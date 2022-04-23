Боль в пояснице, вздутие живота и еще 10 признаков, что вы едите слишком много соленого

3 мифа про соль

Терапевт рассказала о популярных «соляных» мифах, в которые пора перестать верить.

Миф 1. Морская соль полезнее обычной

Все сорта и виды соли содержат хлорид натрия. Содержание дополнительных микроэлементов настолько минимально, что для получения их в достаточном количестве необходимо есть соль килограммами. Что делать, конечно, опасно для здоровья.

Миф 2. Йодированная соль — лучшее средство профилактики дефицита йода

В обычной жизни человек не всегда может контролировать количество соли, съеденной за сутки (а ведь еще есть «скрытая» соль в продуктах). Поэтому в погоне за полезными свойствами йодированной соли велик риск получить передозировку этой приправой.

Для йодированной соли установлен гарантийный срок хранения (срок сохранения полезного свойства йода) — он составляет 6 месяцев со дня выработки. Когда этот срок заканчивается, такая соль продается как обычная пищевая. А при неправильном хранении полезные свойства йода «улетучиваются» еще быстрее. К тому же не надо забывать, что йодированная соль не предназначена для термообработки.

Миф 3. Бессолевая диета поможет похудеть

Дело в том, что 1 грамм соли способен удержать в организме 100 миллилитров жидкости. На практике это выглядит так: при употреблении в норме 5 грамм NaCl организм может удержать примерно 0,5 литра воды. Нет лишних граммов соли — нет и воды, а следовательно, нет лишних килограммов на весах.