Кто из нас не мечтает прожить как можно дольше и сохранить здоровье? В погоне за вечной молодостью мы готовы на многое: и питание пересмотреть, и в спортзал ходить. Только вот на деле бывает так, что вроде полезные на первый взгляд привычки на самом деле могут вредить нашему здоровью и приближать старость. Вот некоторые из них:
Пить воду
Уж сколько раз твердили врачи и диетологи: пейте достаточно воды! Хочешь похудеть — пей воду, хочешь красивую кожу — пей воду! Сколько споров ведется о том, как много воды нужно пить человеку… Некоторые даже говорят, мол, чем больше — тем лучше. Однако на самом деле это не так.
По словам врачей, если пить воды слишком много, можно довести свой организм до гипонатриемии — критически низкого уровня натрия.
Как отмечает доктор медицинских наук, специалист по внутренним болезням, врач-педиатр Кристина Лэнг, это состояние чревато отеком головного мозга и смертью.
Так сколько же воды пить? Врачи говорят, что норма употребления жидкости человеком — 30-50 мл на 1 кг веса, это примерно 2-2,5 литра в день. При этом считаются все напитки, где есть вода: чай, кофе, сок, морс, компот и так далее. Учитывается даже вода, которая есть в фруктах и овощах. Поэтому не удивляйтесь и не грустите, если у вас не получается пить ровно 2,5 литра воды в чистом виде.
Правильно питаться
Следить за своим рационом, соблюдать баланс белков, жиров и углеводов, считать калории и не есть ничего вредного — и ты станет здоровым, худым и красивым. Ну, или заработаешь серьезные проблемы с психикой и сократишь свою жизнь.
Клинический координатор Центра расстройств пищевого поведения Терри Гриффит предупреждает: если вы одержимы идеей правильного питания, дело может закончиться расстройством пищевого поведения. А это — большой риск для вашего здоровья.
Вот несколько тревожных признаков, что ваши попытки питаться правильно перешли за грань разумного:
Вы дольше 10 минут решаете, нужно ли вам купить тот или иной продукт;
Вы очень много времени тратите на мысли о своем питании;
Вы испытываете тревогу, если не можете проконтролировать состав своего блюда;
Вы часто критикуете вкусовые предпочтения и выбор пищи других людей;
Вам стыдно, если вы не соблюдаете правилам здорового питания.
Принимать БАДы
Авитаминоз — не самая приятная штука. В попытке избежать проблем со здоровьем многие скупают различные БАДы и бездумно принимают их, в надежде, что таблетки смогут спасти от последствий нездорового образа жизни. Однако зачастую это бессмысленно и даже опасно: профицит витаминов тоже может навредить здоровью.
Питер Коэн, доктор медицинских наук, терапевт Cambridge Health Alliance и профессор Гарвардской медицинской школы, напоминает: любые эксперименты опасны, перед приемом каких-либо добавок лучше посоветоваться с лечащим врачом.
Практиковать интервальное голодание
Еще одна новомодная практика среди любителей здорового образа жизни — интервальное голодание. Приверженцы этой методики говорят, что такой способ питания позволяет ускорить обмен веществ и благотворно влияет на состояние организма.
Однако врачи предупреждают: такой тип питания может быть опасен — особенно для тех, кто страдает от диабета.
Как