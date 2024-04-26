Как убивает нелеченая гипертония: случай в петербургской реанимации

Постоянное повышенное давление может никак не проявлять себя, ну, если только голова изредка побаливает да цифры на тонометре высоковаты. Многие живут с гипертонией годами, никак не занимаются своим здоровьем, не лечатся и даже не задумываются о том, что у этого заболевания могут быть очень неожиданные и грозные осложнения. Иногда случается и так, что постоянно повышенное давление может стать поводом для «взрыва» заболевания, протекающего в организме незаметно для человека.
Петербургский врач-кардиолог Константин Крулев рассказал историю пациента, которая закончилась весьма печально. Его убила аневризма артерии мозга, о которой мужчина не знал. Протекает эта болезнь часто без симптомов.
Практикующий врач-кардиолог, сотрудник Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзеличный сайт
«Начал будто засыпать»
«44-летнего пациента привезли в реанимацию уже в состоянии комы, —
Оказалось, что мужчина уже лет пять страдал от гипертонии, но особенно не лечился, да и давление измерять перестал, хотя цифры были большими — до 160/100 и даже больше.
Потребовалась трепанация черепа
Именно нелеченая гипертония у мужчины и стала причиной странного приступа. Постоянно повышенное давление спровоцировало спавшую проблему, о которой он даже не знал. Мужчина жил с аневризмой артерии головного мозга, которая может не давать никаких симптомов. Риск ее разрыва резко возрастает на фоне повышения давления. Это и произошло. Сделанная в реанимации компьютерная томография показала крупную мозговую гематому и аневризму передней соединительной артерии.
«К сожалению, аневризма располагалась на широком основании, что полностью исключало внутрисосудистое вмешательство. Таким пациентам приходится выполнять трепанацию черепа и накладывать клипсу, герметизирующую аневризму», — рассказал врач. В тот же день мужчине сделали операцию, но спасти его не удалось. Он умер через несколько дней.
Последствия гипертонии, если ее не лечить
Если человек живет с постоянно повышенным давлением, раньше или позже у него могут развиться сердечная недостаточность, мерцательная аритмия, атеросклероз. Но до этого человек может считать, что с ним ничего плохого не происходит: ну, большие цифры на тонометре и только, никаких симптомов вроде мучительной головной боли может и не быть. Это создает обманчивое ощущение безопасности.
«Если у человека есть аневризма, он об этом может и не знать, ведь ее неприятная особенность — отсутствие симптомов. Но риск ее разрыва на фоне повышения давления резко возрастает, — предупреждает кардиолог Константин Крулев. — Следовательно, надо стараться не пренебрегать назначенным лечением гипертонии, имея в виду риск существования аневризмы сосуда головы».
Как узнать, что у вас аневризма
Аневризматическое расширение бывает не только в аорте, но и в других сосудах, в частности в артериях головного мозга. Заранее выявить ее позволяет МР-ангиография артерий головного мозга.
О разрыве аневризмы в мозге говорит один очень типичный симптом — резкая головная боль, ее сравнивают с ударом молотком по голове. «Этот симптом обладает очень высоким уровнем достоверности. Если головная боль действительно возникла внезапно, диагноз можно считать установленным», — объясняет врач.