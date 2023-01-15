Генетики Гарварда нашли «переключатель» в организме, с помощью которого можно снова стать молодым

Всем нам хочется прожить как можно дольше, при этом выглядеть молодо и не страдать от различных болезней. Ученые из разных стран постоянно проводят эксперименты, чтобы открыть тот самый «эликсир молодости»: кажется, исследователям из Гарварда это практически удалось.

Генетики проводили эксперимент на лабораторных мышах под руководством известного профессора Дэвида Синклера. Ученые утверждают, что им удалось обратить старение грызунов вспять: так, например, они смогли восстановить зрение у старых мышей, причем их зоркость стала лучше, чем у молодых мышат. Статья с результатами исследования опубликована научном журнале Cell.