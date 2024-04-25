Теперь можно думать о будущем: пациенты испытали первое в мире лекарство от болезни Бехтерева

«Анкилозирующий спондилоартрит, или болезнь Бехтерева, — это хроническое аутоиммунное заболевание суставов. Преимущественно поражаются межпозвонковые сочленения, крестцово-подвздошное сочленение, крупные суставы. Клиника в основном обусловлена поражением позвоночного столба, — говорит невролог Екатерина Демьяновская. — В норме между позвонками находятся полужесткие образования — межпозвонковые диски. Они предохраняют позвонки от трения, обеспечивают подвижность позвоночника, являются своего рода амортизаторами. При болезни Бехтерева развивается воспаление, из-за которого эти эластичные элементы окостеневают и срастаются с позвонками. В результате позвоночник со временем полностью теряет подвижность. То же самое происходит с эластичными сочленениями в крупных суставах и окружающими их связками.