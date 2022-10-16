То есть процесс, по сути, неизбежный. Но наш организм связан с окружающей средой. Фактически он является фильтром всей окружающей среды — того, что мы пьем, едим и чем дышим. Все это фильтруется и только частично выходит наружу.

— Если люди соблюдают определенный здоровый образ жизни, они действительно могут немного отсрочить и старость, и смерть, — считает профессор.

1. Питание

В образе жизни характер пищи имеет большое значение.

— Прежде всего ешьте продукты, которые питают микробиоту: клетчатку — репу, овощи, фрукты, белок — мясо, рыбу, яйца, молочные продукты , — рекомендует врач.

2. Чистая вода

Довольно много говорят о том, что надо соблюдать питьевой режим, однако не все и не всегда следуют этой рекомендации. А ведь один из секретов молодости — это достаточное количество чистой воды.