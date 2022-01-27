Фото №1 - Назван витамин, который может спровоцировать появление камней в почках
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На витринах аптек — обилие витаминов в красивых разноцветных баночках. Они продаются в виде капсул, таблеток, жидких капель и растворимых «шипучек». Зимой, когда мы болеем чаще и больше всего, руки так и тянутся купить очередную порцию полезных добавок. Особенно сейчас, когда на привычный вирус гриппа наложилась пандемия коронавируса с его постоянно мутирующими штаммами.

Однако британские медики предупреждают: избыток витаминов также плох, как и дефицит. Иногда он может спровоцировать развитие самых различных патологий, пишет издание Express.

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По данным Гарвардской медицинской школы чрезмерное употребление витамина С может спровоцировать появление токсических реакций, что отразиться на состоянии почек — в них начнут образовываться камни, от которых не избавиться без лекарств и операции.

Эксперты объясняют, что камни могут развиваться в одной или обеих почках сразу и чаще всего поражают людей в возрасте от 30 до 60 лет. Особенно в зоне риска те, кто имеет хронические заболевания ЖКТ или же ранее уже пострадал от камней в почках. Еще в 2013 году ученые Каролинского института выяснили, что у мужчин, которые принимали двойную дозу витамина С, удваивался риск образования камней в почках. Аналогичное исследование, которое провели эксперты Гарвардской медицинской школы, недавно подтвердило гипотезу шведских коллег.

Поэтому не стоит покупать витамины бездумно, напоминают врачи. Если вы подозреваете дефицит, запишитесь на прием к специалисту — он назначит все необходимые анализы.

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Про витамин С

Витамин С — это мощный антиоксидант, который препятствует старению организма, улучшает процессы заживления поврежденных тканей, препятствует развитию атеросклероза, повышает иммунитет и работоспособность. Также этот витамин — главный союзник иммунитета в борьбе с вирусами. Есть у него и еще несколько важных функций. Например, он принимает участие в синтезе коллагена — основного структурного белка соединительной ткани. Он обеспечивает  прямую защиту белков, жиров, ДНК и РНК от повреждающего действия свободных радикалов, которые часто образуются в клетках в процессе жизнедеятельности. 

Больше всего в витамине С нуждаются младенцы, пожилые, беременные и кормящие грудью.

Наш организм может сигнализировать о дефиците следующим образом:

  • у вас стали опухать и кровоточить десны;

  • зубы словно «разваливаются», появилась шаткость;

  • на коже стали появляться странные красные пятна и/или синяки (особенно на голенях);

  • вы постоянно чувствуете себя усталым и раздражительным;

  • у вас появилась боль в ногах, мышцах или суставах.

Среди других симптомов называют сухость кожи, секущиеся волосы, плохое заживление ранок, даже потерю веса.

Софья Хромова