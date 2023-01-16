Согласно протоколам испытаний, в составе колбасы «Докторская» трех торговых марок оказался коллагеновый животный белок:

«ВЕЛКОМ» (ООО «Мясокомбинат «Павловская Слобода», Московская область), «Рублевский» (ООО «МПЗ «Москворецкий», Москва), «Владимирский стандарт» (ООО «Владимирский стандарт», Владимирская область).

По словам профессора Санкт-Петербургского университета ИТМО Александра Ишевского, коллагеновый животный белок получают из соединительной ткани, сухожилий, шкурки. А добавляют его в колбасу вместо дорогостоящего мясного сырья, так как он обладает способностью удерживать влагу.

Кроме того, образец ТМ «Владимирский стандарт» вдобавок отличился еще другими, совсем не ГОСТовскими ингредиентами — крахмалом и камедью (добавка Е412). По словам Александра Ишевского, камедь применяется в пищевой промышленности как стабилизатор, загуститель и вещество, придающее продуктам вязкость. А крахмал используют, чтобы в колбасный фарш можно было добавить больше воды.

— Если при традиционной технологии ее вводят от 2 до 4 %, то за счет использования клетчатки можно добавить и все 20 %. А крахмал удерживает эту воду в готовом изделии, создавая единую структуру мясного фарша. Почувствовать наличие этих добавок на вкус обычный потребитель не сможет, поскольку производители добавляют в мясные продукты усилители вкуса и специи, — объяснил профессор ИТМО.