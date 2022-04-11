Ученые Гарварда нашли связь между любовью к кофе и риском заболеть сахарным диабетом

Сахарный диабет часто протекает бессимптомно — человек обращается к врачу, когда уже началась запущенная стадия заболевания. Если смотреть на статистику, то эта патология, равно как деменция и болезни сердца, продолжает атаковать все больше и больше людей, поражая как пожилых, так и молодых.

Диабет бывает первого и второго типа. Последний относится к тяжелым хроническим эндокринным заболеваниям, которое появляется из-за нарушения восприимчивости клеток к инсулину — он вырабатывается поджелудочной железой. Этот гормон контролирует уровень сахара в крови. По статистике, у 6 из 10 человек сахарный диабет 2 типа протекает бессимптомно. Пока мы не замечаем тревожных звоночков, болезнь медленно, но верно может разрушать организм.

Сахарный диабет и любовь к кофе