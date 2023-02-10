На приеме врачу часто задают вопрос: «Можно ли облегчить боль в суставах?» Да, это возможно, но лучше искать причину, из-за которой эта боль возникает, и работать именно над ее устранением, говорит эндокринолог Алексей Жито.
врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог
— Причин возникновения боли в суставах много, но условно их можно разделить на две группы: физические (естественные) и клинические, это когда мы много занимаемся спортом, повышаем нагрузки и не успеваем отдыхать столько, сколько необходимо организму, — говорит эндокринолог.
Также неприятные ощущения могут вызывать различные заболевания и инфекционные воспаления — об этом вам обязательно скажет лечащий врач.
Подробно разбираемся в самых популярных причинах возникновения боли в суставах.
Физические нагрузки
Суставы могут болеть, если спорта в вашей жизни стало слишком много. В этом случае происходит перенапряжение мышечно-связочного аппарата, результат — боль.
К счастью, избавиться в этом случае от неприятных ощущений просто: нужно снизить интенсивность физической нагрузки. Если же после этого боль не ушла, то стоит обязательно показаться врачу.
Неудобная одежда и обувь
В этом случае боль появляется, когда вы ходите в какой-то определенной вещи.
— Чаще всего это касается обуви. Ботинок или сапог сдавливает ногу, сосуды начинают плохо кровоснабжаться, в результате появляется ноющая боль, ломота, — говорит эндокринолог.
Не ходите в неудобных вещах, даже если они вам очень нравятся.
Травмы суставов
Ломота в суставах может появиться из-за незначительных травм, при которых возникает повреждение связок, окружающих сустав.
— Самые сильные боли у тех, кто когда-то повреждал мениски. Это могло быть просто падение, удар, неловкое движение, которому вы даже не придали особого значения, — говорит врач.
Обычно дискомфорт ощущается в одном пораженном суставе, но иногда может распространяться и на прилегающие мышцы и ткани. В этом случае нужно как можно скорее показаться врачу.
Дефицит железа
Чаще всего от дефицита железа страдают пожилые, люди с лишним весом, но и молодые и стройные от этого тоже не застрахованы.
—- Чтобы избавиться от боли, нужно восполнить этот самый дефицит. Также необходимо следить за весом и не забывать про массаж, особенно если раньше у вас уже были травмы, — говорит врач.
10 признаков, по которым можно заподозрить нехватку железа:
вы постоянно чувствуете себя уставшей;
у вас ежедневная слабость;
появились головокружения;
стали мучить головные боли;
у вас низкая температура тела;
бледная или желтая «землистая» кожа;
сердце стало биться быстрее;
появились боли в груди, одышка (особенно при физической нагрузке);
ногти стали слоиться и ломаться;
вас стало тянуть к холодным напиткам и холодной пище, может даже хотеться льда.
Сахарный диабет
При этом заболевании бывает нейропатическая боль: нервное волокно буквально пропитывается сахаром, происходит воспаление, после уже появляется боль. Как заподозрить сахарный диабет, можно прочитать ЗДЕСЬ.
Чтобы волокно восстановилось, нужны витамины группы В, Омега-3, липоевая кислота. Но не занимайтесь самолечением! Назначать препараты, даже витамины, может только врач.
Острые инфекции
Самый типичный пример — ОРВИ. Многие заболевшие жалуются на ломоту в суставах. Это происходит из-за интоксикации организма при распространении вирусов и бактерий, плюс стоит учитывать и развитие воспалительного процесса.
— Человеку станет хуже, если появятся температура и головная боль, ломота в теле усилится. Чтобы избежать этого, соблюдайте постельный режим. Иногда при ОРВИ самый лучший вариант — это остаться дома или даже вызвать врача, — заключил Алексей Жито.