Эти фразы «убивают» гормоны счастья

- Если мы посмотрим на счастье через призму нейрофизиологии, то человеку, который давно забыл, что такое получать кайф от жизни, просто не хватает серотонина, — говорит психолог. — Гормон этот заставляет нас сравнивать себя с другими, добиваться статуса, быть круче. Но если, например, с детства человек приучен, что, как ни старайся, ты будешь хуже окружающих, синтез серотонина будет редким праздником. При такой установке человек превращается в белку в колесе. Он не может радоваться мелочам — солнечному дню, вкусной еде, прогулке на природе.

У человека, который не может почувствовать себя счастливым, скорее всего, есть сложности и с другими гормонами счастья, отмечает эксперт.

Так, окситоцин вырабатывается при взаимодействии с социумом. Проблемы с его синтезом и недостаток счастья будут, если человек верит в идеи: