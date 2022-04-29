Когда «правильная» еда начинает управлять вашей жизнью: психолог назвала 5 признаков орторексии

Орторексией принято называть один из видов пищевых расстройств — навязчивое стремление человека к здоровому и правильному питанию. И хотя официально такого диагноза в классификаторах болезней пока нет, не исключено, что такое поведение со временем может стать причиной реальных «проблем с головой».
Как распознать орторексию
- Понятие «правильно» может быть у каждого свое: кто-то часами стоит у полок в магазине, выискивая продукты с низким содержанием жира или сахара, кто-то может организовать коммуну с единомышленниками и есть только экологически чистые продукты. Проблема такого подхода в том, что правил становится все больше, и эмоциональное напряжение человека растет вместе со списком «нездоровых», «неправильных» продуктов, — объясняет психолог Ксения Ларькина.
Психолог, телесно-ориентированный терапевт
Как понять, что здоровая еда начала управлять вашей жизнью. Вот 5 типичных признаков:
вы проводите более двух часов в день в мыслях и тревоге о продуктах питания: что можно, что нельзя, сколько красителей здесь, сколько жира — там. При этом список запрещенных продуктов постоянно растет;
вам необходимо больше 10 минут в магазине, чтобы принять решение о покупке одного продукта. Это время уходит на доскональное изучение состава, откуда его привезли и так далее;
вы испытываете тревогу, если не можете проконтролировать состав своего блюда, например, в ресторане;
вы критикуете и комментируете выбор окружающих в том, что они едят;
вы испытываете стыд и вину, если не получается следовать своему списку продуктов.
В зоне риска женщины
Орторексия больше свойственна женщинам. Это и понятно — они всегда больше мужчин уделяют внимание тому, что и как они едят. Но, конечно, далеко не у всех пристальное внимание к еде перерастает в одержимость.
- В целом это индивидуальная история. У кого-то пройдут годы в любви к здоровой пище и не дойдет до расстройства пищевого поведения. А кому-то достаточно пары месяцев, чтобы стремительно сформировать и развить орторексию, — считает психолог.
3 фактора, которые повышают у женщин риск орторексии:
социальное давление по поводу идеальной фигуры и веса;
доступность противоречивой информации о концепциях «здорового питания» в соцсетях, СМИ.
физическое и сексуальное насилие. Человек пытается вернуть себе контроль над своим телом таким способом или использует его как вариант экстремального похудения «здоровым способом» — я сделаю все, чтобы перестать быть привлекательной и не повторить тот опыт бессилия.
Несуществующая болезнь, но проблемы — реальные
Гиперконтроль — это всегда сверхусилие воли и перенапряжение. Поэтому, если слишком много сил и нервов тратить на поддержание здорового образа жизни, можно легко довести себя до физического и нервного истощения.
- Как и в случае с другими типами расстройств пищевого поведения (анорексия, булимия, компульсивное переедание), орторексия может быть последствием или симптомом более глубоких проблем. Она может сопровождать биполярное аффективное расстройство, пограничное расстройство личности, обсессивно-компульсивное расстройство, клиническую депрессию.
Или может быть следствием психологических проблем, неким защитным механизмом психики или стратегией справляться со сложностями. Например, способом сместить фокус с внешних событий, которые невозможно проконтролировать, вовнутрь — человек может досконально высчитать количество калорий, белков, жиров и углеводов, контролировать практически все в своем питании, а также свой вес, — говорит Ксения Ларькина.
Если уже появилось ощущение, что еда потихоньку начинает управлять вашей жизнью, лучше не сидеть сложа руки, а попытаться «притормозить» ситуацию, пока не поздно.
Можно воспользоваться помощью психолога или психотерапевта. В психотерапии есть для этого, например, методики когнитивной-поведенческой и семейной психотерапии, гештальта.
- Также мы обращаем внимание на вторичные выгоды от РПП, потому что это не просто симптом, а защитный механизм. И орторексия делает для человека что-то очень хорошее, правда, в довольно кривом виде. Возможно, отвлекает от чего-то, куда не хочется смотреть, или от проблемы, которую человек не готов решать, — уточняет психолог.
Как не превратить ЗОЖ в навязчивую идею
- Самый главный совет, который можно дать, — сохранять осознанность. Научиться разделять эмоциональный голод от физиологического. Развивая свою чувствительность к голоду и насыщению, ваше тело само сможет вам сказать, когда, что и сколько оно хочет съесть. Придется научиться доверять себе и своим ощущениям. Тогда ЗОЖ останется в вашей жизни надолго. И не потому, что в тренде пить смузи, отказаться от мяса и вставать на йогу в 6 утра, а потому, что вы умеете определять и отзываться на потребности своего тела, — заключает Ксения Ларькина.
7 признаков зависимости от еды
Ранее эндокринолог Зухра Павлова называла признаки пищевой зависимости, причины которой стоит искать в «голове». По словам врача, если вы обнаружили у себя хотя бы 3 из этих 7 признаков, скорее всего, у вашей любви к еде — психологические причины:
Когда все ваши мысли только о еде.
Когда вы готовы есть в любом состоянии — больны, сонны, расстроены, радостны.
Когда любое лакомство моментально повышает настроение.
Когда ваше самое главное развлечение — походы по кафе.
Когда даже легкое чувство голода вызывает у вас раздражительность, падение настроения.
Когда вы готовы принимать пищу в любое время суток.
Когда после еды у вас всегда возникает чувство вины.