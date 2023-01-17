«Болезни усталости»

— Если у человека возникает подобное состояние, когда усталость не проходит долгое время, то оно, скорее всего, вызвано одной из двух причин, — объясняет в своем блоге врач-терапевт Филипп Кузьменко. — Первая — это кривые психологические конструкции, загруженные ранее. В целом это доброкачественная проблема с благоприятным прогнозом. Вторая причина — физическая поломка организма, когда усталость — симптом другой, лежащей под поверхностью болезни. И в этом случае требуется немедленное медицинское вмешательство.

Существует множество болезней, из-за которых человека может сопровождать нехватка сил, объясняет врач, но чаще всего речь идет о двух самых частых состояниях, которые можно проверить, сдав анализы, — это анемия и гипотиреоз .

— При выраженной нехватке гемоглобина — при анемии — организму недостает кислорода и, следовательно, включается режим экономии энергии, — объясняет терапевт. — А щитовидная железа регулирует обмен веществ. Если она перешла в гипорежим, то обмен веществ также будет замедляться, что в итоге станет ощущаться как полное отсутствие сил и энергии.