жарки или дополнительные ингредиенты для запекания.
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