Ела все подряд, не спала ночи напролет и чувствовала себя прекрасно. Управлялась с детьми, достигала высот на работе и успевала создавать дома уют. А после 40 лет будто бы села батарейка. Действительно, организм в этом возрасте требует более внимательного отношения. Это не значит, что женщина, отпраздновав сороковой день рождения, стремительно начнет стареть. Но если не поберечь себя, здоровье рано или поздно ослабнет.
- После 40 лет активность яичников даже у здоровой женщины становится менее стабильной, — предупредила гинеколог-эндокринолог Евгения Назимова. — При этом изменяется уровень гормонов.
Это, например, может привести к набору веса: так как снижается основной обмен веществ, мы тратим меньше энергии.
- Если мы хотим сохранить стройную фигуру и тонкую талию, необходимо уменьшить количество поступающих углеводов и жиров, — рекомендует доктор Назимова. — Но это вовсе не означает, что надо есть меньше, просто нужно питаться правильно.
Дело в том, что некоторые продукты дают организму лишнюю энергию, если в жизни физической активности недостаточно, то есть опасность, что излишки превратятся в жир. Вообще, чтобы составить свой личный запрещенный список продуктов, можно проверить обмен веществ, оценить метаболизм.
- В этом случае будет понятно, какие именно продукты вам сложнее усвоить, а какие — достаточно просто, — говорит Евгения Назимова. — Но есть усредненные правила для большинства людей, которые также будут давать хороший эффект.
Ешьте реже
Вы должны раз и навсегда вычеркнуть из своей жизни перекусы — это самая вредная пищевая привычка. Просто перестаньте постоянно что-то жевать.
- У вас должны быть 3-4 основных приема пищи — это абсолютно стандартный подход, который подходит максимально большому количеству людей, — объяснила гинеколог. — А варианты 1-2 раза в день, или 5-6 приемов пищи, должны согласовываться с врачом.
И ни в коем случае, ни при каких условиях нельзя перекусывать. Максимум — можете позволить себе травяной чай без сахара и молока или воду.
- Тогда ваш организм сможет успевать усваивать те продукты, которые вы ему дали во время приема пищи, — рассказала Евгения Назимова. — А гормоны, которые участвуют в усвоении питательных веществ, прежде всего инсулин, успеют выполнить свою работу и прийти в норму.
В итоге вы сможете усвоить всю пищу, потратить энергию и не рисковать своей фигурой.
Увеличьте количество клетчатки в рационе
Клетчатка сможет благотворно повлиять на ваш организм: улучшить пищеварение, поможет вырастить нормальную микрофлору в кишечнике и улучшить обмен веществ.
В рацион стоит добавить:
капусту;
морковь;
свеклу;
кабачки;
стручковую фасоль;
огурцы;
помидоры;
любые салатные листья;
зелень;
яблоки;
груши;
сливы;
абрикосы;
клюкву;
бруснику;
перловку;
гречку;
дикий рис и другие цельные злаки.
Контролируйте количество углеводов
Глаз до глаз нужен особенно за теми углеводами, которые вы съедаете во второй половине дня. Лучше, если бы на обед и на ужин вы отдали предпочтение белковым продуктам: рыбе, мясу, яйцу, творогу и овощам.
На завтрак же отдавайте предпочтение углеводам, лучше, если они будут сложными: цельнозерновые злаки, фрукты с высоким содержанием клетчатки, цельнозерновые макароны и хлеб.
- В течение дня у вас есть шанс, чтобы те углеводы, которые вы съели, ушли на получение энергии, а не на образование жировых запасов, — объяснила гинеколог Назимова. — А вечером и ночью вы вряд ли успеете потратить энергию, так как большинство людей в это время мало двигаются.
Пейте достаточно воды
Запомните «золотое правило»: в день вы должны употреблять около 30 миллилитров чистой воды на килограмм веса. То есть, если ваш вес 60 килограммов, то выпить за день вы должны 1,8 литра воды. Но это правило работает, если ваш вес в норме.
- Если у вас есть лишний вес, то объем воды рассчитывайте на тот вес, который должен быть у вас в норме, — уточнила врач. — Когда вы начнете постоянно придерживаться этих правил, то постепенно заметите, как избавляетесь от висцерального жира. А если подключить регулярную физическую активность и правильный сон, процесс сжигания жира будет идти еще быстрее.