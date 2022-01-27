На витринах аптек — обилие витаминов в красивых разноцветных баночках. Они продаются в виде капсул, таблеток, жидких капель и растворимых «шипучек». Зимой, когда мы болеем чаще и больше всего, руки так и тянутся купить очередную порцию полезных добавок. Особенно сейчас, когда на привычный вирус гриппа наложилась пандемия коронавируса с его постоянно мутирующими штаммами.

Однако британские медики предупреждают: избыток витаминов также плох, как и дефицит. Иногда он может спровоцировать развитие самых различных патологий, пишет издание Express.