— Причин возникновения боли в суставах много, но условно их можно разделить на две группы: физические (естественные) и клинические, это когда мы много занимаемся спортом, повышаем нагрузки и не успеваем отдыхать столько, сколько необходимо организму, — говорит эндокринолог.

Также неприятные ощущения могут вызывать различные заболевания и инфекционные воспаления — об этом вам обязательно скажет лечащий врач.