Когда «правильная» еда начинает управлять вашей жизнью: психолог назвала 5 признаков орторексии

Орторексией принято называть один из видов пищевых расстройств — навязчивое стремление человека к здоровому и правильному питанию. И хотя официально такого диагноза в классификаторах болезней пока нет, не исключено, что такое поведение со временем может стать причиной реальных «проблем с головой».

Как распознать орторексию

- Понятие «правильно» может быть у каждого свое: кто-то часами стоит у полок в магазине, выискивая продукты с низким содержанием жира или сахара, кто-то может организовать коммуну с единомышленниками и есть только экологически чистые продукты. Проблема такого подхода в том, что правил становится все больше, и эмоциональное напряжение человека растет вместе со списком «нездоровых», «неправильных» продуктов, — объясняет психолог Ксения Ларькина.