Улучшить настроение, память, работу мышц и нервной системы — это неполный список того, как может повлиять на организм всего одно яйцо в день. Также оно способно выводить «плохой» холестерин. А все благодаря содержащемуся в яйцах питательному веществу, которое называется холин.

Холин поддерживает производство нейромедиатора ацетилхолина. Его открыли в 1921 году, а ученый Отто Леви, сделавший это, получил в 1936 году Нобелевскую премию. Ацетилхолин может замедлять сердечные сокращения, расширять сосуды, снижать давление, усиливать перистальтику кишечника, секрецию пищеварительных, бронхиальных желез. Нейромедиатор способен снижать внутриглазное давление, поэтому в чистом виде он используется для лечения глаукомы. Играет важную роль ацетилхолин и в передаче импульсов в разных отделах мозга, недостаток же способен привести к болезни Альцгеймера.