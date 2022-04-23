Больше, чем просто голод: 7 признаков, что у вас появилась зависимость от еды
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Любителей хорошо и вкусно поесть много, но не у всех эта любовь доходит до зависимости. И если набрали лишний вес, как понять, что помощи диетолога или эндокринолога тут будет мало? Эндокринолог Зухра Павлова в своем телеграм-канале назвала 7 признаков пищевой зависимости, причины которой стоит искать в «голове».

Зухра Павлова
Медицина

Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог

t.me/doctorpavlova

  1. Когда все ваши мысли только о еде: когда поесть, что поесть, сколько времени до обеда и так далее.

  2. Когда вы готовы есть в любом состоянии — больны, сонны, расстроены, радостны. Ничто не может испортить вам аппетит.

  3. Когда любое лакомство моментально повышает настроение.

  4. Когда ваше самое главное развлечение — походы по кафе. И ваш туризм можно назвать пищеварительным — не по музеям, а по ресторанам.

  5. Когда даже легкое чувство голода вызывает у вас раздражительность, падение настроения и так далее.

  6. Когда вы готовы принимать пищу в любое время: ранним утром, поздней ночью…

  7. Когда после еды у вас всегда возникает чувство вины.

Если вы обнаружили у себя хотя бы 3 из этих 7 признаков, скорее всего, у вашей любви к еде — психологические причины. В этом случае, чтобы избавиться от постоянных мыслей о еде, потребуется помощь психотерапевта.

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Врач-психиатр Александра Соколова называла 4 распространенных вида расстройств пищевого поведения:

  1. анорексия,

  2. булимия,

  3. психогенное переедание,

  4. орторексия.

Правда, не все они связаны с любовью к еде. К примеру, орторексию называют болезнью зожников — это навязчивое стремление употреблять только правильную, здоровую еду. За любые нарушения такой человек наказывает себя санкциями.

По словам врача-психиатра, главная опасность расстройств пищевого поведения — в скрытом течении. Девушки долго могут скрывать проблему и не обращаются за помощью, что чревато последствиями. Среди них депрессия, заболевания ЖКТ, эндокринные расстройства, поражение почек.

Анастасия Романова