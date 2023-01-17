Нехватка витамина D может появляться с возрастом и нередко диагностируется даже у молодых людей, особенно живущих в северных регионах, где остро ощущается недостаток солнечного света.

Опасно это состояние не только тем, что в организме снижается выработка серотонина — гормона радости, но и более серьезными последствиями. Витамин D влияет на усвоение кальция, работу иммунной системы и даже на то, как мы ощущаем боль.

Его нехватка в организме связана с патологиями опорно-двигательного аппарата, риском развития атеросклероза, ишемической болезни сердца, сахарного диабета, некоторых видов онкологий (рак поджелудочной железы, предстательной железы, рак груди, кишечника, почек).

Как понять, что не хватает витамина D

Об одном из признаков дефицита «солнечного» витамина и его связи с заживлением ран после хирургических вмешательств рассказала врач-проктолог.