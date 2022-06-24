«Перфекционист по жизни»: в Петербурге наградили лучших врачей года

Наталья Гончар возглавляет самое большое отделение Мариинской больницы — терапевтическое, в котором 70 круглосуточных коек и 12 — дневного стационара. Наталью Олеговну награждают как лучшего врача терапевтического профиля стационара для взрослых.

Специалист широкого профиля

В полдень на самом большом отделении больницы на Литейном относительно тихо — все по палатам. Но в ординаторской полно народа — в основном молодые доктора.

- Наталья Олеговна еще занята, консультирует пациентку, — говорит ординатор.

После недолгого ожидания захожу в кабинет заведующей. Как оказалось, на работе она с прошлых суток. Ночью дежурила ответственным врачом по больнице, который собственно руководит всем приемом больных по скорой. Потом традиционные врачебные конференции, включая общебольничную. А с 10 утра — обход реанимации, который обычно длится около двух часов.

- Сколько сейчас пациентов в реанимации?

- Около 40 человек, — отвечает Наталья Олеговна.

- Так много?

- Это не только в нашей. Я каждый день участвую в обходе сразу нескольких реанимаций — хирургической (там в основном кровотечения, панкреатиты, аппендициты), нашей терапевтической на 6 коек (у нас тяжелые пневмонии, декомпенсированный диабет, васкулиты), кардиологической (острые инфаркты, аритмии, тромбоэмболии) и неврологической (инсульты). Ведь иногда пациенты из хирургических становятся терапевтическими. Например, поступил пациент с панкреатитом, который не нуждается в операции — его закрепляют в итоге за нами. У нас (терапевтов) такая уникальная специальность, когда надо всех посмотреть.

А впереди еще обход своего отделения.