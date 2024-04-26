Как убивает нелеченая гипертония: случай в петербургской реанимации

Постоянное повышенное давление может никак не проявлять себя, ну, если только голова изредка побаливает да цифры на тонометре высоковаты. Многие живут с гипертонией годами, никак не занимаются своим здоровьем, не лечатся и даже не задумываются о том, что у этого заболевания могут быть очень неожиданные и грозные осложнения. Иногда случается и так, что постоянно повышенное давление может стать поводом для «взрыва» заболевания, протекающего в организме незаметно для человека.