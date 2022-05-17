Кто из нас не мечтает прожить как можно дольше и сохранить здоровье? В погоне за вечной молодостью мы готовы на многое: и питание пересмотреть, и в спортзал ходить. Только вот на деле бывает так, что вроде полезные на первый взгляд привычки на самом деле могут вредить нашему здоровью и приближать старость. Вот некоторые из них:

Пить воду

Уж сколько раз твердили врачи и диетологи: пейте достаточно воды! Хочешь похудеть — пей воду, хочешь красивую кожу — пей воду! Сколько споров ведется о том, как много воды нужно пить человеку… Некоторые даже говорят, мол, чем больше — тем лучше. Однако на самом деле это не так.

По словам врачей, если пить воды слишком много, можно довести свой организм до гипонатриемии — критически низкого уровня натрия.

Как отмечает доктор медицинских наук, специалист по внутренним болезням, врач-педиатр Кристина Лэнг, это состояние чревато отеком головного мозга и смертью.

Так сколько же воды пить? Врачи говорят, что норма употребления жидкости человеком — 30-50 мл на 1 кг веса, это примерно 2-2,5 литра в день. При этом считаются все напитки, где есть вода: чай, кофе, сок, морс, компот и так далее. Учитывается даже вода, которая есть в фруктах и овощах. Поэтому не удивляйтесь и не грустите, если у вас не получается пить ровно 2,5 литра воды в чистом виде.