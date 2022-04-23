Больше, чем просто голод: 7 признаков, что у вас появилась зависимость от еды

Чтобы сбросить лишние килограммы, иногда недостаточно одной диеты или поиска способов ускорить метаболизм. Если любовь к еде превратилась в пищевую зависимость, без помощи психотерапевта обойтись будет трудно.