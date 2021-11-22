После ковида многие жалуются на самые различные последствия, от выпадения волос до проблем с памятью — они могут коснуться и тех, кто переболел бессимптомно. С приходом четвертой волны (которую медики считают самой опасной) как от самого ковида, так и от его последствий начали страдать даже дети.
Результаты недавних клинических исследований показали, что COVID-19 может спровоцировать развитие сахарного диабета. Это заболевание может несколько месяцев никак не заявлять о себе — симптомы появятся только спустя какое-то время после выздоровления.
Светлана Шокур
Эндокринология
Врач-эндокринолог группы компаний «Инвитро»
Кто в зоне риска
«После коронавирусной инфекции сахарный диабет может развиться у пожилых. Это связано со старением иммунной системы, накоплением различных соматических заболеваний, механизмы развития которых могут переплетаться и утяжелять друг друга, создавая снижение общей сопротивляемости организма», — говорит эксперт.
Также в зоне риска люди с ожирением. Избыточное накопление жировой ткани, особенно в области живота (абдоминальное ожирение) — одна из доказанных причин инсулинорезистентности и нарушения углеводного обмена.
Также важно учитывать, что не все случаи развития сахарного диабета спровоцированы ковидом, говорит врач.
«У пациента могли быть нарушения углеводного обмена (предиабет или диабет) до заражения COVID-19, которые оставались не диагностированными», — пояснила эндокринолог.
Про симптомы
Обязательный симптом сахарного диабета любого происхождения — гипергликемия. Человек начинает ощущать постоянную жажду, у него частые и обильные мочеиспускания, сухая кожа, постоянная усталость.
«Усталость возникает из-за того, что клетки не получают энергию, которую должна доставлять им глюкоза. Специфических симптомов диабета, который развился в результате COVID-19, нет», — говорил Светлана Шокур.
Однако у некоторых заболевших ковидом может быть схожая симптоматика — ведь вирус может по-разному проявляться у каждого человека. Из-за этого во время инфекции можно упустить развитие диабета или предиабета. Поэтому при наличии перечисленных симптомов важно обратиться к терапевту или к эндокринологу.
Можно ли защитить себя от «ковидного» диабета
«Если бета-клетки поджелудочной железы повреждены, то вероятность развития диабета очень высока. Правильное и разнообразное питание, регулярная физическая активность, баланс между сном и бодрствованием, регулярные обследования — вот способы сохранить функционирующие клетки поджелудочной железы и профилактировать сахарный диабет», — говорит эндокринолог.
И, конечно же, не стоит забывать про прививку. Вакцинация от COVID-19 косвенно может снизить риск развития сахарного диабета, заключила врач.
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