Больше, чем просто голод: 7 признаков, что у вас появилась зависимость от еды

Любителей хорошо и вкусно поесть много, но не у всех эта любовь доходит до зависимости. И если набрали лишний вес, как понять, что помощи диетолога или эндокринолога тут будет мало? Эндокринолог Зухра Павлова в своем телеграм-канале назвала 7 признаков пищевой зависимости, причины которой стоит искать в «голове».
Когда все ваши мысли только о еде: когда поесть, что поесть, сколько времени до обеда и так далее.
Когда вы готовы есть в любом состоянии — больны, сонны, расстроены, радостны. Ничто не может испортить вам аппетит.
Когда любое лакомство моментально повышает настроение.
Когда ваше самое главное развлечение — походы по кафе. И ваш туризм можно назвать пищеварительным — не по музеям, а по ресторанам.
Когда даже легкое чувство голода вызывает у вас раздражительность, падение настроения и так далее.
Когда вы готовы принимать пищу в любое время: ранним утром, поздней ночью…
Когда после еды у вас всегда возникает чувство вины.
Если вы обнаружили у себя хотя бы 3 из этих 7 признаков, скорее всего, у вашей любви к еде — психологические причины. В этом случае, чтобы избавиться от постоянных мыслей о еде, потребуется помощь психотерапевта.
Пищевое расстройство грозит не только ожирением
Врач-психиатр Александра Соколова называла 4 распространенных вида расстройств пищевого поведения:
анорексия,
булимия,
психогенное переедание,
орторексия.
Правда, не все они связаны с любовью к еде. К примеру, орторексию называют болезнью зожников — это навязчивое стремление употреблять только правильную, здоровую еду. За любые нарушения такой человек наказывает себя санкциями.
По словам врача-психиатра, главная опасность расстройств пищевого поведения — в скрытом течении. Девушки долго могут скрывать проблему и не обращаются за помощью, что чревато последствиями. Среди них депрессия, заболевания ЖКТ, эндокринные расстройства, поражение почек.