Смертельная ловушка: почему кошкам нельзя и близко подходить к пластиковым окнам

Чем ближе лето, тем больше пациентов у ветеринаров. Все чаще привозят кошек, которые пострадали из-за открытого или приоткрытого окна.
Казалось бы, что страшного, если поставить окно на вертикальное проветривание? Но опасность в том, что кошка может залезть в эту щель, а выбраться обратно уже будет не в состоянии. Чем это заканчивается, рассказала ветеринар.
Ветеринарный врач, создатель Школы для владельцев домашних животныхЛичный сайт
«Это Черныш. Ему один год. Поступил экстренно в стационар с краш-синдромом, — публикует на своем канале фото кота ветеринар Наталья Федосеева. — Хозяин лег спать в час ночи, а утром обнаружил кота в окне. Сколько он там провисел, никто не знает».
Краш-синдром — это синдром длительного сдавления мягких тканей и сосудов. Такая травма часто случается при землетрясениях, обвалах зданий. Травма очень тяжелая, и лечить ее сложно. У кошек краш-синдром возникает, когда они застревают в вертикально приоткрытых окнах и выбраться уже не могут.
«Нарушается кровообращение, могут разрываться органы. Чем меньше питомец висит так, тем выше шанс спасти. Но чаще всего эти пациенты погибают», — говорит Наталья Федосеева.
На Западе такие травмы ветеринары называют «синдромом нижнеподвесного окна».
«После попадания в такое окно у кошек наблюдался острый травматический паралич задних конечностей. Этот травматический синдром возникает, когда кошки пытаются сбежать через небольшое V-образное отверстие в верхней части нижнеподвесных окон, но вместо этого попадают в ловушку, — говорится в
При попытке освободиться они сползают еще дальше вперед, что приводит к ишемии лап. Кровоснабжение спинного мозга прерывается, задние лапы холодеют, при пальпации отсутствует бедренный пульс, температура тела ниже нормы».
Но и полностью открытые окна в квартире, где живет кошка, недопустимы.
«Люди реально верят, что у кошек девять жизней и что они всегда приземляются на лапы, — говорит Наталья Федосеева. — Но у них нет девяти жизней, они не приземляются на лапы, а разбиваются».
По словам ветеринара, за одну неделю к ней в клинику привезли четырех кошек, которые выпали с высоких этажей.
«Перестаньте говорить: „Моя кошка не дура, она не прыгнет“. Поймите, что кошка — это ребенок 2-3 лет, который не понимает, что такое „высоко“ и „опасно“. Кошки не соизмеряют расстояние и выходят в окно, потому что им интересны птички, мухи, листики».
Как результат, животные падают и разбиваются. А тех, кто выживает, привозят к врачам с переломами лап и контузией органов.
«Если в вашем доме живет кот, то у вас есть всего два варианта: поставить сетки-антикошки либо всегда закрывать окна. Открывать окна на проветривание в доме с котом вообще нельзя», — предупреждает ветеринар.
А для тех, кто думает, что сетки — это дорого, эксперт озвучила цены на лечение кошек после падения.
«Лечение „летунов“ доходит до 300 тысяч рублей. Но самое страшное, что многие из них попадают в холодильник», — говорит врач.
Кстати, защитные решетки на окна есть и для вертикального проветривания. Цена вопроса — от 1100 до 1900 рублей.