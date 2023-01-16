Любовь россиян к «варенке» с годами мало меняется — она регулярно бывает чуть ли в каждом холодильнике. Поэтому ежегодно колбаса и становится предметом изучения специалистов организации потребителей «Общественный контроль». На этот раз в испытательной лаборатории «Тест-С.-Петербург» общественники проверили 8 образцов вареных колбас «Докторская» и «Молочная» популярных торговых марок. Оказалось, что в трех из них были обнаружены ингредиенты, не предусмотренные требованиями ГОСТ 23670-2019 «Изделия колбасные вареные. Технические условия». А это, по словам общественников, говорит о фальсификате.
Согласно протоколам испытаний, в составе колбасы «Докторская» трех торговых марок оказался коллагеновый животный белок:
«ВЕЛКОМ» (ООО «Мясокомбинат «Павловская Слобода», Московская область),
«Рублевский» (ООО «МПЗ «Москворецкий», Москва),
«Владимирский стандарт» (ООО «Владимирский стандарт», Владимирская область).
По словам профессора Санкт-Петербургского университета ИТМО Александра Ишевского, коллагеновый животный белок получают из соединительной ткани, сухожилий, шкурки. А добавляют его в колбасу вместо дорогостоящего мясного сырья, так как он обладает способностью удерживать влагу.
Кроме того, образец ТМ «Владимирский стандарт» вдобавок отличился еще другими, совсем не ГОСТовскими ингредиентами — крахмалом и камедью (добавка Е412). По словам Александра Ишевского, камедь применяется в пищевой промышленности как стабилизатор, загуститель и вещество, придающее продуктам вязкость. А крахмал используют, чтобы в колбасный фарш можно было добавить больше воды.
— Если при традиционной технологии ее вводят от 2 до 4 %, то за счет использования клетчатки можно добавить и все 20 %. А крахмал удерживает эту воду в готовом изделии, создавая единую структуру мясного фарша. Почувствовать наличие этих добавок на вкус обычный потребитель не сможет, поскольку производители добавляют в мясные продукты усилители вкуса и специи, — объяснил профессор ИТМО.
«Докторская» под «охраной» ГОСТа
Как объясняют общественники, для увеличения продаж производители колбас могут использовать разные уловки.
Например, фальсифицировать колбасы посторонними добавками, маскируя подделку под ГОСТ, или выпускать продукт по техническим условиям, но незаконно применять традиционные названия. Например, «Докторская», «Молочная», «Сливочная» — эти наименования можно использовать только, если продукт делают по госстандарту.
Также три марки колбасы не прошли экспертизу по содержанию белка:
«Докторская» от ТМ «ВЕЛКОМ». В ней было 8,9 % белка вместо 12,5 %, заявленных на этикетке.
ТМ «Владимирский стандарт». В ней белка было 10,02 % вместо 12 %, указанных на этикетке.
ТМ «Мясной дом Бородина» (ООО «МДБ», Московская область). В этой колбасе массовая доля белка была намного меньше, чем требует госстандарт — 9,18 % вместо 12 %.
Материалы своей проверки «Общественный контроль» направил в Роспотребнадзор, чтобы там приняли меры в отношении изготовителей и магазинов, продающих некачественные колбасы (а это «Дикси», «О’КЕЙ» и «Верный»).
Согласно протоколам испытаний, без замечаний прошла экспертизу колбаса вареная только четырех торговых марок: «Докторская» ТМ «Мит Стар» (ООО «Мит Стар», Санкт-Петербург), ТМ «Царицыно» (ОАО «Царицыно», Москва) и ТМ «DELIKАISER» (ООО «МПК «Атяшевский», Республика Мордовия), а также «Молочная» ТМ «Ладога» (ООО «Фабрика кухня «Ладога», Санкт-Петербург).