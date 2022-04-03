Обязательно завтракайте

Если вы спите достаточно и хорошо, организм тратит «запасные» углеводы, которые вы «положили» днем в печень. Если их пополнить не утром, а вечером, «запасы» уйдут в жир.

Контролируйте объем порции

За раз в норме организм полностью переваривает 200-300 граммов пищи, излишки же утилизирует в жир. При этом надо помнить, что с возрастом размер порций надо уменьшать, а приемы пищи устраивать чаще.

Прежде чем браться за еду, выпейте теплой воды

Вместо воды можно чай с ромашкой. Дело в том, что за чувством голода на самом деле часто скрывается обычная жажда. Достаточно попить, и чувство голода уйдет. Если же через 20 минут оно по-прежнему с вами, значит, действительно, пора перекусить.

Если сорвались, не ругайте себя

Срывы бывают, и это нормально. Поэтому не бросайте начатую диету и просто возвращайтесь на «путь истинный».