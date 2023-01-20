Врач Жданова объяснила, как привычка не переобуваться в офисе разрушает здоровье

Зачастую люди не согласны пожертвовать своим внешним видом ради удобства и продолжают даже в холодную погоду ходить в легкой обуви. А кто-то, наоборот, даже в офисе сидит в теплых зимних сапогах.
О том, почему кеды в январе — не лучшая идея, и зачем взрослому человеку носить с собой сменку, рассказала врач общей практики, заместитель главного врача по лечебной работе ИНВИТРО Анастасия Жданова.
Врач общей практики, заместитель главного врача по лечебной работе ИНВИТРО.
По словам специалиста, легкая обувь на тоненькой подошве в холодное время года может довести вас до переохлаждения. Кроме того, в такой обуви ваши ноги могут промокнуть, что тоже опасно для здоровья. Кроссовки носить можно только в том случае, если они изначально были сделаны для зимней погоды; летняя же обувь не подходит для холодов, даже если носить ее с теплым носком.
Когда следует переодевать легкую обувь на зимнюю, с более толстой подошвой? Как отмечает врач, сделать это следует, когда температура стабильно остановилась на уровне +3–5 градусов. Причем это касается как детей, так и взрослых.
Зимняя обувь в помещении — тоже не лучшая идея. Когда вы весь день сидите в сапогах в теплом офисе, у вас нарушается терморегуляция, ноги потеют, а это приводит к заболеваниям кожи и ногтей. Поэтому нужно хранить у себя на работе более легкую и удобную сменную обувь.
При выборе зимних сапог или ботинок нужно в первую очередь обратить внимание на материал. Лучше всего покупать обувь из натуральных материалов — она лучше сохраняет тепло. Также при покупке внимательно осмотрите подошву. Она должна быть в толщину не менее 1 см. Идеальный материал для подошвы — полиуретан, резина или поливинилхлорид, который не пропускает воду. Лучше выбирать модели с протектором, который улучшит сцепление с поверхностью.
Хотите купить обувь на молнии? Выбирайте модели, у которых она не доходит до самого низа и имеет внутренний клапан. Колодка ботинок должна хорошо держать голеностоп. На зиму лучше покупать обувь без каблука, но если хочется все-таки с ним, то он должен быть устойчивым, широким и не выше 4 см.
Чтобы ваши ноги не мерзли даже в мороз, выбирайте обувь на 1 размер больше фактического. Дополнительная прослойка воздуха даст хорошую терморегуляцию. А вот в тесной обуви нога замерзнет. Кстати, мерить обувь лучше сразу на теплый носок. Шопинг запланируйте на первую половину дня.
Если у вас есть проблемы со стопой, лучше покупать обувь в специализированном ортопедическом магазине.