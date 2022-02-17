Сахарный диабет 2 типа — это тяжелое хроническое эндокринное заболевание. Оно появляется из-за нарушения восприимчивости клеток к инсулину, который вырабатывается поджелудочной железой. Этот гормон контролирует уровень сахара в крови.

По статистике, у 6 из 10 человек сахарный диабет 2 типа протекает бессимптомно. Пока мы не замечаем тревожных звоночков, болезнь медленно, но верно может разрушать организм.

Общие симптомы

Сахарный диабет может появиться у мужчин, женщин и детей. Конечно, чаще всего симптомы не имеют каких-то гендерных и возрастных различий. Заподозрить коварное заболевание можно по следующим изменениям в организме: