— Подходить к купанию в купели надо осознанно, чтобы не сделать себе хуже. Здоровому человеку такая резкая смена температур действительно может быть полезна. Или, например, при нейроциркуляторной астении, которую раньше называли вегетососудистой дистонией. При таком кратковременном стрессе происходит мощный выброс гормонов — эндорфинов, адреналина, что пойдет на пользу нервной системе, заставит взбодриться, активизировать все системы . А если у человека есть хронические заболевания или признаки ОРВИ, то переохлаждение и стресс только спровоцируют обострение и приведут к генерализации инфекции, — предупреждает Наталья Гончар.

По словам врача, одно из частых и самых опасных осложнений, с которым периодически поступают в Мариинскую больницу любители купания в холодной воде, — это пневмония. Возможно также развитие отитов, циститов и пиелонефритов, инфаркты и инсульты на фоне спазма сосудов.

— Если есть хоть малейшие признаки простуды — насморк или даже небольшой кашель, окунаться точно не стоит. Мы, например, никогда не берем в напарники человека, который себя плохо чувствует. Тем более сейчас вовсю идет сезон гриппа и ОРВИ. Есть такое понятие как инкубационный период — у респираторных инфекций он составляет до 14 дней. Иначе говоря, человек может быть даже заражен, но пока не знать об этом, — заключила врач.

По словам врача-терапевта «Инвитро» Ивана Ромасова, неподготовленному человеку при купании в проруби прежде всего стоит бояться последствий со стороны сердца и сосудов.