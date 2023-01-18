Крещение — один из 12-ти важнейших православных праздников, который приходится на 19 января, традиционно его отмечают купанием в проруби, — начиная уже с полуночи.

В этом году погода в Крещение в Москве и Петербурге ожидается более теплой, чем обычно — до +3-5 градусов, так что желающих окунуться в иордань будет немало. А в Крыму на Крещение и вовсе будет аномально тепло — ожидается до +18, последний раз такое было в 1927 году.

Считается, что омовения в купели в Крещение очищают тело и душу, избавляют от хворей и дают заряд энергии на целый год. Хотя даже священнослужители напоминают, что святая вода — не фетиш и не лекарство от всех болезней.

Спасатели и медики тоже каждый год предупреждают желающих окунуться в прорубь на Крещение, что это небезопасно и может закончиться очень непредсказуемым образом. Так, в прошлом году в Ленобласти, нырнув в прорубь, погибла молодая женщина — прямо на глазах своего мужа и ребенка.

Если вы все же намерены совершить традиционный обряд на Крещение, врач советует, как правильно подготовиться к купаниям.