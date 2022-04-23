Боль в пояснице, вздутие живота и еще 10 признаков, что вы едите слишком много соленого

Конечно, чрезмерное увлечение солененьким сразу не приведет к инфаркту или инсульту, но это не повод недооценивать вредную силу суперпопулярной приправы. Заболеваний, которые вызывает регулярный пересол на столе, на самом деле хватает.
Терапевт Анастасия Половина перечислила несколько проблем со здоровьем, о которых важно помнить любителям соли.
Врач-терапевт, врач консультационного отделения научно-лабораторного комплекса Chromolab
Повышенное содержание Na в организме приводит к задержке жидкости, а следом — к появлению отеков.
Натрий в больших количествах разрушающе действует на кровеносные сосуды. Он накапливается в клетках гладкой мускулатуры сосудов, увеличивает сосудистый тонус. Как следствие, растет артериальное давление и нагрузка на сердце. В частности, нарушения в сосудах, вызванные солью, могут стать причиной атеросклероза, сердечной недостаточности, нарушения ритма сердца, инсульта.
Избыток натрия вызывает выброс гормонов, которые также удерживают в организме лишнюю влагу. Среди таких гормонов — альдостерон (выделяемый корковым слоем коры надпочечников), вазопрессин (антидиуретический гормон гипоталамуса), натрий-уретический гормон (вырабатывается в предсердиях). Все это может привести к множеству сбоев в работе всех систем организма.
Переизбыток натрия в организме со временем приводит к кальцинированию мочи и развитию мочекаменной болезни.
Как понять, что с солью в рационе перебор
По словам врача, основные признаки, которые указывают на избыток соли в организме, можно запросто увидеть невооруженным глазом — это опухшие пальцы и лодыжки, а также мешки под глазами.
Еще в списке частых жалоб:
головные боли в области лба и затылка,
повышенное артериальное давление,
быстрая утомляемость, хроническая усталость и апатия,
снижение концентрации внимания,
сухость во рту,
боль в пояснице,
боль в груди,
вздутие живота,
частое мочеиспускание,
нарушение работы ЖКТ.
В чем польза соли
- Соль действительно признана самой вредоносной из всех приправ, особенно в случае, когда ее используют без меры. Но отсутствие соли также влечет за собой негативные последствия. Если употреблять ее в меру — не более 5 граммов в день, она принесет только пользу, — говорит Анастасия Половина.
Какую же пользу она может принести? Поваренная соль на 40% состоит из натрия и на 60% — из хлора. Как объяснила доктор, оба минерала отвечают за регуляцию жидкости в нашем организме.
Хлор входит в состав желудочного сока и способствует лучшему перевариванию и усвоению пищи.
Натрий необходим для поддержания работы мышц и нервной системы. Он входит в состав всех тканей и жидкостей, в том числе обеспечивая осмотическое давление плазмы крови (сила, которая заставляет переходить растворитель (воду) через полупроницаемую мембрану из менее в более концентрированный раствор — Прим. ред.). Также он участвует в передаче нервного импульса между нейронами и нейромышечными синапсами.
Кроме того, соль обладает антибактериальными свойствами, которые, кстати, часто используют в лечении.
Солевые растворы применяются для очищения полости носа при воспалительных и аллергических состояниях.
Раствор соли используют для полоскания горла при ангине, фарингите и других воспалительных заболеваниях лор-органов.
Солевой раствор используется при отравлениях, рвоте, диарее, чтобы нормализовать водно-солевой баланс.
Солевые компрессы снимают отечность.
Солевые ванночки укрепляют ногтевую пластину.
Ингаляции солевыми растворами способствуют лучшему отхождению мокроты.
Соляные пещеры (галокамера) полезны для укрепления организма, а также для профилактики и лечения болезней верхних и нижних дыхательных путей, кожи.
3 мифа про соль
Терапевт рассказала о популярных «соляных» мифах, в которые пора перестать верить.
Миф 1. Морская соль полезнее обычной
Все сорта и виды соли содержат хлорид натрия. Содержание дополнительных микроэлементов настолько минимально, что для получения их в достаточном количестве необходимо есть соль килограммами. Что делать, конечно, опасно для здоровья.
Миф 2. Йодированная соль — лучшее средство профилактики дефицита йода
В обычной жизни человек не всегда может контролировать количество соли, съеденной за сутки (а ведь еще есть «скрытая» соль в продуктах). Поэтому в погоне за полезными свойствами йодированной соли велик риск получить передозировку этой приправой.
Для йодированной соли установлен гарантийный срок хранения (срок сохранения полезного свойства йода) — он составляет 6 месяцев со дня выработки. Когда этот срок заканчивается, такая соль продается как обычная пищевая. А при неправильном хранении полезные свойства йода «улетучиваются» еще быстрее. К тому же не надо забывать, что йодированная соль не предназначена для термообработки.
Миф 3. Бессолевая диета поможет похудеть
Дело в том, что 1 грамм соли способен удержать в организме 100 миллилитров жидкости. На практике это выглядит так: при употреблении в норме 5 грамм NaCl организм может удержать примерно 0,5 литра воды. Нет лишних граммов соли — нет и воды, а следовательно, нет лишних килограммов на весах.