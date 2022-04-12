- После 40 лет активность яичников даже у здоровой женщины становится менее стабильной, — предупредила гинеколог-эндокринолог Евгения Назимова. — При этом изменяется уровень гормонов.

Это, например, может привести к набору веса: так как снижается основной обмен веществ, мы тратим меньше энергии.

- Если мы хотим сохранить стройную фигуру и тонкую талию, необходимо уменьшить количество поступающих углеводов и жиров , — рекомендует доктор Назимова. — Но это вовсе не означает, что надо есть меньше, просто нужно питаться правильно.

Дело в том, что некоторые продукты дают организму лишнюю энергию, если в жизни физической активности недостаточно, то есть опасность, что излишки превратятся в жир. Вообще, чтобы составить свой личный запрещенный список продуктов, можно проверить обмен веществ, оценить метаболизм.

- В этом случае будет понятно, какие именно продукты вам сложнее усвоить, а какие — достаточно просто, — говорит Евгения Назимова. — Но есть усредненные правила для большинства людей, которые также будут давать хороший эффект.