Чем вреден избыток соли

- Излишки соли необходимо выводить из организма, чтобы избежать задержки жидкости и появления отеков, развития гипертонии, атеросклероза, сердечной недостаточности, нарушения ритма сердца, повышения уровня альдостерона, вазопрессина, натрий-диуретического гормона, развития мочекаменной болезни, — предупреждает врач-терапевт Анастасия Половина.

Как понять, что в организме «пересол»

Об избытке соли в организме в первую очередь предупредят опухшие пальцы и лодыжки и мешки под глазами, а также частое мочеиспускание, вздутие живота и даже головные боли.

Если вы заметили у себя избыток соли (NaCl), то стоит пересмотреть свой рацион питания, советует врач.

Продукты, которые выводят лишнюю соль

- В первую очередь, необходимо обратить внимание на количество употребляемой соли — это 5 граммов в сутки (учитывается и соль в готовых продуктах), и не менее важно — на количество выпиваемой воды в сутки. Индивидуальную норму воды можно рассчитать по формуле 25-30 мл жидкости умножаем на 1 кг массы тела, — объясняет врач-терапевт.

Второй ключевой момент — это контроль баланса работы натрий-калиевого насоса в организме, считает эксперт.

- Необходимо запомнить простую истину — чем больше калия, тем меньше натрия, и наоборот, — поясняет Анастасия Половина. — То есть при повышении уровня натрия в организме (когда вы едите много соленого) , рекомендуется включать в рацион богатые калием продукты: