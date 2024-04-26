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Как убивает нелеченая гипертония: случай в петербургской реанимации

Давление 200, головная боль, потеря сознания и кома — 44-летний мужчина умер от разрыва аневризмы сосуда в мозге. Перед этим он жаловался только на повышенное давление и головную боль. О медицинском случае рассказал врач.

26 апреля 2024
аневризма, разрыв, гипертония
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iStockphoto

Постоянное повышенное давление может никак не проявлять себя, ну, если только голова изредка побаливает да цифры на тонометре высоковаты. Многие живут с гипертонией годами, никак не занимаются своим здоровьем, не лечатся и даже не задумываются о том, что у этого заболевания могут быть очень неожиданные и грозные осложнения. Иногда случается и так, что постоянно повышенное давление может стать поводом для «взрыва» заболевания, протекающего в организме незаметно для человека.

Петербургский врач-кардиолог Константин Крулев рассказал историю пациента, которая закончилась весьма печально. Его убила аневризма артерии мозга, о которой мужчина не знал. Протекает эта болезнь часто без симптомов.

Кардиология

Практикующий врач-кардиолог, сотрудник Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе

«Начал будто засыпать»

«44-летнего пациента привезли в реанимацию уже в состоянии комы, — рассказал в своем блоге практикующий врач Константин Крулев. — Скорую вызвали родные, когда мужчина стал жаловаться на сильную головную боль, а измерив давление, увидел на тонометре цифры 200 на 120. Жена рассказала, что сразу после этого муж стал «будто засыпать».

Оказалось, что мужчина уже лет пять страдал от гипертонии, но особенно не лечился, да и давление измерять перестал, хотя цифры были большими — до 160/100 и даже больше.

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Потребовалась трепанация черепа

Именно нелеченая гипертония у мужчины и стала причиной странного приступа. Постоянно повышенное давление спровоцировало спавшую проблему, о которой он даже не знал. Мужчина жил с аневризмой артерии головного мозга, которая может не давать никаких симптомов. Риск ее разрыва резко возрастает на фоне повышения давления. Это и произошло. Сделанная в реанимации компьютерная томография показала крупную мозговую гематому и аневризму передней соединительной артерии.

«К сожалению, аневризма располагалась на широком основании, что полностью исключало внутрисосудистое вмешательство. Таким пациентам приходится выполнять трепанацию черепа и накладывать клипсу, герметизирующую аневризму», — рассказал врач. В тот же день мужчине сделали операцию, но спасти его не удалось. Он умер через несколько дней.

Последствия гипертонии, если ее не лечить

Если человек живет с постоянно повышенным давлением, раньше или позже у него могут развиться сердечная недостаточность, мерцательная аритмия, атеросклероз. Но до этого человек может считать, что с ним ничего плохого не происходит: ну, большие цифры на тонометре и только, никаких симптомов вроде мучительной головной боли может и не быть. Это создает обманчивое ощущение безопасности.

«Если у человека есть аневризма, он об этом может и не знать, ведь ее неприятная особенность — отсутствие симптомов. Но риск ее разрыва на фоне повышения давления резко возрастает, — предупреждает кардиолог Константин Крулев. — Следовательно, надо стараться не пренебрегать назначенным лечением гипертонии, имея в виду риск существования аневризмы сосуда головы».

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Как узнать, что у вас аневризма

Аневризматическое расширение бывает не только в аорте, но и в других сосудах, в частности в артериях головного мозга. Заранее выявить ее позволяет МР-ангиография артерий головного мозга.

О разрыве аневризмы в мозге говорит один очень типичный симптом — резкая головная боль, ее сравнивают с ударом молотком по голове. «Этот симптом обладает очень высоким уровнем достоверности. Если головная боль действительно возникла внезапно, диагноз можно считать установленным», — объясняет врач.

Автор текста:Анна Майская
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