Никакие сказочные молодильные яблоки не смогут спасти нас от старения. Но в этом вопросе надо полагаться не на волшебство, а на образ жизни. Некоторые наши привычки только усугубляют процесс. Вот от них и стоит избавиться в первую очередь, чтобы сохранить молодость как можно дольше.
врач-токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной академии авторов научных изобретений и открытий
— Старость — это болезнь, — говорит профессор Михаил Кутушов. — Стирается теломераза, стираются теломеры (фрагмент в ДНК, который сравнивают с наконечниками шнурков: чем они крепче, тем дольше шнурки сохранят свою форму. — Прим. ред.), поэтому человек хилеет со временем.
Запускается процесс клеточного старения.
— Есть такое понятие — «лимит Хейфлика», это граница количества делений соматических (составляющих тело. — Прим. ред.) клеток, — объяснил Кутушов «Доктору Питеру». — Клетки делятся 50–60 раз, а затем погибают. Их заменяют стволовые клетки, человек истощается. Отмирают половые и сенильные клетки.
То есть процесс, по сути, неизбежный. Но наш организм связан с окружающей средой. Фактически он является фильтром всей окружающей среды — того, что мы пьем, едим и чем дышим. Все это фильтруется и только частично выходит наружу.
— Если люди соблюдают определенный здоровый образ жизни, они действительно могут немного отсрочить и старость, и смерть, — считает профессор.
1. Питание
В образе жизни характер пищи имеет большое значение.
— Прежде всего ешьте продукты, которые питают микробиоту: клетчатку — репу, овощи, фрукты, белок — мясо, рыбу, яйца, молочные продукты, — рекомендует врач.
2. Чистая вода
Довольно много говорят о том, что надо соблюдать питьевой режим, однако не все и не всегда следуют этой рекомендации. А ведь один из секретов молодости — это достаточное количество чистой воды.
3. Комфорт
Выбирайте хорошие матрас, подушку и обувь. Все должно быть удобным.
— Рекомендация спать на жесткой постели актуальна только для тех, кому удобно на ней спать, — говорит Михаил Кутушов.
4. Режим
Достаточное количество сна, и в «правильное» время, защитит ваш организм от преждевременного старения. Эксперт «Доктора Питера» рекомендует ложиться спать в 21:00–22:00 и вставать в 6:00–7:00.
5. Движение
Каждое утро надо начинать с зарядки. В течение дня у вас должно быть время на прогулку по солнцу. Также хорошо работают техники самомассажа, или 1–2 раза в неделю включите в расписание поход на массаж к профессионалу. Подойдут йога или пилатес. Главное — двигаться, а не проводить все время сидя или лежа.
6. Вредные привычки
Постарайтесь отказаться от курения и снизьте дозу алкоголя. Спиртное можно позволить себе в редких случаях и умеренном количестве.
– Алкоголь — это нейротоксичный яд, но в красном вине содержится ресвератрол, который является провокатором жизненных процессов в организме, — делится интересным фактом Михаил Кутушов.
7. Сладости и кофе
Быстрые углеводы отнимают у нас энергию. А кофе может влиять на многие процессы в организме. Полностью отказываться от них нельзя, но сократить количество — стоит.
8. Витамины и микроэлементы
Недостаток некоторых из них может вести к анемии, чувству усталости, нервозности. Восполнить недостаток помогут мумие, гуматы (природный стимулятор роста. — Прим. ред.).