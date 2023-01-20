Врач Жданова объяснила, как привычка не переобуваться в офисе разрушает здоровье

Зачастую люди не согласны пожертвовать своим внешним видом ради удобства и продолжают даже в холодную погоду ходить в легкой обуви. А кто-то, наоборот, даже в офисе сидит в теплых зимних сапогах.

О том, почему кеды в январе — не лучшая идея, и зачем взрослому человеку носить с собой сменку, рассказала врач общей практики, заместитель главного врача по лечебной работе ИНВИТРО Анастасия Жданова.