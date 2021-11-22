После ковида многие жалуются на самые различные последствия, от выпадения волос до проблем с памятью — они могут коснуться и тех, кто переболел бессимптомно. С приходом четвертой волны (которую медики считают самой опасной) как от самого ковида, так и от его последствий начали страдать даже дети.

Результаты недавних клинических исследований показали, что COVID-19 может спровоцировать развитие сахарного диабета. Это заболевание может несколько месяцев никак не заявлять о себе — симптомы появятся только спустя какое-то время после выздоровления.