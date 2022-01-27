На витринах аптек — обилие витаминов в красивых разноцветных баночках. Они продаются в виде капсул, таблеток, жидких капель и растворимых «шипучек». Зимой, когда мы болеем чаще и больше всего, руки так и тянутся купить очередную порцию полезных добавок. Особенно сейчас, когда на привычный вирус гриппа наложилась пандемия коронавируса с его постоянно мутирующими штаммами.
Однако британские медики предупреждают: избыток витаминов также плох, как и дефицит. Иногда он может спровоцировать развитие самых различных патологий, пишет издание
По данным Гарвардской медицинской школы чрезмерное употребление витамина С может спровоцировать появление токсических реакций, что отразиться на состоянии почек — в них начнут образовываться камни, от которых не избавиться без лекарств и операции.
Эксперты объясняют, что камни могут развиваться в одной или обеих почках сразу и чаще всего поражают людей в возрасте от 30 до 60 лет. Особенно в зоне риска те, кто имеет хронические заболевания ЖКТ или же ранее уже пострадал от камней в почках. Еще в 2013 году ученые Каролинского института
Поэтому не стоит покупать витамины бездумно, напоминают врачи. Если вы подозреваете дефицит, запишитесь на прием к специалисту — он назначит все необходимые анализы.
Про витамин С
Витамин С — это мощный антиоксидант, который препятствует старению организма, улучшает процессы заживления поврежденных тканей, препятствует развитию атеросклероза, повышает иммунитет и работоспособность. Также этот витамин — главный союзник иммунитета в борьбе с вирусами. Есть у него и еще несколько важных функций. Например, он принимает участие в синтезе коллагена — основного структурного белка соединительной ткани. Он обеспечивает прямую защиту белков, жиров, ДНК и РНК от повреждающего действия свободных радикалов, которые часто образуются в клетках в процессе жизнедеятельности.
Больше всего в витамине С нуждаются младенцы, пожилые, беременные и кормящие грудью.
Наш организм может сигнализировать о дефиците следующим образом:
у вас стали опухать и кровоточить десны;
зубы словно «разваливаются», появилась шаткость;
на коже стали появляться странные красные пятна и/или синяки (особенно на голенях);
вы постоянно чувствуете себя усталым и раздражительным;
у вас появилась боль в ногах, мышцах или суставах.
Среди других симптомов называют сухость кожи, секущиеся волосы, плохое заживление ранок, даже потерю веса.
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