Крещение — один из 12-ти важнейших православных праздников, который приходится на 19 января, традиционно его отмечают купанием в проруби, — начиная уже с полуночи.
В этом году погода в Крещение в Москве и Петербурге ожидается более теплой, чем обычно — до +3-5 градусов, так что желающих окунуться в иордань будет немало. А в Крыму на Крещение и вовсе будет аномально тепло — ожидается до +18, последний раз такое было в 1927 году.
Считается, что омовения в купели в Крещение очищают тело и душу, избавляют от хворей и дают заряд энергии на целый год. Хотя даже священнослужители напоминают, что святая вода — не фетиш и не лекарство от всех болезней.
Спасатели и медики тоже каждый год предупреждают желающих окунуться в прорубь на Крещение, что это небезопасно и может закончиться очень непредсказуемым образом. Так, в прошлом году в Ленобласти, нырнув в прорубь, погибла молодая женщина — прямо на глазах своего мужа и ребенка.
Если вы все же намерены совершить традиционный обряд на Крещение, врач советует, как правильно подготовиться к купаниям.
врач-диетолог, нутрициолог, эксперт телеканала «Доктор»
Полезно ли купание в проруби
— Многие уверены, что воздействие на тело холодной воды и воздуха может укрепить иммунную систему и улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы, но доказательств, подтверждающих пользу подобных процедур для здоровья, по-прежнему мало, — рассказала «Доктору Питеру» врач Наталья Нефедова. — Некоторым людям шоковое воздействие холодной воды может принести больше вреда, чем пользы. Так, внезапное погружение в воду температурой ниже 15 градусов может убить человека менее чем за минуту.
Что происходит с организмом во время купания в проруби
— После погружения в холодную воду у человека учащается дыхание, сердцебиение, повышается давление. Это — реакция холодового шока, — объясняет Наталья Нефедова. — Она может привести к тому, что человек утонет в течение нескольких секунд, если он непроизвольно задохнется, когда его голова погружена в воду. Шок также создает нагрузку на сердце и заставляет его работать сильнее.
Если вы регулярно закаливаетесь в собственной ванной или занимаетесь моржеванием, то обряд погружения в купель на Крещение для вас будет просто очередной тренировкой и такая практика даже может принести пользу, но есть и нюансы, уточняет доктор.
— Ряд исследований показывает — люди, которые адаптируются к погружению в холодную воду посредством обычных ванн со льдом или зимних «заплывов», могут уменьшить воспаление и другие сердечно-сосудистые риски, — говорит доктор. — Но другие научные работы доказали, что у «моржей» наблюдается повышение уровня тропонина (белка, который участвует в процессе мышечного сокращения и содержится в сердечной мышце — Прим. ред.). Это дает основание предположить, что длительное погружение в холодную воду может привести к повреждению сердечной мышцы.
Правила погружения в купель
Врач советует лишний раз подумать, так ли необходимо вам нырять в прорубь в Крещение.
— Адекватно оцените состояние своего здоровья, особенно, что касается сердечно-сосудистой системы, — отмечает Наталья Нефедова.
Если вы или ваши близкие все же решились окунуться в прорубь в Крещение, надо подготовиться к процедуре.
— Когда вы выйдете из воды, вас должен ждать кто-то с сухим полотенцем или одеялом, сухой одеждой, носками и обувью, чтобы вы могли немедленно согреть ноги и голову, и, если возможно, то лучше сразу проследовать в теплое помещение, — рекомендует врач.
Что съесть и выпить до и после купания в Крещение
— Нет таких продуктов, употребление которых могло бы как-то улучшить или ухудшить реакцию организма на ныряние в прорубь. Самый верный подход — это стараться до и после этого мероприятия иметь здоровый рацион, оказаться от курения, — говорит доктор.
Также после «ледяной» процедуры стоит согреть организм и изнутри — и ни в коем случае не алкоголем.
— Хорошо выпить бульон с сухариками или сладкий чай. Не следует употреблять алкогольные напитки — ведь этиловый спирт на самом деле охлаждает, а не согревает. Употреблять спиртные напитки после ныряния в прорубь особенно не следует делать, если произошла гипотермия, — обращает внимание врач.