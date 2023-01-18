Праздник Крещение, который отмечается 19 января, традиционно сопровождается массовым окунанием в проруби. Для одних это сугубо православная традиция, а для кого-то — экстрим и способ получить сильные эмоции. Но в любом случае лучше не забывать, что ныряние в прорубь — большой стресс для организма.
Даже слабый насморк — противопоказание
Заведующая терапевтическим отделением Мариинской больницы Наталья Гончар, признанная в прошлом году лучшим терапевтом взрослого стационара в Петербурге, соблюдает православные традиции и сама каждый год на Крещение окунается в купели. Однако доктор напоминает, что залезать в ледяную воду можно только будучи уверенным в своем здоровье.
Врач-терапевт, заведующая терапевтическим отделением № 1 Мариинской больницы
— Подходить к купанию в купели надо осознанно, чтобы не сделать себе хуже. Здоровому человеку такая резкая смена температур действительно может быть полезна. Или, например, при нейроциркуляторной астении, которую раньше называли вегетососудистой дистонией. При таком кратковременном стрессе происходит мощный выброс гормонов — эндорфинов, адреналина, что пойдет на пользу нервной системе, заставит взбодриться, активизировать все системы. А если у человека есть хронические заболевания или признаки ОРВИ, то переохлаждение и стресс только спровоцируют обострение и приведут к генерализации инфекции, — предупреждает Наталья Гончар.
По словам врача, одно из частых и самых опасных осложнений, с которым периодически поступают в Мариинскую больницу любители купания в холодной воде, — это пневмония. Возможно также развитие отитов, циститов и пиелонефритов, инфаркты и инсульты на фоне спазма сосудов.
— Если есть хоть малейшие признаки простуды — насморк или даже небольшой кашель, окунаться точно не стоит. Мы, например, никогда не берем в напарники человека, который себя плохо чувствует. Тем более сейчас вовсю идет сезон гриппа и ОРВИ. Есть такое понятие как инкубационный период — у респираторных инфекций он составляет до 14 дней. Иначе говоря, человек может быть даже заражен, но пока не знать об этом, — заключила врач.
По словам врача-терапевта «Инвитро» Ивана Ромасова, неподготовленному человеку при купании в проруби прежде всего стоит бояться последствий со стороны сердца и сосудов.
Врач-терапевт, врач-кардиолог компании «Инвитро», кандидат медицинских наук
— К примеру, при погружении головы в воду или чрезмерном переохлаждении может произойти резкий спазм сосудов, питающих головной мозг, что чревато потерей сознания в процессе купания, гипертоническим кризом и возможным образованием тромба в сосудах мозга, а также нарушениями сердечного ритма. На втором месте по осложнениям находятся возможные заболевания мочевыделительной системы — острые гломерулонефрит и пиелонефрит. На третьем — заболевания органов дыхания, включая бронхиты и пневмонию, — говорит доктор.
Полезно при ожирении?
Есть такое убеждение, что полным людям безопасно окунаться в прорубь на Крещение — якобы их хорошо защищает жировой слой. Однако врач-эндокринолог Зухра Павлова сомневается в его правдивости.
— Ожирение — это не только термоизоляция, это еще и большой набор метаболических заболеваний, в том числе сердечных. А окунание в ледяную воду — огромный стресс, который не все без последствий могут преодолеть, —
Также доктор посоветовала отказаться от купания в холодной воде тем, кто:
сейчас болен любым простудным заболеванием или у кого обострились хронические болезни;
часто простывает и подвергается вирусным или бактериальным инфекциям;
страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями: гипертонической болезнью, тем более без приема медикаментов, ишемической болезнью сердца, различного рода аневризмами, аритмиями;
принимает психотропные средства;
беременным и кормящим женщинам;
у кого повышенная склонность к тромбозам.
Как правильно окунаться: 12 советов врача
Вот какие правила купания в проруби назвал терапевт Иван Ромасов:
Перед купанием не употребляйте алкоголь.
Перед купанием поешьте, но не переедайте.
Одежда и обувь должны быстро сниматься, чтобы не увеличивать время нахождения на холодном воздухе.
Купальник или плавки лучше наденьте дома заранее. С собой захватите сменное белье, чтобы переодеть после купания.
Для купания возьмите нескользящую и легкоснимаемую обувь. Кроксы или сланцы с выраженным протектором будут в самый раз. Избегайте хождения босиком по холодной земле. Также не становитесь в лужи с холодной водой.
Перед окунанием немного «разогрейтесь». Например, сделайте несколько приседаний или других упражнений, чтобы разогнать кровь по телу.
Не затягивайте купание: подойдя к проруби, лучше сразу в нее погрузитесь, но и не ныряйте, чтобы не допустить резких перепадов температур.
Согласно православной традиции, в прорубь нужно окунуться 3 раза. Для этого достаточно 15 секунд, не больше.
Лучше не погружайтесь в прорубь с головой. Также следует погружаться в прорубь на задержке дыхания.
После того, как вышли из воды, сразу же насухо вытритесь заранее приготовленным полотенцем.
Накиньте на себя сухую верхнюю одежду (также можно надеть носки и шапку) и максимально быстро постарайтесь добраться до теплого помещения.
В теплом помещении выпейте горячий чай или другой горячий напиток и полностью оденьтесь.