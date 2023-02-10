Врач Жито перечислил 6 причин, почему появляется боль в суставах, — артроза среди них нет
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На приеме врачу часто задают вопрос: «Можно ли облегчить боль в суставах?» Да, это возможно, но лучше искать причину, из-за которой эта боль возникает, и работать именно над ее устранением, говорит эндокринолог Алексей Жито.

Алексей Жито
Алексей Жито
медицина

врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог

— Причин возникновения боли в суставах много, но условно их можно разделить на две группы: физические (естественные) и клинические, это когда мы много занимаемся спортом, повышаем нагрузки и не успеваем отдыхать столько, сколько необходимо организму, — говорит эндокринолог.

Также неприятные ощущения могут вызывать различные заболевания и инфекционные воспаления — об этом вам обязательно скажет лечащий врач.

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Подробно разбираемся в самых популярных причинах возникновения боли в суставах.

Физические нагрузки

Суставы могут болеть, если спорта в вашей жизни стало слишком много. В этом случае происходит перенапряжение мышечно-связочного аппарата, результат — боль.

К счастью, избавиться в этом случае от неприятных ощущений просто: нужно снизить интенсивность физической нагрузки. Если же после этого боль не ушла, то стоит обязательно показаться врачу.

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Неудобная одежда и обувь

В этом случае боль появляется, когда вы ходите в какой-то определенной вещи.

Чаще всего это касается обуви. Ботинок или сапог сдавливает ногу, сосуды начинают плохо кровоснабжаться, в результате появляется ноющая боль, ломота, — говорит эндокринолог.

Не ходите в неудобных вещах, даже если они вам очень нравятся.

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Травмы суставов

Ломота в суставах может появиться из-за незначительных травм, при которых возникает повреждение связок, окружающих сустав.

— Самые сильные боли у тех, кто когда-то повреждал мениски. Это могло быть просто падение, удар, неловкое движение, которому вы даже не придали особого значения, — говорит врач.

Обычно дискомфорт ощущается в одном пораженном суставе, но иногда может распространяться и на прилегающие мышцы и ткани. В этом случае нужно как можно скорее показаться врачу.

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Дефицит железа

Чаще всего от дефицита железа страдают пожилые, люди с лишним весом, но и молодые и стройные от этого тоже не застрахованы.

—- Чтобы избавиться от боли, нужно восполнить этот самый дефицит. Также необходимо следить за весом и не забывать про массаж, особенно если раньше у вас уже были травмы, — говорит врач.

10 признаков, по которым можно заподозрить нехватку железа:

  • вы постоянно чувствуете себя уставшей;

  • у вас ежедневная слабость;

  • появились головокружения;

  • стали мучить головные боли;

  • у вас низкая температура тела;

  • бледная или желтая «землистая» кожа;

  • сердце стало биться быстрее;

  • появились боли в груди, одышка (особенно при физической нагрузке);

  • ногти стали слоиться и ломаться;

  • вас стало тянуть к холодным напиткам и холодной пище, может даже хотеться льда.

Сахарный диабет

При этом заболевании бывает нейропатическая боль: нервное волокно буквально пропитывается сахаром, происходит воспаление, после уже появляется боль. Как заподозрить сахарный диабет, можно прочитать ЗДЕСЬ.

Чтобы волокно восстановилось, нужны витамины группы В, Омега-3, липоевая кислота. Но не занимайтесь самолечением! Назначать препараты, даже витамины, может только врач.

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Острые инфекции

Самый типичный пример — ОРВИ. Многие заболевшие жалуются на ломоту в суставах. Это происходит из-за интоксикации организма при распространении вирусов и бактерий, плюс стоит учитывать и развитие воспалительного процесса.

— Человеку станет хуже, если появятся температура и головная боль, ломота в теле усилится. Чтобы избежать этого, соблюдайте постельный режим. Иногда при ОРВИ самый лучший вариант — это остаться дома или даже вызвать врача, — заключил Алексей Жито.

Софья Хромова