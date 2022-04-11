Ученые Гарварда нашли связь между любовью к кофе и риском заболеть сахарным диабетом

Сахарный диабет часто протекает бессимптомно — человек обращается к врачу, когда уже началась запущенная стадия заболевания. Если смотреть на статистику, то эта патология, равно как деменция и болезни сердца, продолжает атаковать все больше и больше людей, поражая как пожилых, так и молодых.
Диабет бывает первого и второго типа. Последний относится к тяжелым хроническим эндокринным заболеваниям, которое появляется из-за нарушения восприимчивости клеток к инсулину — он вырабатывается поджелудочной железой. Этот гормон контролирует уровень сахара в крови. По статистике, у 6 из 10 человек сахарный диабет 2 типа протекает бессимптомно. Пока мы не замечаем тревожных звоночков, болезнь медленно, но верно может разрушать организм.
Сахарный диабет и любовь к кофе
Однако наши некоторые привычки могут повлиять на развитие сахарного диабета,
Кроме того, те люди, которые стали пить на одну чашку кофе в день больше, снизили риск опасной патологии на 11%, говорят исследователи. Почему популярный напиток оказывает такое влияние на сахарный диабет? Ученым только предстоит ответить на этот вопрос. Одна из гипотез звучит так: кофеин помогает поддержать стабильный уровень сахара в крови.
Важная деталь: речь идет о настоящем черном кофе, в который не добавляли сахар, сливки и молоко. Именно такой напиток способен защитить от риска развития сахарного диабета второго типа.
Какие еще есть факторы риска
Помимо наших кофейных привычек существуют и другие причины, которые могут повлиять на развитие сахарного диабета. По данным Британской благотворительной организации, которая помогает людям с сахарным диабетом, на риск заболевания могут влиять следующие факторы:
Возраст. Чем вы старше, тем выше риск;
Этническая принадлежность. По статистике, от деменции и сахарного диабета чаще страдают представители негроидной расы. Пока эксперты не нашли этому объяснение;
Высокое кровяное давление;
Лишний вес;
Курение;
Гестационный сахарный диабет (ГСД) — это нарушение углеводного обмена, которое развилось во время беременности.
Депрессия, тревожные расстройства, неврозы.
Кстати
Многие из нас уверены, что если у человека есть какая-то проблема с сердечно-сосудистой системой, то кофе нужно ограничить или вообще исключить из своего рациона. На самом деле этот напиток не навредит ни сердцу, ни сосудам, если его правильно пить, говорит кардиолог Анна Кореневич. Какой кофе принесет только пользу, можно прочитать ЗДЕСЬ.