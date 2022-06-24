«Перфекционист по жизни»: в Петербурге наградили лучших врачей года

Наталья Гончар возглавляет самое большое отделение Мариинской больницы — терапевтическое, в котором 70 круглосуточных коек и 12 — дневного стационара. Наталью Олеговну награждают как лучшего врача терапевтического профиля стационара для взрослых.
Специалист широкого профиля
В полдень на самом большом отделении больницы на Литейном относительно тихо — все по палатам. Но в ординаторской полно народа — в основном молодые доктора.
- Наталья Олеговна еще занята, консультирует пациентку, — говорит ординатор.
После недолгого ожидания захожу в кабинет заведующей. Как оказалось, на работе она с прошлых суток. Ночью дежурила ответственным врачом по больнице, который собственно руководит всем приемом больных по скорой. Потом традиционные врачебные конференции, включая общебольничную. А с 10 утра — обход реанимации, который обычно длится около двух часов.
- Сколько сейчас пациентов в реанимации?
- Около 40 человек, — отвечает Наталья Олеговна.
- Так много?
- Это не только в нашей. Я каждый день участвую в обходе сразу нескольких реанимаций — хирургической (там в основном кровотечения, панкреатиты, аппендициты), нашей терапевтической на 6 коек (у нас тяжелые пневмонии, декомпенсированный диабет, васкулиты), кардиологической (острые инфаркты, аритмии, тромбоэмболии) и неврологической (инсульты). Ведь иногда пациенты из хирургических становятся терапевтическими. Например, поступил пациент с панкреатитом, который не нуждается в операции — его закрепляют в итоге за нами. У нас (терапевтов) такая уникальная специальность, когда надо всех посмотреть.
А впереди еще обход своего отделения.
«Она спасла мне жизнь»
Не прошло и десяти минут, в кабинет стучат. Заходит мужчина, в руках огромная коробка с надписью «Наташа, ты лучший врач Питера!» и букет цветов. Выясняется, что это бывший пациент — здесь 4 года назад ему спасли жизнь. Тогда он сам пришел на прием к врачу с жалобами на боли в груди — они начались с утра, но несмотря ни на что он пошел на работу. В больнице быстро делают ЭКГ, которая показывает: у мужчины самый настоящий инфаркт. Далее реанимация, рентгеноперационная, установка стента — на все про все уходит три часа. Сейчас он пришел поздравить своего врача с Днем медика.
- Это самый лучший врач, врач с большой буквы, — эмоционально говорит мне гость. — Она обладает всеми качествами, присущими хорошему врачу — трудолюбие, коммуникабельность, находит со всеми общий язык. Пациенты ее любят.
Наталья Олеговна открывает коробку, а там — связка разноцветных воздушных шаров.
- Самое приятное, когда пациенты, которым ты когда-то в жизни помог, о тебе вспоминают. Не когда им плохо, а просто так. Мы уже забыли, а они помнят. Многие до сих пор мне присылают сообщения на телефон — поздравляют даже с церковными праздниками. Это действительно очень приятно, — говорит врач.
«Мечта не сбылась, но мне очень повезло»
После обхода больных на отделении собирается врачебный консилиум — надо обсудить тактику лечения сложного 40-летнего пациента с большим набором сопутствующих болезней. Забегая вперед: тактику подбирали около получаса. А пока небольшой перерыв, продолжаю спрашивать:
- Вы давно работаете в больнице?
- В 2007-м пришла еще ординатором и больше никуда не уходила. Вообще со мной произошла очень интересная история. Училась я в медицинском университете Архангельска — хотела быть педиатром. На пятом курсе вышла замуж за военного, и это кардинально поменяло мою жизнь. Практически сразу после окончания медвуза поехала с ним в Подмосковье, поступила там в интернатуру по педиатрии, потом в ординатуру. Все было так запланировано, что я стану врачом-педиатром.
Но неожиданно в конце лета мужа переводят в Петербург. И в один момент приходится полностью перекраиваивать свою жизнь. В Петербурге свободных мест в ординатуре для педиатров уже не было — все распределены. Помню, как сижу и реву. В итоге как жене военного мне нашли в Педиатрическом университете два свободных места на выбор — на кафедре семейной медицины и кафедре клинической фармакологии. Сразу поняла, что фармакология — не мое. Пошла на семейную медицину — на врача-терапевта, а база этой кафедры как раз находится в Мариинской больнице. Вот так здесь и оказалась. И сейчас ничуть об этом не жалею. Наоборот, считаю, что мне очень повезло в жизни.
«Смогу работать хоть на Северном полюсе»
Мариинская больница в самом центре города, и место, что называется, обязывает. Сюда везут по скорой абсолютно разный контингент.
- Здесь очень сложно работать, но интересно. Везут самых разных больных — в этом вся практика и вкус. Мне кажется, брось меня сейчас хоть на Северный полюс, я и там смогу работать. Потому что здесь за эти годы получила колоссальный опыт работы в разных условиях и с разными пациентами, — говорит Наталья Гончар.
На самом большом отделении стационара работают около 60 человек. Среди врачей в основном молодежь — многие проходят здесь практику в ординатуре, а потом остаются. Вернее, как говорит Наталья Олеговна, оставляют самых умных и ответственных, которые готовы к ненормированному графику.
- Я, наверное, строгий руководитель. Не люблю, когда врачи берут больничный по пустякам. Считаю, что это неправильно. Вообще я перфекционист по жизни — еще со школы, а это на самом деле очень сложно, — добавляет заведующая отделением.
Идем по коридору, навстречу — ординаторы.
- Вот, это моя гордость, — улыбается Наталья Олеговна, знакомя меня с двумя девушками.
- У вас строгий руководитель? — спрашиваю у одной из них, 25-летней Кристины.
- Не строгий. Я счастлива, что попала в руки Натальи Олеговны. Она не просто замечательный учитель, но еще друг и помощник по жизни. Если к ней прислушиваться, все будет хорошо, — отвечает девушка. Этим летом она получает диплом Педиатрического университета.
Поздравляем!
Победители премии правительства на звание лучшего врача и лучшей медсестры 2021 года:
Лучший врач года
Лучший врач хирургического профиля детского стационара — Марина Бразоль, заведующая ожоговым отделением, врач-травматолог-ортопед Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий;
Лучший врач терапевтического (специализированного) профиля детского стационара — Сергей Василевич, заведующий отделением, врач-травматолог-ортопед Восстановительного центра детской ортопедии и травматологии «Огонек»;
Лучший участковый врач-терапевт — Елена Васильева, заведующая терапевтическим отделением, участковый терапевт Городской поликлиники № 98;
Лучший участковый врач-педиатр — Наталия Гавриленко, участковый педиатр Детской городской поликлиники № 49;
Лучший врач общей практики — Динара Гераськина, заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением № 73 Городской поликлиники № 71;
Лучший врач терапевтического (специализированного) профиля взрослого стационара — Наталья Гончар, заведующая терапевтическим отделением № 1 Мариинской больницы;
Лучший врач скорой медицинской помощи — Вадим Колачев, врач Городской станции скорой медицинской помощи;
Лучший врач по диагностическим исследованиям — Ираклий Кондрашев, врач-рентгенолог отделения лучевой диагностики Детской городской клинической больницы № 5 им. Филатова;
Лучший врач хирургического профиля взрослого стационара — Иван Кучеев, заведующий отделением, травматолог-ортопед Госпиталя для ветеранов войн;
Лучший врач-специалист детской поликлиники — Надежда Соколова, врач-гастроэнтеролог детского поликлинического отделения № 16 (ГП № 114);
Лучший врач-специалист взрослой поликлиники — Виктория Сомова, врач-эндокринолог Городской поликлиники № 48.
Лучший медицинский работник года со средним профессиональным образованием
Лучшая старшая медсестра — Татьяна Гордеева, старшая медсестра 1-го хирургического отделения НИИ скорой помощи им. Джанелидзе;
Лучший фельдшер — Анастасия Егорушкина, фельдшер скорой медпомощи Городской поликлиники № 8;
Лучший лаборант — Наталья Жукова, медицинский технолог клинико-диагностической лаборатории Городской многопрофильной больницы № 2;
Лучшая медсестра детской амбулаторно-поликлинической помощи — Оксана Иванова, палатная медсестра Специализированного психоневрологического дома ребенка № 13;
Лучшая медсестра взрослого стационара — Елена Миткина, старшая медсестра отделения реанимации и интенсивной терапии № 3 Центра анестезиологии-реаниматологии Госпиталя для ветеранов войн;
Лучшая медсестра взрослой поликлиники — Ольга Панкова, старшая медсестра терапевтического отделения Городской поликлиники № 43;
Лучшая акушерка — Евгения Рыжакова, старшая акушерка акушерского физиологического отделения Родильного дома № 9;
Лучший медработник со средним медицинским образованием детского стационара — Максим Харламов, медбрат по массажу Детского психоневрологического санатория «Комарово»;
Лучшая медсестра врача общей практики — Татьяна Харченко, старшая медсестра Центра общей врачебной практики (семейной медицины) Городской поликлиники № 56.