Генетики Гарварда нашли «переключатель» в организме, с помощью которого можно снова стать молодым

Всем нам хочется прожить как можно дольше, при этом выглядеть молодо и не страдать от различных болезней. Ученые из разных стран постоянно проводят эксперименты, чтобы открыть тот самый «эликсир молодости»: кажется, исследователям из Гарварда это практически удалось.
Генетики проводили эксперимент на лабораторных мышах под руководством известного профессора Дэвида Синклера. Ученые утверждают, что им удалось обратить старение грызунов вспять: так, например, они смогли восстановить зрение у старых мышей, причем их зоркость стала лучше, чем у молодых мышат. Статья с результатами исследования
Исследователи использовали плюрипотентные клетки (это клетки, которые получаются из внутренней клеточной массы бластоцисты на ранней стадии развития эмбриона. — Прим. ред.) с вирусным компонентом. Причем работали ученые не только с глазами, но и мозгом грызунов. В итоге появилось много новых аксонов (клеток нервной системы головного мозга), благодаря которым мозг «омолаживался» — уменьшались признаки дегенерации органа.
Благодаря своему открытию ученые смогли озвучить новую теорию старения — информационную, поясняет эндокринолог.
— Основной теорией старения сейчас считается мутация генов, которая приводит к неполноценному воспроизводству клеток, дисфункции органов и нарушению их работы. По словам профессора Дэвида Синклера, чтобы обратить старение вспять, клеткам организма нужна «резервная копия» исходной информации об их строении, — рассказывает Зухра Павлова.
Профессор также отмечает, что многие биологические организмы имеют возможность пользоваться этой резервной копией. Например, при потере части тела у многих живых существ эти части восстанавливаются: у ящериц и рыб отрастает хвост, у мышей — пальцы.
Команда Синклера использовала набор белков, которые способствовали преобразованию взрослых клеток в плюрипотентные. До этого такие экспериментальные работы обычно заканчивались развитием опухолей. Но этой команде, кажется, удалось этого избежать.
Профессор утверждает, что хочет превратить старение в болезнь. А если это болезнь, следовательно, ее можно будет вылечить!
— Мы считаем, что нашли главный переключатель управления, способ перемотать время вспять. Затем тело проснется, вспомнит, как себя вести, вспомнит, как регенерировать, и снова станет молодым, даже если вы уже стары и больны, — говорит профессор.
Сам профессор Дэвид Синклер в свои 53 выглядит превосходно: он отказался от крахмала и сахара, каждый день занимается в спортклубе (кардио и силовые), предпочитает лестницы лифтам, ходит в сауну и купается в ледяном бассейне. Ученый уверен: с помощью науки и бережного отношения к своему здоровью люди в будущем смогут жить долго, но при этом выглядеть, как двадцатилетние юноши и девушки.