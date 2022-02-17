Сахарный диабет 2 типа — это тяжелое хроническое эндокринное заболевание. Оно появляется из-за нарушения восприимчивости клеток к инсулину, который вырабатывается поджелудочной железой. Этот гормон контролирует уровень сахара в крови.
По статистике, у 6 из 10 человек сахарный диабет 2 типа протекает бессимптомно. Пока мы не замечаем тревожных звоночков, болезнь медленно, но верно может разрушать организм.
Общие симптомы
Сахарный диабет может появиться у мужчин, женщин и детей. Конечно, чаще всего симптомы не имеют каких-то гендерных и возрастных различий. Заподозрить коварное заболевание можно по следующим изменениям в организме:
слабость;
чрезмерная утомляемость;
сухость во рту;
постоянная жажда;
учащенное мочеиспускание;
зуд кожи и слизистых;
вы стали чаще болеть инфекционными заболеваниями;
раны и порезы стали заживать дольше;
перед глазами периодически появляется «туман»;
вы стали резко терять или набирать вес.
Некоторые симптомы могут проявляться только по утрам. Феномен рассвета — иначе его называют «эффект утренней зари» — это естественное повышение уровня сахара в крови, которое происходит в ранние утренние часы. Симптомы следующие: сразу после пробуждение вы ощущаете тошноту, вам трудно встать с кровати, вы не можете сфокусироваться на окружающих предметах — все расплывается перед глазами, — появляется сильна жажда. По оценкам экспертов, эти симптомы могут наблюдаться примерно у 50 процентов людей, страдающих диабетом второго типа.
Про «мужской» и «женский» диабет
Однако существуют симптомы, которые характерны либо только для мужчин, либо только для женщин. Проявляются они гораздо реже, но все же имеют место быть, поэтому их тоже нужно учитывать, пишет британское издание
«Мужские» симптомы:
резкая потеря мышечной массы;
кандидоз (или генитальная молочница, болезнь обычно поражает головку полового члена, вызывая раздражение, выделения и покраснение);
проблемы с потенцией;
низкий уровень тестостерона, особенно в молодом возрасте. Тестостерон — основной мужской половой гормон, который вырабатывается в яичках и надпочечниках. Помимо влияния на потенцию и либидо, он также играет роль в развитии сильных костей и мышц, влияет на настроение и здоровье психики.
Женские симптомы:
вы начали страдать от молочницы;
у вас резко упало либидо;
вы услышали от врача, что у вас «синдром поликистозных яичников». В таком случае нужно обязательно проверить сахар в крови;
у вас появился густой белый налет на слизистых во рту и/или языке.
После менопаузы женщинам стоит особенно тщательно следить за своим здоровьем. Изменения гормонального фона может привести к дальнейшему повышению уровня глюкозы в крови, набору веса и проблемам со сном.
Кстати
Диабет также может возникать и во время беременности. Во втором триместре количество глюкозы, вырабатываемой печенью, увеличивается на 30%, что автоматически повышает выработку инсулина поджелудочной железой. Что такое гестационный диабет и может ли он быть опасен, рассказала гинеколог Елена Березовская.
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